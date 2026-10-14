Maguay a organizat cea de-a 23-a ediție a evenimentului anual No Time for Downtime

Maguay, cea mai veche companie românească producătoare de sisteme de calcul sub brand propriu, cea de-a XXIII-a ediție a evenimentului de referință dedicat echipamentelor și infrastructurii IT critice „No Time for Downtime”.

Ediția din acest an s-a desfășurat sub tema „Sovereign by Design – Engineering Digital Sovereignty: On-Premise AI, Edge Computing & the EU Regulatory Landscape”, punând în centrul discuției suveranitatea digitală. Într-un context în care cerințe și reglementări europene precum EU AI Act, EU Cloud Sovereignty Scheme, NIS2 și DORA influențează deciziile organizațiilor vizate, întrebarea nu mai este doar cum adoptăm AI, ci unde rulează, cine controlează datele și cât control păstrăm asupra infrastructurii care le susține.

No Time for Downtime rămâne un eveniment de referință din România pentru datacenter și infrastructurile de calcul mission-critical, reunind lideri tehnologici, integratori și practicieni care prezintă soluții și tendințe pentru infrastructura IT modernă, orientată spre performanță, reziliență și securitate. Publicul țintă include organizații de toate dimensiunile, cu centre de date proprii, infrastructuri găzduite sau hibride, pentru care continuitatea operațională este esențială.



Ca în anii precedenți, programul a fost structurat în două secțiuni complementare: prezentări aplicate, care au reunit viziunea marilor furnizori globali de tehnologie, și un showcase tehnologic extins, în care participanții au putut vedea și testa soluții complete pentru cloud privat și/sau hibrid, AI on-premise, edge computing, securitate cibernetică și reziliența datelor.



Discuțiile au abordat suveranitatea digitală în contextul cerințelor de conformitate la nivel european, precum EU AI Act, EU Cloud Sovereignty Scheme, NIS2 și DORA. Responsabilitățile diferă în funcție de organizație și de activitate, iar găzduirea datelor în UE nu garantează, singură, controlul asupra lor: companiile trebuie să implementeze soluții automatizate de tip data lineage. Datele Veeam arată diferența dintre încrederea declarată și pregătirea reală. Potrivit studiului Veeam Data & AI Trust Gap, 88% dintre organizații folosesc sau testează agenți AI, dar doar 7% sunt pregătite pentru AI. În Veeam Data Trust & Resilience Report 2026, 90% dintre organizații declară că se pot recupera după un atac ransomware, însă doar 28% dintre cele afectate și-au restaurat integral datele; în medie, au recuperat 72% dintre datele afectate.



Agenda prezentărilor a reunit reprezentanți ai celor mai importanți parteneri ai Maguay. După introducerea „No Time for Downtime”, susținută de Eduard Pughin, General Manager Maguay, și prezentarea Asigno, centrată pe platforma eToll, HPE a deschis seria sesiunilor strategice cu keynote-ul „One HPE: Powering What’s Next”, urmat de prezentarea „Control is the new AI advantage. Security, sovereignty and trust at the core of enterprise AI”, dedicată securității, suveranității și încrederii ca fundament al AI în mediul enterprise. Oracle a abordat continuitatea operațională în era AI în prezentarea „Business Continuity & AI in Resilient, Flexible Deployment Model”, iar Fortinet a discutat relația dintre inteligența artificială și securitatea cibernetică în „AI for Security, Security for AI”.



Zona de date și reziliență a fost acoperită de Everpure (fost Pure Storage), care a prezentat „Everpure Data Primacy – cum reușim să transformăm datele companiei în principala sursă pentru IA și aplicațiile inteligente”, și de Veeam, cu prezentarea „Redefining Data Resilience”. BISS, compania de securitate cibernetică parte a grupului Maguay, a prezentat „24/Cyber”, iar Bitdefender a trecut în revistă evoluția amenințărilor informatice în „The modern landscape of cyber threats – 2026”.



Nu în ultimul rând, Exclusive Networks a prezentat „Red Hat OpenShift – the secure sovereign AI platform”, despre platforma Red Hat OpenShift ca fundament pentru AI suveran și securizat, iar F5 a încheiat seria prezentărilor cu „AI Under Control: Visibility, Security and Compliance with F5”, despre vizibilitatea, securitatea și conformitatea aplicațiilor și infrastructurilor AI.



În zona de showcase, participanții au putut vedea soluții enterprise Maguay, HPE, Fortinet, Oracle, Veeam, Everpure, Bitdefender, F5, Red Hat, BISS, Phoenix IT, Athena Medical, Teguar, Toshiba precum și gama de PC-uri și stații de lucru Maguay.



