Șeful OpenAI amână listarea la bursă a companiei

Foto: Unsplash

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat că nu va exista o listare la bursă a companiei în acest an, ca urma a preocupărilor legate de siguranța inteligenței artificiale.

„Chiar cred că, având în vedere tot ce se întâmplă în privința siguranței, momentul actual ar fi nepotrivit pentru o listare la bursă și nu simțim nicio presiune în acest sens”, a declarat, pentru Fortune, Sam Altman, CEO-ul OpenAI.

Un număr tot mai mare de parlamentari americani solicită noi reguli care să reglementeze sistemele de inteligență artificială, după avertismentele grave lansate de doi cercetători de la Anthropic potrivit cărora inteligența artificială, aflată într-o evoluție rapidă, ar putea duce la dispariția rasei umane într-un viitor nu foarte îndepărtat. Directorul Anthropic a precizat recent că în 6-12 luni, inteligența artificială ar putea fi capabilă să preia controlul Internetului.

Aceste avertismente survin în urma unor cazuri în care agenți AI au acționat necontrolat pentru a sparge sisteme externe, precum și a demisiilor unor cercetători specializați în siguranța AI, îngrijorați de riscurile asociate acestei tehnologii. Politicienii, atât democrați, cât și republicani, au reacționat cu îngrijorare, cerând măsuri suplimentare, a transmis The Guardian.

Când ar putea să fie listată la bursă compania OpenAI

Întrebat de Fortune dacă varianta anului 2026 a fost abandonată în favoarea anului 2027, Altman a răspuns: „Aș spune că nu în 2026. Da, avem multe de făcut, cum ar fi să răspundem cerințelor actuale privind siguranța și alinierea [sistemelor AI cu valorile umane], precum și să stabilim cum pot colabora industria și guvernele.”

De asemenea, Altman a sugerat că OpenAI și alte companii importante din domeniul AI ar putea fi aproape de a anunța un acord pentru încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale și pentru colaborarea în vederea gestionării riscurilor legate de siguranță, a relatat Fortune.

Avertismentul lui Jacob Coxon: AI, pericol pentru existenţa oamenilor

De curând, Jacob Coxon, cercetător la Anthropic, a scris pe pagina sa de X că AI va putea „sparge orice“ şi va avea capacitatea de a „dobândi putere şi resurse reale“.



„Cei care dezvoltă AI cred cu tărie că aceasta ne-ar putea ucide pe toţi până la sfârşitul deceniului“, a avertizat Coxon.

Britanicul în vârstă de 27 de ani a declarat pentru The Wall Street Journal că, în „cele mai agresive scenarii“, lucrurile ar putea deja să scape de sub control până la sfârşitul anului viitor. Un pericol major este acela că inteligența artificială se poate dezvolta singură, devenind mai greu de controlat, a spus el.