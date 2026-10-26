Luca Niculescu merge la Chișinău, în prima sa vizită externă în calitate de premier. Programul oficial: când se întâlnește cu Maia Sandu

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Luca Niculescu va merge, mâine, 27 octombrie, la Chișinău, într-o primă vizită externă în calitate de premier al României, la invitația prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tofan.

Premierul Luca Niculescu merge marți în Republica Moldova, unde are o întâlnire și cu președinta Republicii Maia Sandu, dar și discuții cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează investiții în Republica Moldova, precum și o vizită la o stație electrică.

Ministerul de Externe anunță, în același timp, că premierul Niculescu va fi însoțit, în vizita externă, de ministrul Dan Neculăescu:

”Din Agenda de lucru a MAE de marți, 27 octombrie 2026, vă semnalăm: Participarea ministrului afacerilor externe, Dan Neculăescu, în delegația condusă de prim-ministrul României, Luca Niculescu, în cadrul vizitei oficiale în Republica Moldova - Chișinău”.

Programul oficial al premierului

Vizita va include discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri românesc, o întrevedere cu Mitropolitul Basarabiei, IPS Antonie, precum și o vizită la Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului Liniei Vulcănești-Chișinău.

La ora 10:00, premierul Luca Niculescu va ava o întâlnire de lucru cu personalul Consulatului General al României la Chișinău.

La ora 10:45, Luca Niculescu se va întâlni cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

La ora 11:50, premierul României va avea o întâlnire cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova, iar la ora 12:30 va avea loc o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova.

La ora 14:25, Luca Niculescu va fi întâmpinat de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la sediul Guvernului de la Chișinău, pentru ceremonia oficială de primire cu gardă de onoare.

La la ora 14:30, cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tête-à-tête, urmată de fotografia oficială și de discuțiile în plen ale celor două delegații.

La ora 15:30, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință comună de presă.

La ora 16:15, premierul va avea o vizită, alături de premierul moldovean, Vasile Tofan, la Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului Liniei Vulcănești-Chișinău, în suburbia Brăila a municipiului Chișinău.

La ora 17:00, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției,.

La ora 18:00, va avea loc întâlnirea cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. La finalul acesteia, premierul României va semna în Cartea de Onoare a Parlamentului Republicii Moldova.

"Ne pregătim să lucrăm intens"

Reamintim că premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, după învestirea Guvernului, convenind ca prima sa vizită externă să aibă loc la Chișinău.

"Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulțumit pentru urările calde și de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi, cu același obiectiv: să asigurăm securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri.

Le-am solicitat deja miniștrilor români să ia legătura cu colegii lor de la Chișinău. L-am asigurat de tot sprijinul meu și al colegilor din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană", a anunțat premierul Luca Niculescu pe platforma X.

"Avem nevoie de o Moldovă tot mai bine conectată la România și la UE"

De asemenea, Vasile Tofan, prim-ministrul Republicii Moldova, preciza atunci:

"Am avut o discuție telefonică cu omologul meu de la București, prim-ministrul Luca Niculescu și am convenit să ne întâlnim la Chișinău cât mai curând. L-am felicitat pentru preluarea mandatului și am discutat despre continuarea proiectelor importante pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.

Pentru Republica Moldova, România înseamnă un partener de încredere și sprijin constant în parcursul nostru european. Ne leagă limba, istoria și cultura, dar și proiecte care schimbă viața oamenilor - de la grădinițe renovate până la poduri și conexiuni energetice.



Vreau să ducem această cooperare mai departe, cu rezultate concrete pe ambele maluri ale Prutului. Avem nevoie de mai multe legături între comunități, de investiții și de o Moldovă tot mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană. Avem mult de lucru împreună și un obiectiv care ne unește: să ne regăsim în aceeași familie europeană."

Prima deplasare oficială externă a lui Vasile Tofan, realizată la scurt timp de la preluarea mandatului, a avut loc în România.

Reamintim că, în data de 20 octombrie, Guvernul Luca Niculescu a trecut de votul Parlamentului cu 280 de voturi pentru, iar membrii Guvernului au depus jurământul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.