„Tema acestei ediții răspunde unei nevoi reale a pieței: conformitatea cu reglementările europene a devenit o obligație! Suveranitatea asupra datelor nu este asigurată doar prin depozitarea lor în centre de date aflate pe teritoriul național: este nevoie să știm de unde provin datele, cine are acces la ele și cum pot fi modificate sau influențate. Calitatea și trasabilitatea datelor influențează direct rezultatele generate de IA. În ceea ce privește conformitatea cu reglementările, nu este suficientă varianta de conformitate pe hârtie – soluțiile implementate trebuie să funcționeze efectiv în practică. Omenirea a învățat în câteva mii de ani să își protejeze valorile fizice – pentru cele digitale avem doar câțiva ani la dispoziție să învățăm să le apărăm. Parteneriatele cu producătorii globali de tehnologie ne ajută să aducem avantajele celor mai noi tehnologii mai aproape de nevoile clienților”, a declarat Eduard Pughin, Managing Director, cofondator Maguay.



„Nu se mai discută dacă AI funcționează, ci cum îl scalăm în siguranță, cu costuri predictibile și cu datele sub control. Rolul unui partener precum Maguay este esențial: tehnologia o aduce HPE, dar piața o dezvoltă cei care sunt aproape de client zi de zi. Maguay este printre puținii parteneri regionali care au competențe pe HPE Private Cloud AI, soluția noastră dezvoltată cu NVIDIA, pentru care au deja o echipă certificată NVIDIA”, a declarat Roxana Clement, Managing Director HPE România.



„AI schimbă criteriile după care companiile aleg infrastructura. Pe lângă performanță și cost, devin decisive protecția și rezidența datelor, disponibilitatea serviciilor și viteza de recuperare. Indiferent unde rulează aplicația, continuitatea trebuie proiectată și testată. Oracle contribuie cu tehnologia și arhitecturile de referință, inclusiv Maximum Availability Architecture și bunele practici de reziliență cibernetică pe OCI, iar Maguay contribuie cu experiența de integrare și apropierea de clienți. Obiectivul comun este o soluție pe care organizația o poate opera cu încredere și pe care se poate baza inclusiv în cazul unui incident”, a declarat Sergiu Russu, Technology Sales Leader, Oracle România.



„Anul acesta, la No Time for Downtime, am abordat relația dintre AI și securitate din ambele perspective: folosirea inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți detecția și răspunsul la incidente, dar și protejarea aplicațiilor, modelelor și datelor utilizate de sistemele AI. Experiența Maguay ca integrator, parteneriatul de aproape 20 de ani cu Fortinet și cunoașterea pieței locale sunt esențiale pentru transformarea tehnologiilor Fortinet în proiecte concrete, care ajută organizațiile să-și consolideze securitatea și reziliența și să răspundă cerințelor aplicabile, inclusiv NIS2”, a declarat Adrian Danciu, Senior Regional Director, South Eastern Europe Fortinet.



„Conversația s-a schimbat fundamental în ultimele 12 luni. Organizațiile nu se mai întreabă doar dacă își pot recupera datele după o întrerupere sau un atac cibernetic, ci dacă pot avea încredere în datele care susțin business-ul, deciziile și, din ce în ce mai mult, sistemele de inteligență artificială. Multe organizații consideră că sunt reziliente pentru simplul fapt că au backup, dar nu au verificat dacă pot recupera datele potrivite, la momentul potrivit și la viteza de care business-ul are nevoie. Data resilience este, în final, un efort de ecosistem: combinând expertiza de infrastructură a Maguay cu capabilitățile Veeam de data resilience, recovery, securitate și guvernanță, putem construi împreună arhitecturi gândite încă de la început pentru continuitatea businessului”, a declarat Denisa Gîlmeanu, Senior Territory Manager pentru Europa de Sud-Est, Veeam Software.



„Timp de două decenii, arhitecturile IT s-au construit în jurul aplicațiilor, iar fiecare aplicație produce un alt tip de adevăr despre date. În momentul în care vrei să le utilizezi într-un model de AI, modelul de AI va genera zece adevăruri. Cu Data Primacy, datele sunt în centrul companiei, iar aplicațiile gravitează în jurul lor. În momentul în care folosești aceleași date nealterate, poți să le protejezi unitar, poți să le guvernezi unitar, poți să le ții sub control. Everpure lucrează în fiecare țară cu un număr mic de parteneri, iar în ultimii doi ani Maguay a devenit unul dintre partenerii strategici cu care lucrăm”, a declarat Horia Constantinescu, Country Manager CEE, Everpure.



Cele 11 prezentări au trecut în revistă noutățile momentului și tehnologiile care vor sta la baza soluțiilor de anul viitor. Agenda completă a prezentărilor, precum și materialele aferente, sunt disponibile pentru descărcare pe site-ul NoTimeforDowntime.ro.