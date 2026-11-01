Alegeri midterm în SUA. Chirieac anticipează ce s-ar putea întâmpla cu Donald Trump

Președintele Donald Trump, alături de vicepreședintele SUA JD Vance și Marco Rubio, Secretarul de Stat

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre scenariul în care Partidul Republican, formațiunea care îl susține pe președintele american Donald Trump, ar pierde majoritatea în Congresul Statelor Unite, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului (midterm elections), programate pe 3 noiembrie 2026.

Chirieac a fost întrebat la România TV despre ce s-ar putea întâmpla cu Donald Trump în cazul în care republicanii ar pierde alegerile midterm. Analistul a explicat că o asemenea schimbare ar putea reduce puterea politică a liderului de la Casa Albă, însă nu i-ar modifica stilul de conducere sau comportamentul. Totodată, analistul a atras atenția și asupra limitelor sondajelor de opinie din Statele Unite și a amintit că acestea au indicat în repetate rânduri rezultate diferite de cele de la urne.

Bogdan Chirieac: Sondajele în SUA au luat și ele trendul sondajelor din România

Chirieac a amintit și de scrutinul din 2020, ale cărui rezultate au fost contestate de Trump și de susținătorii săi.

„S-ar putea ca Donald Trump să aibă mai puțină putere, dar, cunoscându-l pe președintele american, indiferent dacă are majoritate sau nu în Congres, nu-și va schimba comportamentul. Tot Trump pe care îl știm va fi.

În privința rezultatului, doar vă semnalez faptul că sondajele de opinie, atât în 2016, atunci când a câștigat primul mandat, cât și acum, când a câștigat al doilea mandat, îl dădeau pierzător pe Donald Trump. Și de fiecare dată a câștigat.

Nu mă refer la 2020, atunci când au fost acele alegeri foarte controversate și în Statele Unite și unde inițial Trump era cel în pole-position și apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu voturile multiple din diaspora și așa mai departe.

Deci nu putem ști exact care este rezultatul de la midterm de săptămâna viitoare. Sondajele în SUA văd că au luat și ele trendul sondajelor din România, unde foarte rar se nimerește ordinea, nu mai vorbim despre procentele partidelor politice sau ale celor care candidează la președinție”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Alegerile midterm din SUA

În Statele Unite, alegerile midterm au loc la jumătatea mandatului prezidențial și reprezintă un test electoral important pentru administrația aflată la Casa Albă. Pe 3 noiembrie, americanii vor vota pentru toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și pentru 35 de locuri din Senat.

În prezent, republicanii controlează ambele camere ale Congresului, însă majoritățile lor sunt fragile. În cazul în care democrații ar prelua controlul asupra uneia sau ambelor camere, Donald Trump s-ar putea confrunta cu dificultăți mai mari în promovarea agendei legislative. De asemenea, o Cameră a Reprezentanților controlată de opoziție ar putea intensifica investigațiile parlamentare privind activitatea administrației prezidențiale. Donald Trump a anunțat deja recompense financiare pentru cei care semnalează fraude electorale.