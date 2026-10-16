Atac cibernetic/ foto Freepik ilustrativ

Un atac informatic a avut loc la Depozitarul Central, instituție centrală a Bursei de Valori București(BVB) ce gestionează toate datele privind tranzacțiile și contractele de la Bursă.

Depozitarul Central a fost vizat de un atac cibernetic asupra aplicației Servicii Online pentru Investitori. Instituția subliniează că incidentul nu a afectat deținerile de instrumente financiare, tranzacțiile sau activitățile critice, iar sistemele sunt monitorizate intensificat.

”Depozitarul Central informează că a fost ținta unui atac cibernetic care a vizat aplicația Servicii Online pentru Investitori, incident care a fost identificat în ziua producerii și pentru care au fost luate imediat măsurile necesare de investigare și remediere. Prin intermediul acestei aplicații auxiliare sistemului Depozitarului Central se creează conturi de utilizatori destinate investitorilor (persoane fizice române) interesați să acceseze serviciile online furnizate de către Depozitarul Central.

Incidentul nu a determinat consecințe asupra serviciilor și funcțiilor critice și importante ale Depozitarului Central care vizează activitatea de decontare și registru, acestea desfășurându-se în condiții normale, respectiv nu au fost accesate, modificate și/ sau alterate deținerile de instrumente financiare sau informații privind tranzacțiile decontate.

Deținătorii de instrumente financiare au în continuare acces la toate serviciile prestate de către Depozitarul Central, inclusiv la cele furnizate prin intermediul aplicației Servicii Online, acestea din urmă fiind disponibile prin canalele de comunicare obișnuite (poștă, prezentarea la ghișeul de la sediul secundar al Depozitarului Central).

Depozitarul Central a informat autoritățile competente și colaborează cu acestea pentru analiza incidentului. Monitorizarea sistemelor a fost intensificată, iar activitatea se desfășoară în condiții normale”, conform unui comunicat transmis de Depozitarul Central, remis DCNews.