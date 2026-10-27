Nave atacate în Marea Neagră. Rumen Radev, reacţie diferită. "Nu pot acuza doar pe sloganuri"

Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, face notă discordantă după ce mai multe nave au fost atacate în Marea Neagră în ultimele săptămâni.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a criticat vehement Federaţia Rusă pentru atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Cele mai recente incidente au implicat nave comerciale lovite chiar în apropierea apelor teritoriale ale României, dar şi Bulgariei.

"Am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Consiliului Nord-Atlantic dedicată situației. Vom avea echipamente suplimentare și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina", a spus președintele Nicușor Dan la finalul săptămânii trecute.

Prim-ministrul Bulgariei, notă discordantă

Rumen Radev, prim-ministrul Bulgariei, face, însă, notă discordantă. Asta deşi la începutul lunii octombrie avea o intervenţie mai vehementă, după ce o navă comercială fusese lovită de drone în largul Mării Negre.

"Dacă acest război nu va fi oprit, el va continua să-și extindă aria geografică și să crească riscurile, inclusiv pe cel al unui conflict global”, a declarat premierul bulgar Radev.

"Este încălcat dreptul internațional - sunt atacate nave civile”, a subliniat prim-ministrul bulgar, potrivit presei de la Sofia.

Acum, Rumen Radev spune că nu poate acuza Federaţia Rusă fără dovezi.

"În primele minute ale tragediilor care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare au fost acolo, în ciuda întunericului şi a vremii nefavorabile. Am arătat că Bulgaria, ca o ţară civilizată, îşi poate îndeplini obligaţiile internaţionale în ceea ce priveşte salvarea şi căutarea de urgenţă.

Am fost singurul prim-ministru din cele trei ţări NATO de la Marea Neagră (nr. România, Bulgaria, Turcia) care a chemat ambasadorul Federaţiei Ruse şi şi-a exprimat clar poziţia. Dar am principii. Când acuz, înainte să acuz, trebuie să am dovezi clare. Nu o pot face doar bazându-mă pe sloganuri", a declarat Radev, citat de Vesti.

Marea Neagră este cea mai periculoasă rută maritimă din lume

Conform Financial Times, care citează compania de securitate maritimă Ambrey şi Organizaţia Maritimă Internaţională, peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră în acest an şi cel puţin 40 de marinari şi-au pierdut viaţa. Prin comparaţie, doar 24 de marinari şi-au pierdut viaţa în strâmtoarea Ormuz.

Datele Ambrey arată că 387 de nave au fost lovite între lunile iulie şi septembrie, de 5 ori mai multe decât în trimestrul precedent. Asta înseamnă, conform sursei citate, o medie de peste 4 atacuri pe zi.

Acelaşi raport arată că Federaţia Rusă este responsabilă pentru aproximativ 90% dintre atacurile asupra navelor comerciale în ultimele 45 de zile. În iulie, Kievul a lansat o operaţiune împotriva flotei fantomă a Rusiei în Marea Neagră şi în Marea Azov, iar ucrainenii ar fi lovit peste 300 de vase ruseşti în doar 11 săptămâni.