Un semnal bun pentru România: Dialog între Guvern, BNR și mediul de afaceri. Analiza profesorului Adrian Mitroi

Luca Niculescu și Mugur Isărescu / Inquam Photos / Mălina Norocea

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit astăzi cu guvernatorul BNR și cu reprezentanții mediului de afaceri. Profesorul Adrian Mitroi a analizat semnificația acestor întâlniri și a explicat ce înseamnă pentru economia țării.

Astăzi, premierul Luca Niculescu are întrevederi cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și cu reprezentanţi ai mediului de afaceri.

DC News l-a contactat pe prof. Adrian Mitroi pentru a comenta acest subiect și a spune cum trebuie privite aceste întâlniri ale noului premier și ce înseamnă pentru stabilitatea economică a țării, după Guvernul Bolojan.

Prof. Adrian Mitroi a explicat că premierul Luca Niculescu transmite un mesaj pozitiv prin întâlnirile cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru că arată deschidere spre dialog și dorința de colaborare, însă România se va confrunta în continuare cu probleme economice.

„În primul rând, trebuie privit comportamentul premierului, care este unul constructiv și deschis la dialog. Este un atu foarte bun pe care îl are pentru situația, nu doar politică și economică, în care suntem, ci și de tensiune în societate.

Așa că, da, e un mesaj bun, de concordie între decidenți, și îmi place mult întâlnirea cu oamenii de afaceri. Ce vor cere ei? Știm și noi: stabilitatea fiscală, transparență, buget la timp, lucrurile de bun-simț și, probabil în orice context politic, foarte relevante.

Nu sunt extrem de optimist pentru viitorul imediat pentru că trebuie rezolvate foarte multe priorități - cele lăsate, din motive firești probabil, de fostul guvern și cele care apar la orizont. Oricum detensionarea situației politice este un plus nemaipomenit pentru noi, dar asta nu înseamnă că am ieșit din dificultatea în care suntem și vom fi o perioadă mai lungă, cred eu”, a spus prof. Adrian Mitroi.

Situația economică a României este în continuare foarte gravă

Prof. Adrian Mitroi a explicat că situația economică a țării este în continuare foarte gravă, chiar dacă sunt voci care spun că lucrurile nu sunt chiar atât de grave.

Potrivit profesorului, România va avea în continuare datorii și cheltuieli greu de acoperit, iar resursele vor fi limitate pentru creșterea economică pe care o vor românii.

„Să nu ne așteptăm să se rezolve! Adică trăim cu optimismul ăsta pe care eu îl văd în media, că situația, de fapt, e mai bună decât se plâng analiștii și rețelele sociale. Nu este așa! Lucrurile sunt chiar foarte serioase și dacă le tratăm din nou cu această lejeritate: „Și ce dacă? E o diferență cum se măsoară PIB-ul și deficitul european, față de cel cash”...

Este din nou aceeași vrăjeală cu care noi, care înțelegem cifrele, nu suntem de acord. Nu mai merge vrăjeala asta! Chiar dacă deficitul ESA este mult mai mare și măsoară diferit decât cel cash, el tot se va vărsa în deficitul cash. E fraza-cheie cu care ar trebui să înceapă orice explicație.

Nu știu dacă am fost clar. Deci diferența, de exemplu, între deficite este doar temporară. Deficitul ESA european se va vărsa în cel cash în semestrele și în trimestrele următoare. Deci noi tot într-o poziție de deficit extrem, chiar maxim, operăm, pentru o perioadă destul de lungă, așa că resursele vor fi limitate pentru creșterea economică pe care o vrem noi”, a spus prof. Adrian Mitroi.

„Premierul va trebui să fie foarte realist și să nu vândă atât de ușor castraveți”

Prof. Adrian Mitroi este sceptic în privința deficitului bugetar, atât în perioada următoare, cât și anul viitor. Acesta a avertizat că situația economică este gravă și cere premierului să abordeze problemele cu realism.

„Nu știu dacă o să avem una pozitivă, nu știu dacă o să avem reducerea de deficit pe care o vedeam, nici acum și nici anul viitor. Deci sunt serios și argumentat în abordarea mea.

Nu sunt nici pozitiv, nici negativ, dar sunt foarte critic în general la discursul acesta foarte pozitiv, așa, cum că situația nu este atât de serioasă. Este foarte serioasă și dacă va fi tratată din nou cu aceeași lejeritate, că nu e chiar o criză, atunci deja este un început rău. De aceea eu cred că premierul va trebui să fie foarte realist și să nu vândă atât de ușor castraveți”, a spus prof. Adrian Mitroi în exclusivitate pentru DC News.