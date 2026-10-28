Experţii ONU, alarmați de protestele din Franța. Recursul la violenţă şi reţinerile în masă sunt condamnate

Proteste în Franța. Sursa foto: Agerpres

Patru raportori ONU critică intervenția autorităților franceze împotriva protestelor studențești.

Patru raportori ONU s-au declarat "consternaţi" miercuri de "represiunea" manifestaţiilor studenţilor în Franţa, exprimându-şi regretul că răspunsul de securitate a prevalat în faţa cauzelor profunde ale mobilizării, relatează AFP.

"Recursul excesiv la forţă, violenţele şi reţinerile în masă nu sunt răspunsuri adecvate la o mişcare socială de contestare într-un stat de drept', subliniază experţii într-un comunicat.

Ei se declară "consternaţi de nivelul de violenţă suferit de liceeni şi studenţi care protestează în toată Franţa pentru a cere ceea ce li se cuvenea de mult timp: un sistem educaţional funcţional, condiţii materiale de educaţie demne, orare şcolare şi universitare adaptate, precum şi egalitate teritorială şi socială în accesul la o educaţie de calitate".

"Rănile grave şi, în unele cazuri, ireversibile suferite de manifestanţi minori sunt inacceptabile"

De la mijlocul lunii septembrie, o mişcare de mobilizare implicând mai întâi liceeni şi apoi şi studenţi a luat amploare în Franţa.

"Rănile grave şi, în unele cazuri, ireversibile suferite de manifestanţi minori în cadrul operaţiunilor de menţinere a ordinii sunt inacceptabile şi nejustificabile", susţin experţii mandataţi de Consiliul ONU pentru drepturile omului, dar care nu se exprimă în numele organizaţiei.

"Dacă anchetele, în special cele desfăşurate de Inspectoratul general al poliţiei naţionale, sunt esenţiale, instrucţiunile venite pe linie ierarhică şi o poziţie politică condamnând ferm şi clar toate cazurile de violenţă poliţienească sunt la fel de necesare", au adăugat aceştia.

Raportorii subliniază de asemenea că autorităţile franceze au "angajat în octombrie mai multe iniţiative pentru a facilita dialogul şi a răspunde cererilor liceenilor şi studenţilor".

Dar "prioritatea acordată unui răspuns în principal de securitate la manifestaţii a condus la punerea pe plan secund a cauzelor profunde ale mobilizării", afirmă aceşti experţi, printre care raportorul special pentru dreptul la adunare paşnică şi libertatea de asociere, Gina Romero, şi raportorul special pentru dreptul la educaţie, Farida Shaheed.

"Regretăm că agenţi de poliţie au fost răniţi, multe clădiri au fost avariate şi magazine vandalizate. Condamnăm aceste acte de violenţă. Sunt necesare măsuri pentru a investiga aceste evenimente şi a-i aduce pe autori în faţa justiţiei", au declarat ei.

"Cu toate acestea, amploarea reţinerilor şi a arestărilor preventive, care afectează câteva mii de persoane, în principal minori, pare disproporţionată şi are ca efect descurajarea exercitării libertăţii de exprimare şi de întrunire paşnică", concluzionează ei, conform Agerpres.

Mișcarea de protest a elevilor a scăpat de sub control în Franța, afirmă șeful Poliției din Paris

Şeful poliţiei din Paris, Patrice Faure, a declarat încă de la începutul lunii că mişcarea de protest a elevilor, care s-a extins în toată Franţa, a scăpat de sub control şi i-a îndemnat pe manifestanţi să revină la forme paşnice de protest, avertizând că autorităţile vor răspunde cu fermitate la violenţe şi actele de vandalism, relatează Reuters și Agerpres.

Liceenii s-au confruntat cu poliţia în mai multe oraşe din Franţa, iar sindicatele le-au cerut profesorilor să intre în grevă, în timp ce guvernul premierului Sebastien Lecornu încearcă să stăpânească protestele, tot mai violente, legate de condiţiile din şcoli şi de finanţarea sistemului de învăţământ.

Mii de persoane, majoritatea adolescenţi, au fost reţinute la nivel naţional, iar zeci de persoane au fost rănite.

Agathe Foucault, un purtător de cuvânt al poliţiei naţionale, a declarat pentru postul de radio RTL că sute de ofiţeri de poliţie au fost de asemenea răniţi.

Cadre didactice şi cetăţeni au fost atacaţi, iar pagubele materiale sunt estimate la zeci de milioane de euro.

Şeful poliţiei din Paris, Patrice Faure, a declarat într-o scrisoare deschisă publicată pe platforma X, în perspectiva unor noi proteste, că iniţiatorii mişcării nu o mai controlează şi a îndemnat elevii să renunţe la blocarea şcolilor şi la tulburările publice, optând în schimb pentru forme paşnice de protest.

"Este timpul să revenim la forme paşnice de acţiune", a scris Faure, subliniind totodată că părinţii au responsabilitatea de a-şi îndepărta copiii de ceea ce el a descris drept influenţa "agitatorilor profesionişti" şi a susţinătorilor acestora.