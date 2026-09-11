Scenariştii se revoltă împotriva AI. Am putea vedea filme cu Humphrey Bogart, Toma Caragiu şi Bette Davis?

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Scenariştii de la Hollywood, dar şi cei din Europa, pregătesc o luare de poziţie împotriva inteligenţei artificiale, din cauza modului în care AI-ul avansează.

Bogdan Ficeac, scenaristul filmului "Dosarele Oraşului Alb", este cel care a menţionat această luare de poziţie, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru DC News.

"Apar tot felul de programe şi din cauza asta sunt tot felul de întâlniri, şi la Hollywood şi pe plan european. Lumea scenariştilor e foarte îngrijorată. Vor să ia atitudine împotriva AI-ului, pentru că AI-ul se încarcă din ce au scris oamenii. E munca lor. În momentul în care AI începe să se inspire de la unul, de la altul, de nu mai recunoşti de unde s-a luat informaţia... Nici nu mai vorbim de nerespectarea drepturilor de autor, că nu mai cum să decelezi care e sursa", a declarat Bogdan Ficeac.

Am putea vedea filme cu Bette Davis, Humphrey Bogart şi Toma Caragiu în 2026?

Dezvoltarea inteligenţei artificiale ar putea duce la crearea unor filme în care să apară actori care nu mai sunt de mult printre noi. Din acest motiv, mulţi mari actori, dar şi urmaşii celor care au murit, şi-au luat măsuri de siguranţă pentru a-şi proteja imagina.

"E o mare problemă acum. Foarte mulţi dintre marii actori sau urmaşii marilor actori şi-au protejat imaginea, figura, pentru că se aşteaptă ca într-un an, doi, să fie tot felul de producători care să vorbească direct cu AI lucruri de genul "fă-mi un film cu Humphrey Bogart şi cu Toma Caragiu şi cu Bette Davis". Şi AI te întreabă în cât timp îţi trebuie", a mai declarat Bogdan Ficeac.

Scenariul nu e plauzibil azi, dar peste un an?

Dacă în vremurile bune ale cinematografiei, numărul filmelor realizate nu depăşea 20-30 pe an, acum se pot face 20 pe zi, graţie inteligenţei artificială, a punctat Val Vâlcu.

"Bine, presupunem că se vor face. Ceea ce se face acum cu AI, săptămâna aceasta, sunt lucruri interesante. Ori bancuri animate, clipuri muzicale, artişti, cântăreţi făcuţi de AI. E mai greu să faci un film, un scurt-metraj, dar asta e acum. Eu ştiu ce va fi peste o jumătate de an sau peste un an?", a mai precizat Bogdan Ficeac.

În Polonia, roboţii au ieşit la protest

Fluturând steaguri şi scandând sloganuri, aproximativ treizeci de roboţi au manifestat luni în faţa Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia, cerând reglementări pentru utilizarea inteligenţei artificiale la locul de muncă, informează AFP.

În timp la difuzoare erau transmise revendicările lor, precum "Apăraţi locurile de muncă", "E timpul să stabilim reguli" şi "Nu aşteptaţi, reglementaţi", roboţii, de la umanoizi bipezi şi până la patrupezi asemănători câinilor, au mărşăluit pe străzi.

Protestul a fost organizat de Democratism, o iniţiativă care vrea o dezbatere cu privire la "consecinţele sociale şi economice ale automatizării", alimentată de inteligenţa artificială.

"Dorim în special să abordăm problema potenţialei înlocuiri a oamenilor, atât cu roboţi umanoizi, cât şi cu inteligenţa artificială, în profesiile bazate pe cunoaştere", a explicat pentru AFP organizatorul protestului, Grzegorz Kulis. "Dacă un astfel de robot este de câteva ori mai eficient şi mai puţin costisitor, puţini şefi de companii vor spune: "Voi continua să angajez oameni", a adăugat el.

În prezent, director IT la o companie de robotică, Grzegorz Kulis a precizat că, în paralel, este şi CEO al unei agenţii de recrutare şi a făcut parte din Consiliul pieţei muncii din cadrul Ministerului Familiei, Muncii şi Politicii Sociale. Kulis a spus că este "înspăimântat" de răsturnările tehnologice care ameninţă organizarea societăţii în jurul muncii.

Roboţii au fost vizitaţi de ministrul Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski. "Modelele de inteligenţă artificială necontrolată, integrate în umanoizi care vor continua la rândul lor să evolueze pe măsură ce robotizarea progresează, constituie o problemă majoră", a declarat ministrul polonez.

În luna iulie, preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki a promulgat un proiect de lege guvernamental care vizează implementarea legii europene privind inteligenţa artificială (Legea AI). Această lege a creat o autoritate naţională responsabilă de aplicarea reglementărilor europene existente.