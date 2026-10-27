Liderul suprem al Iranului cere îndeplinirea condiţiilor pentru încheierea războiului. Ce vrea Teheranul de la SUA

Iranul așteaptă răspunsul SUA la planul care ar putea opri luptele din Orientul Mijlociu. Ce cere Teheranul Sursa Foto: Freepik

Liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, cere îndeplinirea condițiilor Teheranului pentru încheierea războiului, în timp ce Iranul așteaptă un răspuns oficial al SUA.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, s-a pronunţat marţi pentru asigurarea drepturilor Iranului şi ale "frontului de rezistenţă" regional (grupările armate pro-iraniene) prin îndeplinirea condiţiilor puse de Iran pentru încheierea războiului, potrivit unei declaraţii publicate pe site-ul său, relatează Xinhua.

Descriind starea actuală ca fiind "nici război, nici pace", Khamenei a subliniat necesitatea "asigurării condiţiilor stipulate de oficialii ţării, cu scopul de a pune capăt războiului".

Iranul a transmis în 22 septembrie un nou plan către SUA, prin intermediari, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

Teheranul a propus încheierea războiului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz în decurs de şapte zile

Conform acestui plan, Teheranul a propus încheierea războiului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz în decurs de şapte zile, cu condiţia ca Statele Unite să-i accepte condiţiile.

SUA şi Israelul au lansat la 28 februarie atacuri aeriene asupra Teheranului şi a altor oraşe iraniene. Iranul a ripostat cu valuri de atacuri cu rachete şi drone asupra Israelului şi a bazelor şi obiectivelor americane din regiune, întărindu-şi controlul asupra Strâmtorii Ormuz, pe unde înainte de război tranzita aproximativ o cincime de hidrocraburile consumate la nivel global.

Printre principalele cerinţe iraniene figurează ridicarea blocadei americane asupra porturilor Republicii islamice, eliminarea sancţiunilor împotriva exporturilor iraniene de petrol şi încetarea ostilităţilor pe toate fronturile regionale, potrivit agenţiilor internaţionale de presă, conform Agerpres.

Iranul aşteaptă de o lună un răspuns oficial

Iranul aşteaptă de o lună un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea sa de redeschidere a strâmtorii Ormuz şi de încetare a luptelor din Orientul Mijlociu, după ce Wall Street Journal a relatat că preşedintele american Donald Trump ar fi respins planul, citând oficiali americani care au vorbit sub protecţia anonimatului, relatează Reuters.

Propunerea iraniană din septembrie, transmisă americanilor prin intermediul mediatorilor din Qatar, prevedea redeschiderea strâmtorii Ormuz şi încetarea ostilităţilor în regiune în termen de şapte zile. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat la ONU că, în cazul unui acord , ar putea începe negocieri mai ample între părţi.

Potrivit Reuters, un oficial american afirmase anterior că discuţiile cu Iranul, purtate prin intermediari, au fost "pozitive şi constructive".

Araqchi a declarat că planul presupune, de asemenea, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, deblocarea fondurilor iraniene şi renunţarea la sancţiunile petroliere americane. Teheranul nu ar accepta însă concesii privind dreptul său de a îmbogăţi uraniu.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, într-un interviu acordat CBS, că Teheranul este pregătit să discute despre programul său nuclear şi alte probleme, dar nu va accepta "intimidarea sau coerciţia".

În paralel, ministrul iranian de externe l-a informat pe omologul său saudit, prinţul Faisal bin Farhan, cu privire la înţelegerea dintre Iran şi Oman privind rutele maritime sigure din strâmtoarea Ormuz.

Conflictul a amplificat, de asemenea, presiunile asupra Arabiei Saudite, după intensificarea atacurilor houthi. Coaliţia condusă de Arabia Saudită a anunţat luna trecută interceptarea a două rachete balistice lansate de houthi către Khamis Mushait şi a două drone îndreptate spre Riad.

În acest context, responsabili din domeniul apărării din Turcia şi Pakistan, parteneri ai Arabiei Saudite într-un pact comun de apărare, s-au întâlnit vineri la Riad pentru a analiza situaţia de securitate şi a discuta cooperarea în domeniul informaţiilor şi coordonarea militară.