Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu: Ce subiecte majore au abordat România și Republica Moldova

Sursa Foto: Agerpres

Luca Niculescu s-a întâlnit la Chișinău cu premierul moldovean Vasile Tofan.

Premierul României, Luca Niculescu, a efectuat prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, la Chișinău, unde s-a întâlnit cu omologul său moldovean, Vasile Tofan. În cadrul conferinței de presă comune, cei doi premieri au evidențiat principalele priorități ale cooperării bilaterale.

Cel mai apropiat partener al Chișinăului

Vizita a reconfirmat relația specială dintre România și Republica Moldova. Cei doi oficiali au subliniat importanța cooperării și obiectivul de a transforma apropierea istorică într-un parteneriat cu rezultate concrete pentru cetățeni.

Vasile Tofan: "Stimate domnule prim-ministru, bine ați venit la Chișinău! Vă mulțumesc că ați continuat o tradiție frumoasă a relației dintre țările noastre și ați ales Chișinăul pentru prima dumneavoastră vizită externă de la preluarea mandatului. Este un semnal important al relației noastre speciale și al dorinței comune de a continua și consolida acest parteneriat. Dragă Luca, la Chișinău sunteți acasă și cred că acesta este cel mai firesc mod de a descrie relația dintre țările noastre. O relație în care nu avem nevoie de prea multe formalități pentru a ne înțelege și pentru a fi alături. Pentru Republica Moldova, România este cel mai apropiat prieten, țara pe care am știut întotdeauna că ne putem baza. Ne leagă aceeași limbă, istorie, cultură, familiile și comunitățile noastre, copiii care învață în România, oamenii care muncesc, construiesc afaceri și își fac planuri de viitor împreună. Dar ne leagă, mai ales, viitorul pe care vrem să-l construim împreună. România ne-a fost alături în momentele cele mai dificile, când am avut nevoie de sprijin rapid și concret, ne-a ajutat să facem față crizelor energetice, să modernizăm școli și grădinițe, să dezvoltăm infrastructura și să aducem servicii mai bune în localitățile noastre. Acest sprijin se vede în viața oamenilor și este prețuit, vă asigur, de fiecare cetățean al Republicii Moldova".

Atât în Republica Moldova, cât și în România dronele rusești încalcă spațiul aerian

Războiul din Ucraina continuă să afecteze securitatea întregii regiuni, iar încălcările spațiului aerian și atacurile asupra infrastructurii și navelor din Marea Neagră sporesc preocupările Bucureștiului și Chișinăului. Premierul Republicii Moldova a pledat pentru consolidarea capacității de răspuns la aceste amenințări și pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Vasile Tofan: "În această dimineață am venit de la Kiev, unde am văzut încă o dată ce înseamnă să trăiești sub amenințarea permanentă a războiului. Chiar în noaptea trecută, capitala ucraineană a fost din nou ținta bombardamentelor rusești, 16 rachete balistice au lovit ținte civile într-un oraș de 3,5 milioane de oameni. Pentru oamenii din Ucraina, aceasta este realitatea din fiecare zi. Acest război, acest război crud, acest atac barbar al Rusiei nu se oprește la frontierele Ucrainei. Atât în Republica Moldova, cât și în România dronele rusești ne încalcă spațiul aerian și pune în pericol securitatea cetățenilor noștri. De la începutul războiului am avut peste 100 de survolări neautorizate a spațiului nostru aerian. Condamnăm ferm aceste încălcări, precum și atacurile asupra navelor din Marea Neagră, care vă afectează direct și care amenință securitatea navigației și stabilitatea întregii regiuni. Toate acestea ne amintesc cât de important este să rămânem uniți, să ne consolidăm capacitatea de a răspunde acestor amenințări și să continuăm să sprijinim Ucraina. Securitatea Republicii Moldova, a României și a Ucrainei este strâns legată, iar pacea și stabilitatea în regiunea noastră sunt o responsabilitate comună. Astăzi, relația noastră a ajuns într-o etapă în care trebuie să vorbim tot mai mult despre ceea ce construim împreună. Ați spus-o și dumneavoastră în discursul dumneavoastră de inaugurare și în interviul pe care l-ați dat astăzi, mai devreme, la TVR. Vreau să știți că România poate conta pe Republica Moldova, la fel cum noi știm că putem conta pe România în aceste proiecte. România poate conta pe noi ca pe un partener predictibil, stabil și pro-european, care contribuie la securitatea regiunii noastre, dar și ca pe o economie care se dezvoltă și care este tot mai legată de economia românească. Ne dorim că această relație să aducă tot mai multe beneficii pe ambele maluri ale Prutului. În acest spirit, am discutat cu domnul prim-ministru Niculescu despre proiectele pe care le putem accelera și prioritățile pentru perioada următoare. În primul rând, vrem să fim mai bine conectați, să avem mai multe poduri peste Prut, drumuri mai bune și puncte de frontieră mai multe și mai rapide, în special acum când e sezonul de exporturi de perisabile, de fructe ale agricultorilor din Moldova, astfel încât oamenii și mărfurile să circule mai repede și mai ușor. Vrem să accelerăm podul de la Ungheni, inclusiv drumurile de acces și infrastructura de frontieră și să avansăm cu controlul coordonat la Cantemir-Fălciu".

