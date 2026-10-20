Trump se declară pregătit pentru un summit cu Putin și Xi

Un summit Putin-Trump-Xi ar putea avea loc în noiembrie. Sursa Foto: Inteligenta Artificiala Grok

Donald Trump s-a declarat pregătit să se întâlnească în China cu Vladimir Putin și Xi Jinping , în noiembrie, în cadrul unui summit.

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat pregătit pentru o întâlnire cu omologii săi rus, Vladimir Putin, şi chinez, Xi Jinping, în China, în noiembrie, despre care purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmase anterior că a fost "menţionată", notează AFP.

"Dacă preşedintele Xi (Jinping) doreşte acest lucru, o voi face", a declarat preşedintele american în timpul unui schimb de opinii cu jurnaliştii la Casa Albă, adăugând că întâlnirea va fi "dedicată denuclearizării".

Donald Trump, care în ultimele zile a multiplicat declaraţiile şi deciziile favorabile Rusiei, a dat asigurări că, dacă reuniunea tripartită va avea loc, aceasta "nu va fi pentru Ucraina".

"Rusia a fost corectă în privinţa Ucrainei. Nu au făcut mare lucru recent", a mai spus preşedintele american.

Potrivit Wall Street Journal, Vladimir Putin le-a propus lui Donald Trump şi Xi Jinping o întâlnire pentru a discuta despre încheierea conflictului din Ucraina, cu ocazia summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), pe 18 şi 19 noiembrie la Shenzhen.

Întrebat pe această temă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că" "având în vedere că cei trei şefi de stat ar putea, potenţial, să participe la summitul din China, o ipotetică întâlnire a fost într-adevăr menţionată".

"Dar nicio propunere concretă şi niciun acord, nici cu privire la desfăşurarea în sine a acestei întâlniri, nici cu privire la o eventuală ordine de zi (...) nu au fost discutate sau formulate de către cineva", a precizat el în cadrul briefingului său de presă zilnic.

De asemenea, el a estimat că orice acord final pentru a pune capăt conflictului din Ucraina "fără participarea reprezentanţilor Kievului, gata să îşi asume responsabilităţile, este imposibil".

Eforturile diplomatice sunt pentru moment în impas

Donald Trump şi-a reluat luni criticile la adresa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând încă o dată că "este timpul" ca Ucraina să îşi schimbe liderul şi lansând afirmaţia: "I-am dat foarte mult Ucrainei. Ei nu ne-au dat nimic".

La Beijing, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat la rândul ei că "nu are nicio informaţie în acest stadiu" cu privire au o reuniune trilaterală.

Întrebat de asemenea pe această temă luni, în timpul unei vizite la Samarkand, în Uzbekistan, secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a arătat evaziv.

"Nu ştiu dacă acest lucru a fost finalizat", a spus el.

Pentru şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiha, un astfel de summit nu ar face decât să îl "încurajeze pe (Vladimir) Putin să continue acest război", în condiţiile în care Rusia "nu poate câştiga şi nu vrea să pună capăt" conflictului.

Dimpotrivă, el a susţinut o întâlnire între liderii ucrainean, american şi rus.

Eforturile diplomatice ale Washingtonului de a pune capăt ofensivei ruseşti la scară largă în Ucraina, declanşată în februarie 2022, sunt pentru moment în impas.

Donald Trump a discutat la telefon cu omologul său rus la începutul lunii octombrie. Ulterior, el a anunţat un acord între Washington şi Moscova pentru achiziţionarea de motorină rusească, iar apoi a semnat un decret prin care scutea Rusia de noi sancţiuni americane.

În paralel, el l-a acuzat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, că "nu vrea să pună capăt" războiului, pe fondul reizbucnirii tensiunilor dintre Washington şi Kiev, conform Agerpres.

Trump îl atacă pe Zelenski și susține că nu vrea să încheie războiul cu Rusia

Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că "nu vrea să pună capăt" războiului cu Rusia, pe fondul unei recente reizbucniri a tensiunilor dintre Washington şi Kiev, notează AFP.

"Nu vrea să pună capăt acestui război şi, probabil, nu a vrut niciodată", l-a atacat preşedintele american pe platforma sa Truth Social. În schimb, "EU VREAU CA ACEST RĂZBOI SĂ SE TERMINE", a scris el, într-un mesaj care justifică recentele sale decizii favorabile Moscovei.

Un decret prezidenţial al lui Donald Trump a scutit Rusia de noi sancţiuni americane vineri, iar un acord între Washington şi Moscova care permite Statelor Unite să importe motorină rusească a fost anunţat cu câteva zile mai devreme.

"Negociez pacea în războiul dintre Rusia şi Ucraina şi nu vreau să fac nimic care ar îndepărta prosteşte Rusia de la masa negocierilor", s-a mai apărat Donald Trump, afirmând că se înregistrează "mari progrese".

Preşedintele republican a repetat, de asemenea, legătura pe care o face între atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti şi explozia preţurilor la motorină la pompă - una dintre mizele majore ale iminentelor alegeri legislative americane de la jumătatea mandatului.

"Zelenski vizează rafinăriile din Rusia ştiind că aceste atacuri afectează grav pieţele globale de motorină, inclusiv în Statele Unite. Fermierii, crescătorii de animale şi companiile de toate tipurile suferă enorm din această cauză", a afirmat el.

Preţurile produselor petroliere rafinate, în special ale motorinei, au crescut semnificativ de la primele lovituri israeliano-americane în Iran de la sfârşitul lunii februarie, în special din cauza pagubelor aduse infrastructurii energetice din regiune şi a dificultăţilor de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruseşti au alimentat, de asemenea, creşterea preţurilor, lipsind piaţa de multe barili de motorină.

Într-o tentativă de aplanare a tensiunilor, Volodimir Zelenski a declarat că este "recunoscător" pentru reluarea de către Washington a partajării de informaţii secrete care permit alertarea Kievului cu privire la atacurile ruseşti cu rachete balistice, după o întrerupere de "trei zile".

Joi, Donald Trump a calificat drept o "ruşine" reluarea de către Kiev a atacurilor asupra rafinăriilor ruseşti.

"Cred că este mai greu de lucrat cu Zelenski decât cu (Vladimir) Putin", a subliniat preşedintele american, conform Agerpres.