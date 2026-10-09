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Unirea Republicii Moldova cu România. Maia Sandu: Am fi mai în siguranță

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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maia sandu republica moldova
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Sursa foto: Agerpres

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revenit cu noi declarații despre unirea țării cu România, vineri, 9 octombrie.

Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor republicii, a declarat, vineri, 9 octombrie, președinta Maia Sandu în cadrul Forumului de Securitate de la Chișinău. Aceasta a subliniat că „cei care cunosc istoria noastră înțeleg de ce dezideratul Unirii este unul popular”.

Republica Moldova, în mai mare siguranță cu România

Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România, iar această discuție (n.r. privind Unirea) a început din prima zi a independenței R. Moldova. Cei care știu istoria noastră, care știu ce s-a întâmplat în contextul Pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate acele persoane înțeleg de ce această discuție are loc”, a afirmat Maia Sandu, la primul panel din cadrul Moldova Security Forum.

Susținătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale, a menționat ea.

„O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unii, din motive de identitate, alții - din motive economice, de securitate. Acum, când amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre aceasta”, a spus Maia Sandu.

Maia Sandu: E nevoie de majoritatea cetățenilor. În prezent, nu există

Totuși, președinta Republicii Moldova a subliniat că realizarea Unirii depinde de voința majorității cetățenilor, iar această condiție nu este îndeplinită în prezent. În schimb, potrivit ei, există o majoritate care susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Este nevoie să fie o majoritate care ar vota pentru Unire, iar conform sondajelor, în prezent nu există o majoritate. Dar există o majoritate pentru integrarea europeană și noi credem că, deși UE nu este o uniune de apărare, aceasta ar contribui oricum la un mai mare grad de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum. Iată de ce continuăm să susținem planul de integrare europeană”, a explicat Maia Sandu.

În context, ea a amintit și de declarația adoptată de Parlamentul României în 2018 la centenarul Marii Uniri, precum și de dezbaterile privind reunificarea purtate de-a lungul anilor de mai multe formațiuni politice românești.

În final, Maia Sandu a reiterat că decizia privind o eventuală Unire aparține cetățenilor și că voința majorității trebuie respectată, notează Deschide.md, potrivit Agerpres.

Sandu ar vota „pentru” unirea celor două state

Maia Sandu s-a pronunțat în multiple circumstanțe, în ultimul an, în privința unirii celor două state, spunând că ar vota „pentru” unirea cu România. Și președintele Nicușor Dan, la rândul său, a vorbit despre această temă, atât anul trecut, cât și în aprilie 2026

Amintim că au existat mai multe sondaje realizate în acest sens, în cursul anului 2026. O majoritate relativă a cetățenilor din Republica Moldova a spus că ar vota pentru unirea cu România la un potențial referendum organizat „duminica viitoare”, în luna martie, 44% din rândul repondenților din țară și 60,8% din rândul moldovenilor din diaspora, potrivit unui sondaj al Ates Research.

În același timp, un sondaj INSCOP din luna mai arată că șapte din 10 români ar vota „DA” în cadrul unui referendum pentru unirea dintre cele două state.

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maia sandu
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unire
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Comentarii (15)

Răspuns simplu   •   10 Octombrie 2026   •   23:52

NU.

Zaza   •   10 Octombrie 2026   •   17:09

Auzi maio , o sa se uneasca voi cu noi cand ti-oi vedea ceafa fara oglinzi ! ti-aduci aminte cand am vrut sa ne unim si moldoghienii tai au zis ca "net" ! Nu fa pe proasta sa zici ca erai copil de tzatza !

