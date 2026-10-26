Schimbări în administrație după instalarea noului Guvern. PSD pregătește înlocuirea prefecților PNL și USR

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Liderii PSD se vor reuni astăzi pentru a discuta principalele obiective ale miniștrilor social-democrați în perioada următoare, dar și modificările care vizează ocuparea unor funcții publice după formarea Guvernului Niculescu. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi se numără numirea unor noi prefecți, dar și schimbarea actualilor reprezentanți ai PNL și USR din aceste funcții.

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 10:00, la sediul central al partidului. Pe agenda discuțiilor se află măsurile pe care miniștrii social-democrați trebuie să le adopte, dar și numirile în funcții și înlocuirea foștilor reprezentanți ai PNL și USR. Printre schimbările analizate se numără și cele care vizează funcțiile de prefect.

La vremea votării Guvernului s-a vehiculat că UDMR își va păstra funcțiile de prefecți, subprefecți și secretari de stat. UDMR controlează cinci prefecturi, în Harghita, Covasna, Mureș, Hunedoara și Satu Mare, precum și nouă posturi de subprefect: Arad, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brașov, București, Alba, Cluj, Maramureș și Sălaj.

Mai mulți prefecți au demisionat

Săptămâna trecută, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, anunţase că liberalii vor intra în opoziţie după învestirea Guvernului Niculescu şi că demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute cu sprijinul partidului.

Prefectul liberal al judeţului Sibiu, Mircea Dorin Creţu, a anunțat săptămâna trecută că şi-a înaintat demisia la Guvern. El a ocupat această funcție începând din 11 martie 2020 și a fost unul dintre cei mai longevivi prefecţi ai Sibiului.

Prefectul judeţului Cluj, Maria Forna, a anunţat, după votul de învestire a Guvernului Luca Niculescu, că demisionează din funcţia deţinută cu susţinerea PNL.

"În urma votului exprimat astăzi în Parlamentul României, demisionez din funcţia de prefect al judeţului Cluj. Este o decizie pe care o iau cu fruntea sus şi cu convingerea că am dat tot ce am avut mai bun din punct de vedere profesional. Voi rămâne în funcţie până în momentul în care noul Guvern va emite Hotărârea privind încetarea exercitării funcţiei şi aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial. Până în ultima zi, îmi voi exercita atribuţiile cu demnitate şi decenţă, cu aceeaşi seriozitate şi cu acelaşi respect faţă de oameni cu care am depus jurământul în calitate de prefect, în 28 februarie 2025", a transmis Maria Forna.

Andrei Nistor a demisionat din funcţia de prefect al Capitalei şi a spus că numirea unui ministru de Interne care a fost condamnat reprezintă "o sfidare pentru toţi oamenii decenţi" din Ministerul Afacerilor Interne.

"Mi se pare o sfidare pentru toţi oamenii decenţi din Ministerul Afacerilor Interne să le pui şef un condamnat. Dar PSD atât a putut. Sper ca măcar în funcţia de prefect să nominalizeze o persoană cu capul pe umeri şi să continue două proiecte importante pentru această instituţie", a scris Andrei Nistor pe Facebook.

Principalele obiective ale miniștrilor PSD

Sorin Grindeanu a prezentat principalele obiective ale miniștrilor PSD pentru perioada următoare. La Ministerul Sănătății, atenția se îndreaptă spre asigurarea fondurilor necesare funcționării unităților de primiri urgențe și serviciilor de Ambulanță din întreaga țară.

La Transporturi, urmează verificările finale pentru deschiderea, în noiembrie, a tronsonului de autostradă Tigveni-Curtea de Argeș.

În ceea ce privește Mediul, obiectivul este obținerea acordului de mediu revizuit pentru sectorul montan al autostrăzii Pitești-Sibiu, în condițiile în care lipsa documentului limitează lucrările la doar 45% din șantier.

În Agricultură, sunt prioritare reluarea plăților compensatorii pentru pierderile cauzate de secetă și negocierile cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine.