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Grindeanu îi propune lui Luca Niculescu să-și asume reforma administrativ-teritorială până în martie 2027: „Anul viitor, taxele nu vor crește”

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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sorin grindeanu si luca niculescu
Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD îi va propune premierului Luca Niculescu asumarea răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ-teritorială și reorganizarea aparatului guvernamental.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat luni, după ședința BPN a PSD, că partidul îi cere premierului Luca Niculescu ca Guvernul să-și asume răspunderea pe reforma administrativ-teritorială.

„În ședința de astăzi a BPN a PSD am discutat prioritățile în ceea ce privește reforma statului și relansarea economică. Îi voi propune primului-ministru Luca Niculescu două lucruri

  • angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea PSD, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoș Benea
  • angajarea răspunderii Guvernului pe reorganizare la nivel guvernamental și anume reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Coordonatorul acestei reforme din partea PSD va fi Marian Neacșu.

Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp și anume în următoarele luni, până în martie 2027. La aceste reforme se va adăuga și bugetul pe 2027”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai dat asigurări că „anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește”.

„Economia are nevoie de predictibilitate și acest lucru îl vom asigura”, a spus președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu.

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sorin grindeanu
guvernul luca niculescu
luca niculescu
reforma administrativ teritoriala
taxe si impozite
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Comentarii (2)

John   •   26 Octombrie 2026   •   12:30

De ce atata graba acum ca pe Bolojan l-au blocat la reforme. Probabil are intelegere cu AUR ca altfel daca nu trece la adumarr cafe guvernul si iar imtram in criza si o luam de la incrput. Probabil vrea sa scape de guvernare?

Haha   •   26 Octombrie 2026   •   11:55

Ha,ha,ha!

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