România a avut un rol esențial în aprovizionarea Republicii Moldova cu energie

Independența energetică rămâne o prioritate pentru cele două state, în contextul riscurilor generate de folosirea resurselor energetice ca instrument de presiune geopolitică. Discuțiile au vizat accelerarea interconectărilor electrice, inclusiv a liniei Bălți–Suceava, precum și accesul Republicii Moldova la viitoarele resurse de gaze din proiectul Neptun Deep.

Vasile Tofan: "În al doilea rând, continuăm să construim împreună securitatea noastră energetică. România a avut un rol esențial în aprovizionarea Republicii Moldova cu energie. Acum, construim infrastructura care ne va oferi mai multă siguranță pe termen lung. Am discutat despre accelerarea interconectărilor electrice, inclusiv linia Bălți-Suceava, iar din sezonul rece următor vom putea conta și pe gaze din Neptun Deep, din Marea Neagră. În al treilea rând, vrem mai multe investiții românești în Republica Moldova. România este deja unul dintre cei mai importanți parteneri economici, dar potențialul este mult mai mare în industrie, energie, tehnologie, infrastructură. Vrem ca firmele românești să investească și să creeze locuri de muncă în Republica Moldova, inclusiv folosind țara noastră ca platformă pentru a participa la eventuala reconstrucție a Ucrainei.

Dragă Luca, România este cel mai puternic susținător al parcursului nostru european. Țara noastră a avansat mult și știm foarte clar ce avem de făcut mai departe. Responsabilitatea principală este a noastră și nu o transferăm nimănui. Trebuie să ne facem temele acasă și să demonstrăm prin rezultate că Republica Moldova este pregătită pentru aderare. Dar integrarea europeană este și un proces politic, de aceea avem nevoie ca progresul pe care îl facem la Chișinău să fie transpus în decizii politice la nivel înalt. Și aici contăm foarte mult pe România. Domnule prim-ministru, dumneavoastră veniți în această funcție cu o experiență diplomatică foarte mare. Ați reprezentat România la Paris și ați coordonat un proces dificil de aderare a României la OECD. Știți foarte bine că, în asemenea proces, nu este suficient să ai argumente bune, trebuie să construiești susținere pentru ele și contăm inclusiv pe această experiență personală a dumneavoastră, pentru a fi un campion, un ambasador, un susținător al parcursului nostru european. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi o reușită nu doar pentru țara noastră, ci și pentru România și pentru întreaga regiune. Și cred că va fi un moment cu o semnificație aparte pentru oamenii noștri. Prutul va rămâne doar un râu, nu și o frontieră care separă două state românești. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru vizită, pentru deschidere și pentru prietenia dumneavoastră, pentru prietenia României".

Avansarea rapidă a proiectelor strategice

Transporturile și infrastructura de frontieră se numără printre domeniile în care Bucureștiul și Chișinăul urmăresc să obțină rezultate concrete. Cele două guverne vor să accelereze proiectele de conectare peste Prut, să îmbunătățească circulația persoanelor și a mărfurilor și să reducă blocajele care afectează inclusiv exporturile producătorilor din Republica Moldova.

