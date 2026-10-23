Amenințarea care s-a întors împotriva lui Putin. De ce Moscova nu a făcut pasul nuclear

Vladimir Putin

De ce nu mai auzim amenințări nucleare din partea Rusiei?

Iulian Fota, fost consilier prezidențial, a spus că amenințările nucleare ale Rusiei nu mai au aceeași influență asupra Occidentului ca în primii ani ai invaziei în Ucraina. În opinia sa, avertismentele americane și intervențiile Chinei și Indiei au contribuit la descurajarea Moscovei.

Statele Unite ar fi transmis Moscovei avertismente explicite privind consecințele folosirii unei arme nucleare, inclusiv ale uneia tactice. Iulian Fota a zis că printre scenariile comunicate s-ar fi aflat distrugerea flotei ruse din Marea Neagră.

În orice caz, parcă ne întoarcem la o temere a Războiului Rece în momentul acesta. Rusia, chiar și cu o armă nucleară tactică, ar distruge iremediabil interesele de securitate și economice ale Chinei. Cum ar putea Rusia să ia o asemenea decizie?

„De-aia n-au făcut-o. Dacă înțeleg bine, pe de o parte, americanii au avut o discuție foarte punctuală și le-au zis clar: „Uite ce se va întâmpla dacă voi faceți pasul ăsta, depășiți linia asta roșie și folosiți o armă nucleară, chiar și tactică”. Și înțeleg că printre amenințări era distrugerea instantanee, cu rachete, a întregii flote ruse din Marea Neagră.

Doi: înțeleg că China și India - da, China și India, în ordinea asta - au intervenit puternic pe relația lor cu Moscova, spunându-i: „Asta nu!”.

China ajută foarte mult. „Ajutăm, în fine, dar nu intrați în zona nucleară. Deci nu depășiți linia roșie!” Că în momentul acela pierdeau sprijinul Beijingului. Până în ziua de astăzi, rușii n-au făcut pasul. Pe de altă parte, din ce spun oamenii care au acces la informații de primă linie, și Putin este îngrijorat și preocupat. Păi nu vedeți că își face buncăre și le tot modernizează? Și Putin e speriat de perspectiva războiului nuclear. Deci faptul că el amenință… O face pentru că ne știe pe noi mai slabi. Dar el, în egală măsură, când face amenințarea, se gândește la posibilitatea ca Rusia să sufere. Și asta este una dintre obsesiile lor legate de scut. Ei spun că tehnologia scutului permite și încărcătură nucleară și că asta îi vulnerabilizează. Cu scutul poți să dai până la Soci, n-ajungi la Moscova. Dar faptul că există acest „dual use”, cum zic ei… Hai să le dăm și lor un minim de credit. Deci chestia nucleară, după părerea mea... și de asta se vede că nu prea o mai joacă Putin, nu mai are valoare. Europa a ieșit și din angoasa asta nucleară, a înțeles și a realizat că nu vor face pasul rușii, pentru că i-ar costa și pe ei prea mult. Și cam asta e. Cel puțin anul acesta, Medvedev a mai fluturat un pic amenințarea nucleară. Dar la Putin n-am prea văzut amenințări nucleare în 2026, pentru că nu mai au valoare”, a zis Iulian Fota la podcastul „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania cu jurnalistul Tudor Curtifan.