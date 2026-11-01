FBI acuză Coreea de Nord pentru atacul cibernetic de 6,3 miliarde de dolari asupra Binance

Foto: Agerpres / FBI

Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) a acuzat Coreea de Nord că se află în spatele atacului informatic major ce a vizat la începutul acestei săptămâni platforma de tranzacționare a criptomonedelor.

Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) a acuzat Coreea de Nord că se află în spatele atacului informatic major ce a vizat la începutul acestei săptămâni platforma de tranzacționare a criptomonedelor Binance.

Binance, atac complex

Binance a fost ținta a ceea ce co-directorul său executiv, Richard Teng, a catalogat-o ca fiind un „atac complex”. Hackerii au obținut acces la portofelele sale „fierbinți”, adică cele conectate permanent la internet, și au furat active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari.

„Biroul Federal de Investigații (FBI) publică informații potrivit cărora Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) este responsabilă pentru furtul a peste 6 miliarde de dolari în active virtuale de pe platforma de tranzacționare a criptomonedelor Binance, în jurul datei de 29 octombrie 2026”, a transmis FBI într-un comunicat, publicat sâmbătă.

Cum denumește FBI atacul cibernetic nord-coreean

„FBI denumește această activitate cibernetică malițioasă nord-coreeană «TraderTraitor»”, potrivit comunicatului.

Instituția americană a subliniat că i-a observat pe membrii TraderTraitor convertind activele furate în Ethereum. Mai mult, se așteaptă ca acestea să fie „spălate în continuare prin conversia lor cu ajutorul serviciilor DeFi și al celor de schimb instantaneu”.

Conform Agenției pentru Securitate Cibernetică și a Infrastructurii din SUA (CISA), TraderTraitor este un grup de hackeri sponsorizat de statul nord-coreean, asociat cu furturi de criptomonede și cu tactici de atac cibernetic cel puțin din anul 2020.

Se consideră că grupul face parte din Lazarus Group, care, conform CISA, a atacat numeroase ținte din industria blockchain și a criptomonedelor, utilizând campanii de spearphishing, respectiv mesaje frauduloase personalizate, și programe malware.

Binance a anunțat că a suspendat depunerile și retragerile

După atac, Binance a transmis că a suspendat depunerile și retragerile, în timp ce echipa sa făcea verificări de securitate, bloca fondurile și colabora cu autoritățile pentru investigarea incidentului.

Compania a subliniat că a acoperit deja aproape 90% din suma furată și că retragerile sunt reluate „în etape”.

Conform Binance, restul de 10% din tokenuri sunt „mai puțin lichide”, fapt care înseamnă că achiziționarea lor ar putea dura mai mult.

Într-un clip publicat pe rețelele sociale, Richard Teng a zis că firma este „hotărâtă să acopere din fondurile companiei toate pierderile cauzate de atac”. „Activele voastre sunt în siguranță”, a adăugat el, scrie Euronews.