Luca Niculescu: "Domnule prim-ministru, dragă Vasile, mulțumesc pentru cuvintele extrem de calde, pentru primirea foarte călduroasă pe care ne-ați făcut-o, echipei Guvernului României și mie. După cum știți, este prima mea deplasare externă de la debutul mandatului de prim-ministru, în urmă cu exact o săptămână. Am vrut să fiu la Chișinău cât mai repede, prezența colegilor mei și a mea reconfirmă că România și Republica Moldova cooperează la cel mai înalt, la cel mai strâns nivel din perioada recentă și apoi intenția noastră de a consolida aceste relații istorice pe care le avem, aceste relații profunde, într-o Uniune Europeană, acolo unde este locul Chișinăului. Deci, sprijinul României pentru Republica Moldova reflectă un angajament constant pentru o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană. Discursul dumneavoastră a fost perfect, așa că trebuie să mai scurtez din discursul meu, pentru că unele elemente erau foarte asemănătoare. Voi spune câteva lucruri despre agenda bilaterală.

O parte semnificativă a discuțiilor noastre de azi s-au concentrat pe avansarea rapidă a proiectelor strategice de pe agenda comună și, evident, că îmi doresc să dinamizăm agenda sectorială pentru a obține rezultate cât mai concrete, deoarece este ceea ce așteaptă și cetățenii noștri. Am discutat în detaliu stadiul proiectelor de interconectare în domeniul transporturilor, în domeniul energiei, sunt două domenii esențiale pentru reziliența Republicii Moldova și pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România. Înainte de a continua programul de întâlniri oficiale, vom vizita împreună, domnule prim-ministru, Stația Electrică Chișinău, care este un pilon central pentru obținerea independenței energetice depline a Republicii Moldova, deoarece știm că, de multă vreme și de prea multe ori, energia este folosită ca un element, ca o armă de șantaj geopolitic. Deci, vom continua să sprijinim, în beneficiul cetățenilor, extinderea acestei independențe energetice. Aveți, după cum ați spus, companii românești în Republica Moldova. Sunt multe companii din Republica Moldova în România, am avut anul trecut schimburi comerciale de aproximativ 4,5 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o sumă considerabilă. Investițiile românești au creat 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova, ceea ce iar ne bucură și sigur îi bucură și pe cei care ocupă aceste locuri de muncă. Mă bucură și ce ați spus, deschiderea pe care ați arătat-o pentru a primi și mai multe companii românești aici și pentru a depăși orice eventuală barieră birocratică sau administrativă care pot apărea".

Integrarea europeană a Republicii Moldova

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost reconfirmată drept o prioritate strategică pentru România. Bucureștiul și-a reafirmat sprijinul pentru avansarea negocierilor de aderare, inclusiv prin susținere politică la nivel european și prin expertiză tehnică pentru alinierea legislației moldovenești la normele comunitare.

Luca Niculescu: "Un alt subiect important pe care l-am discutat azi a fost integrarea europeană a Republicii Moldova, evident, o prioritate strategică pentru România. Locul Republicii Moldova, locul Chișinăului este, fără nicio îndoială, în Uniunea Europeană. V-am felicitat și vă felicit pentru rezultatele obținute, care sunt pe deplin meritate și aș dori să spun foarte ferm că susținem intens și deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârșitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vă asigur încă odată, domnule prim-ministru, dragă Vasile, că România va fi pe mai departe cel mai vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, în toate formatele, vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară. Nu în ultimul rând, sprijinul României vizează și securitatea cetățenilor Republicii Moldova, mai ales în această perioadă în care Federația Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacționa, reziliența noastră, atât a Republicii Moldova, cât și a noastră, a României, ați spus-o atât de bine, nu voi mai insista. Deci, vă reînnoiesc mulțumirea față de această vizită excelentă, față de aceste contacte foarte bune pe care le-am avut la nivelul celor două echipe guvernamentale, și, evident, domnule prim-ministru, dragă Vasile, te invit la București pentru a continua acest dialog strategic".