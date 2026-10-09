Unirea Republicii Moldova cu România. Maia Sandu: Am fi mai în siguranță

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Sursa foto: Agerpres

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revenit cu noi declarații despre unirea țării cu România, vineri, 9 octombrie.

Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor republicii, a declarat, vineri, 9 octombrie, președinta Maia Sandu în cadrul Forumului de Securitate de la Chișinău. Aceasta a subliniat că „cei care cunosc istoria noastră înțeleg de ce dezideratul Unirii este unul popular”.

Republica Moldova, în mai mare siguranță cu România

„Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România, iar această discuție (n.r. privind Unirea) a început din prima zi a independenței R. Moldova. Cei care știu istoria noastră, care știu ce s-a întâmplat în contextul Pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate acele persoane înțeleg de ce această discuție are loc”, a afirmat Maia Sandu, la primul panel din cadrul Moldova Security Forum.

Susținătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale, a menționat ea.

„O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unii, din motive de identitate, alții - din motive economice, de securitate. Acum, când amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre aceasta”, a spus Maia Sandu.

Maia Sandu: E nevoie de majoritatea cetățenilor. În prezent, nu există

Totuși, președinta Republicii Moldova a subliniat că realizarea Unirii depinde de voința majorității cetățenilor, iar această condiție nu este îndeplinită în prezent. În schimb, potrivit ei, există o majoritate care susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Este nevoie să fie o majoritate care ar vota pentru Unire, iar conform sondajelor, în prezent nu există o majoritate. Dar există o majoritate pentru integrarea europeană și noi credem că, deși UE nu este o uniune de apărare, aceasta ar contribui oricum la un mai mare grad de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum. Iată de ce continuăm să susținem planul de integrare europeană”, a explicat Maia Sandu.

În context, ea a amintit și de declarația adoptată de Parlamentul României în 2018 la centenarul Marii Uniri, precum și de dezbaterile privind reunificarea purtate de-a lungul anilor de mai multe formațiuni politice românești.

În final, Maia Sandu a reiterat că decizia privind o eventuală Unire aparține cetățenilor și că voința majorității trebuie respectată, notează Deschide.md, potrivit Agerpres.

Sandu ar vota „pentru” unirea celor două state

Maia Sandu s-a pronunțat în multiple circumstanțe, în ultimul an, în privința unirii celor două state, spunând că ar vota „pentru” unirea cu România. Și președintele Nicușor Dan, la rândul său, a vorbit despre această temă, atât anul trecut, cât și în aprilie 2026.

Amintim că au existat mai multe sondaje realizate în acest sens, în cursul anului 2026. O majoritate relativă a cetățenilor din Republica Moldova a spus că ar vota pentru unirea cu România la un potențial referendum organizat „duminica viitoare”, în luna martie, 44% din rândul repondenților din țară și 60,8% din rândul moldovenilor din diaspora, potrivit unui sondaj al Ates Research.

În același timp, un sondaj INSCOP din luna mai arată că șapte din 10 români ar vota „DA” în cadrul unui referendum pentru unirea dintre cele două state.