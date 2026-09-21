Roboții umanoizi, tot mai căutați la nivel global. Vânzările au ajuns la 7.000 de unități în 2025

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Aproximativ 7.000 de roboți umanoizi au fost vânduți la nivel mondial în 2025, potrivit datelor Federației Internaționale de Robotică. Piața este așteptată să crească rapid în următorii ani, în special în China.

Aproximativ 7.000 de roboţi umanoizi au fost vânduţi anul trecut în întreaga lume, pentru a fi utilizaţi în sectorul industrial şi în domeniul serviciilor profesionale, potrivit datelor centralizate de Federaţia Internaţională de Robotică (IFR), informează Reuters.

Acest număr relativ mic contrastează cu previziunile privind o expansiune rapidă a vânzărilor în anii următori, în special în China, cea mai mare piaţă pentru roboţi industriali, ţară care, luna trecută, a prezentat roboţi umanoizi alergând şi boxând în cadrul unei olimpiade dedicate roboţilor.

Pentru a fi clasificat drept "umanoid" conform criteriilor IFR, un robot trebuie să aibă un aspect asemănător omului şi să opereze autonom într-un mediu conceput pentru oameni. Prezenţa picioarelor nu este o condiţie obligatorie.

Datele IFR, consultate de Reuters, oferă una dintre primele evaluări la nivelul întregii industrii pentru o tehnologie care atrage investiţii de miliarde de dolari şi oferă demonstraţii impresionante.

Dintre roboţii umanoizi vânduţi în 2025, mulţi nu au fost utilizaţi pentru activităţi productive

Totuşi, numărul roboţilor umanoizi reprezintă doar "un procent" din populaţia totală de roboţi la nivel global, a declarat pentru Reuters Susanne Bieller, secretar general al IFR, organizaţie cu sediul la Frankfurt.

Comparativ, în 2024 au fost instalaţi aproximativ 542.000 de roboţi industriali convenţionali şi s-au vândut alţi 199.000 de roboţi de serviciu pentru utilizare în transporturi, industria ospitalităţii şi curăţenie. Datele aferente anului 2025 privind roboţii industriali şi cei de serviciu vor fi publicate pe 24 septembrie.

Bieller a precizat că, dintre roboţii umanoizi vânduţi în 2025, mulţi nu au fost utilizaţi pentru activităţi productive, ci au fost achiziţionaţi de instituţii de cercetare sau de companii care îi folosesc pentru a genera date necesare îmbunătăţirii modelelor de inteligenţă artificială (AI).

Cine sunt primii adoptatori ai roboților

Producătorii auto, care se numără printre primii adoptatori ai tehnologiei roboţilor, derulează proiecte-pilot folosind "un număr de roboţi de ordinul unităţilor sau, uneori, al zecilor, în fabricile lor", a spus Bieller.

IFR colectează date statistice din domeniul roboticii de trei decenii şi a început, în premieră, să centralizeze date despre roboţii umanoizi, pe lângă cifrele mult mai mari privind roboţii industriali şi cei de serviciu.

Separat, Bank of America Global Research estimează că, în acest an, vor fi livraţi 90.000 de roboţi umanoizi, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la 1,2 milioane. Statisticile IFR se bazează pe date furnizate de producători şi de asociaţiile naţionale din industrie; acestea exclud roboţii umanoizi destinaţi consumatorilor individuali şi aplicaţiilor militare, în timp ce roboţii medicali sunt clasificaţi separat, conform Agerpres.

China își propune să cucerească fabricile cu roboții umanoizi: O nouă provocare pentru Tesla

În cadrul Conferinței Mondiale a Roboților de la Beijing de acum 2 ani, peste douăzeci de companii chineze au prezentat roboți umanoizi proiectați să lucreze în fabrici și depozite, alături de componentele de precizie necesare pentru a-i construi.

Această mișcare a Chinei în industrie se bazează pe formula de succes care a impulsionat inițial piața vehiculelor electrice cu mai bine de un deceniu în urmă: sprijin guvernamental, concurență acerbă la prețuri și o rețea de aprovizionare extinsă. Potrivit lui Arjen Rao, analist la LeadLeo Research Institute, industria roboților umanoizi din China beneficiază de avantaje clare în integrarea lanțului de aprovizionare și în capacitatea de producție în masă.

Efortul robotic este susținut de politica președintelui Xi Jinping de a dezvolta "noi forțe productive" în tehnologie, după cum se subliniază și în materialele promoționale ale conferinței. Orașul Beijing a lansat un fond de 1,4 miliarde de dolari susținut de stat pentru robotică în ianuarie, iar Shanghai a anunțat în iulie planuri pentru înființarea unui fond similar pentru industria roboților umanoizi.

Roboții prezentați beneficiază de aportul unor furnizori locali care au profitat de pe urma boom-ului vehiculelor electrice, inclusiv producători de baterii și senzori. Goldman Sachs a estimat că piața globală anuală pentru roboți umanoizi va ajunge la 38 de miliarde de dolari până în 2035, cu aproape 1,4 milioane de unități livrate pentru aplicații industriale și de consum. În 2023, costul materialelor necesare pentru construirea acestor roboți a scăzut la aproximativ 150.000 de dolari per unitate, excluzând costurile de cercetare și dezvoltare.

Shanghai Kepler Exploration Robotics, o companie fondată în 2023, lucrează deja la a cincea versiune a unui robot lucrător care va fi testat în fabrici, cu așteptarea că prețul de vânzare va fi mai mic de 30.000 de dolari.

"Efectul Tesla" și dezvoltarea roboților

Deschiderea fabricii Tesla în Shanghai în 2019 a fost văzută de oficialii chinezi ca un catalizator pentru industria locală de vehicule electrice, forțând concurența să accelereze. Roboții umanoizi ai Tesla au avut un efect similar, spune CEO-ul Hu Debo. Tesla a prezentat pentru prima dată robotul Optimus în 2021, CEO-ul Elon Musk declarând că ar putea fi "mai semnificativ decât afacerea cu vehicule în timp".

Tesla, care a adus robotul Optimus la conferința din Beijing, a subliniat că se așteaptă să înceapă producția în volume mici în anii viitori. Cu toate acestea, roboții umanoizi chinezi au captat atenția publicului cu mișcările lor complexe și prețurile competitive, arătând capacitatea Chinei de a reduce costurile de producție.

UBTECH Robotics, o companie listată la bursă în Hong Kong, a început testarea roboților săi în fabrici auto, cu planuri de a produce în masă până anul viitor, implicând până la 1.000 de roboți în fabrici. Compania folosește cipuri Nvidia, dar peste 90% din componentele sale sunt produse în China.

Roboți în linia de asamblare

China domină deja piața globală cu cei mai mulți roboți industriali instalați în fabrici, depășind de peste trei ori numărul acestora din America de Nord. Vice-ministrul chinez pentru industrie și tehnologia informației, Xin Guobin, a declarat la deschiderea conferinței că țara a devenit "o forță importantă în industria globală a roboților".

China a solicitat producția în masă a roboților umanoizi până în 2027, dar această tranziție se va face treptat. Arjen Rao de la LeadLeo Research Institute consideră că vor trece cel puțin 20-30 de ani până când roboții umanoizi vor fi aplicabili la scară largă în producția industrială.

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