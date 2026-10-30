Trump aduce miniștrii de externe din G20 la masa discuțiilor despre Iran și Ucraina. Lavrov, prezent la reuniune

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Miniștrii de externe din G20 se reunesc la Atlanta pentru discuții despre războaiele din Iran și Ucraina, securitatea energetică și libertatea navigației.

Miniştrii de externe din G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, se întâlnesc vineri la Atlanta (Statele Unite) pentru o reuniune de două zile a cărei agendă este marcată de războiul din Iran şi de noile eforturi de a pune capăt conflictului din Ucraina, transmite EFE.

Întâlnirea este prezidată de secretarul american de stat Marco Rubio, în cadrul preşedinţiei americane a G20, şi ar trebui să servească pentru a pregăti summitul liderilor pe care preşedintele Donald Trump îl va găzdui în decembrie la clubul său de golf din apropiere de Miami.

Întâlnirea îşi propune să abordeze crizele geopolitice care perturbă economia globală, lanţurile de aprovizionare şi securitatea energetică şi alimentară.

Strâmtoarea Ormuz și Marea Neagră

Administraţia Trump urmăreşte un angajament din partea G20 pentru a asigura libertatea de navigaţie, în special în Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru comerţul cu petrol blocată de războiul cu Republica Islamică.

Washingtonul doreşte să abordeze şi situaţia din Marea Neagră, afectată de războiul din Ucraina, precum şi cea din Marea Chinei de Sud, unde denunţă expansionismul Beijingului.

La întâlnire participă 21 de delegaţii: 19 ţări, plus Uniunea Europeană reprezentată de Kaja Kallas şi Uniunea Africană.

Statele Unite l-au invitat pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov, urmând să fie, de asemenea, prezenţi ministrul german de externe Johann Wadephul, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot şi ministrul britanic de externe Ed Miliband, precum şi viceministrul italian de externe Maria Tripodi.

Ministerul rus de externe raportase întârzieri din partea Washingtonului în acordarea vizelor delegaţiei sale, o problemă care însă s-a rezolvat "în ultimul moment".

Prezenţa lui Lavrov îngrijorează anumite guverne europene, care în august au boicotat fotografia de grup cu ministrul rus de externe la reuniunea miniştrilor de finanţe din G20 din Carolina de Nord.

Ucraina, care nu face parte din G20, nu a fost invitată la reuniunea grupului, dar Washingtonul l-a invitat, în schimb, pe viceprim-ministrul Poloniei, susţinând astfel integrarea acesteia ca membru permanent al grupului.

La Atlanta sunt prezenţi şi miniştrii de externe ai celor trei ţări latino-americane din cadrul G20: argentinianul Pablo Quirno, brazilianul Mauro Vieira şi mexicanul Roberto Velasco.

Vieira şi Rubio se întâlnesc pentru prima dată de la criza provocată săptămâna aceasta de decizia SUA de a-l primi pe Flavio Bolsonaro, fost candidat la preşedinţie investigat pentru corupţie care a fugit din Brazilia după ce a pierdut alegerile duminică.

"Ne aşteptăm să reunim miniştrii de externe la Atlanta pentru a susţine misiunea principală a G20: promovarea stabilităţii şi a prosperităţii globale", au declarat surse din Departamentul de Stat înainte de începutul întâlnirii.

Încercări pentru oprirea războaielor

Întâlnirea are loc într-un moment în care războiul din Iran rămâne blocat, iar preşedintele Donald Trump se gândeşte dacă să reia confruntările cu Republica Islamică după alegerile de la jumătatea mandatului de pe 3 noiembrie în care este pusă în joc majoritatea republicană în Congresul SUA.

Casa Albă a relansat, de asemenea, eforturile de a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Săptămâna trecută, preşedintele Trump l-a trimis pe emisarul său, Steve Witkoff, să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski.

Mai mult, la începutul lunii Statele Unite au invitat consilierii pentru securitate naţională din Franţa, Germania şi Regatul Unit, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi ai NATO, la discuţii cu Ucraina la Miami, în Florida, au indicat pentru AFP oficiali americani.

Discuţiile s-au axat pe "noi idei" pentru a pune capăt conflictului cu Rusia, în special pe "propuneri de garanţii de securitate pentru Ucraina" şi pe "un proiect de prosperitate pentru perioada de după război", au precizat aceştia.

După mai mult de o jumătate de an, cei doi emisari ai lui Trump au fost din nou în urmă cu o lună la Moscova, unde s-au reîntâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar imediat apoi au fost în premieră şi la Kiev pentru discuţii cu Zelenski. Ulterior a fost înregistrat un progres, iar negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA au fost reluate.

În urma întâlnirii de atunci cu Witkoff şi Kushner, preşedintele ucrainean a estimat că, în pofida evaluării "pozitive" a discuţiilor cu aceştia, se pare că războiul cu Rusia va continua şi iarna care vine. El a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluţionată decât prin întâlniri directe între şefii de stat, Zelenski cerând astfel din nou o întâlnire cu Putin, condiţionată de acesta din urmă de obţinerea unor progrese suficiente în negocieri la niveluri inferioare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că ar lua în considerare o „înghețare” a situației de-a lungul liniei frontului, pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia și a pune capăt, pe cale diplomatică, războiului care durează de ani de zile.

„Da, chiar acum trebuie să înghețăm situația. Cred că aceasta este o modalitate reală de a pune capăt acestui război. Noi îi spunem încetarea focului... Președintele Trump a numit-o «înghețare și oprire»”, a răspuns Volodimir Zelenski, fiind întrebat dacă ar accepta să oprească totul așa cum este „în acest moment”. Asta înseamnă că Ucraina ar mai controla „75% sau mai mult din teritoriul țării”. Președintele ucrainean a răspuns afirmativ unui astfel de scenariu.

„Și, desigur, acesta este minimul de care avem nevoie din partea Rusiei astăzi. Ulterior, ne vom adresa președintelui [Trump] și europenilor pentru a solicita garanții de securitate”, a adăugat el.

Un posibil summit SUA-Rusia-China

Preşedinţii Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping analizează posibilitatea de a avea o întâlnire în trei în timpul summitului APEC din noiembrie de la Shenzhen (China) pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, o posibilitate care a stârnit protestele preşedintelui Zelenski din cauza excluderii sale.

Putin a fost invitat de asemenea de Trump la summitul liderilor G20 din decembrie, dar Kremlinul a legat participarea sa de rezultatele întâlnirii anterioare din China.

Ultima participare a preşedintelui rus la un summit G20 a fost în Japonia, în 2019, conform Agerpres.