Justinianus   •   10 Octombrie 2026   •   08:31

O sa ne uneasaca UE si NATO cu forta. Asa ca..

traian-traian   •   10 Octombrie 2026   •   07:33

DUPA MODELUL REGILOR SI PRINTILOR ESTE FOARTE USOR, N. DAN NECASATORIT, M. SANDU NECASATORITA, FUGULITA LA STAREA CIVILA SI TOTUL S-A REZOLVAT

Părere   •   10 Octombrie 2026   •   07:07

Cum adică, vrea, dar cetățenii români din Romania, vor, ce spun ei? Nu e îndeajuns că bugetul statului român e distribuit republicii moldova și ukrainei, cetățenii Republicii moldova se plimba cu aeronavele oriunde, s- a intensificat puternic zborurile de la și spre Chișinău din toate părțile globului de când bugetul statului român e baza sponsorizării pentru orice in republica moldova, inclusiv alocații pentru copii(~250 lei lunar) șomaj tot pentru cetățenii chiar ruși de peste Prut tot din bugetul statului român!

Marius   •   10 Octombrie 2026   •   06:21

Lasind la o parte toate celelalte motive,Romania nu-si permite economic unirea.Aia n-au nimic in afara de vii ,sint in curul gol .Industria,aia cit era,a ramas in Transnistria .In plus sint niste putori notorii,au trait sustinuti de rusi,care le dadeau de toate.Sa ne amintim ce a fost dupa unirea celor doua Germanii,aia din vest au stat pe loc douj1 de ani sa pompeze in est si sa-i aduca pe aia la nivelul lor.Si inca n-au reusit.Vorbim de Germania ,nu de o Romanie prapadita,care abia isi mai trage sufletul !

mircea   •   10 Octombrie 2026   •   05:30

moldova ar fi mai in siguranta , dar romania cum ar fi

Ion   •   10 Octombrie 2026   •   04:49

Nu va mai vrem . Ne-am săturat de voi si de pomana dată. Așteptați numai să vi se dea . La munca cu voi .Aveți nevoie de acces liber in UE. Pentru asta vreți unirea.PA.

Vasile   •   09 Octombrie 2026   •   21:50

Doamnă! Vreți să intrați pe ușă din dos in UE? In Basarabia se regăsește un mixt între rusofoni și rackeți Ukrainian. La muncă doamnă, nu la întins mâna. Succes!

Povestea povestilor   •   09 Octombrie 2026   •   19:39

Povesti pentru prosti. Nomenclatura de la Chisinau nu-si abandoneaza functiile ca sa frece menta in Romania. Ion Creanga avea o vorba: mai bine fruntas la sat decat codas la oras.

Inca NU   •   09 Octombrie 2026   •   17:59

Sa se faca referendum daca romanii doresc acest lucru. V am ajutat o gramada ,iar noi ne am indatorat, iar voi ne ati tradat la voturi , ne ati inselat, ne ati mintit. Si acum vreti unirea? Nu . Inca nu este timpul. Este vremea sa va descurcati si singuri. Pamantul Republicii Moldova este romanesc, dar generatiile de acum se mai simt romani? Nici numele pe care il poarta numai sunt romanesti. Mai sunt foarte putin care se mai simt romani cu adevarat. Si atunci de ce ?

Ion   •   09 Octombrie 2026   •   17:56

Ce parlament de vis ar fi ,găgăuzi,ruși,ucraineni,bulgari ,rom și ceva moldoveni!

Român   •   09 Octombrie 2026   •   17:33

Doamna Sandu! Nu am nici un fel de afinitate pentru Simion George ,dar poate explici romanilor ca a fost considerata persoană nongrata în baza unor minciuni și diversiune ordinare,fără suport material real,NUMAI CA A CERUT UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA?? Îți era frică ca pierzi scaunul?? Acum când locuitorii Basarabiei s-au lămurit cu tine ,vrei cu România?

Adrian   •   09 Octombrie 2026   •   17:10

Ați făcut țară dintr-o provincie a României, Ați inregistrat-o la ONU sub numele de Moldova nume care nu aparține Basarabiei ci României, Ați cerut imperios să fiți lăsați sa va conduceți țara, Ați îndepărtat sistematic pe toți care au cerut unirea cu țară mamă! Ați umplut de rahat pe cei din România care au vrut unirea SI ACUM CAND A-ȚI DAT DE DRACUL ,vedeți care este drumul corect? IPOCRITILOR!!!

Gg   •   09 Octombrie 2026   •   16:44

Nu cred,am fi asimilați imediat de Rusia cu diaspora rusa

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