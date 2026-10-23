SUA ar putea ataca Iranul în acest weekend. Anunțul făcut de emisarul lui Donald Trump

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Statele Unite ale Americii ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend, a zis vineri emisarul american Tom Barrack, după ameninţările tot mai dese ale Washingtonului şi Israelului din ultimele zile.

"Ar putea avea loc un atac în acest weekend? Absolut", a spus Tom Barrack, ambasador al SUA la Ankara şi emisar special în Siria, într-un interviu acordat influencerului Mario Nawfal, potrivit AFP.

Preşedintele Donald Trump "este deschis unui acord, disponibil şi accesibil, iar noi suntem la masa negocierilor de luni şi luni de zile", a adăugat Barrack.

Negocierile dintre SUA și Iran, în impas

Discuţiile dintre Washington şi Teheran sunt în impas la aproape opt luni de la începerea conflictului declanşat de atacurile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului.

Donald Trump a declarat recent, în mai multe rânduri, că va lua în curând o "decizie" cu privire la Iran, afirmând că ar putea adopta o abordare "mai blândă" sau "mai dură". El sugerase anterior că acest lucru nu se va întâmpla înainte de alegerile de la mijlocul mandatului din SUA din 3 noiembrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care Trump l-a susţinut public înainte de alegerile de marţi din Israel, a declarat miercuri că "răsturnarea" regimului iranian este singura opţiune pentru a elimina ameninţarea reprezentată de Teheran, notează Agerpres.

Iranul exclude orice posibilitate de a renunța la uraniul îmbogățit de pe teritoriul țării sale

Conducătorul celui mai înalt organism de securitate din Iran i-a transmis şefului armatei pakistaneze, a cărui ţară acţionează ca mediator în războiul dintre Iran şi SUA, că Teheranul nu va autoriza în niciun caz ieşirea uraniului îmbogăţit de pe teritoriul iranian, relatează AFP.

„Nici măcar o cantitate infimă de materii nucleare îmbogăţite nu va părăsi Iranul. Ele constituie un atu major şi o bogăţie naţională pentru poporul iranian", a afirmat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională, Mohsen Rezai, potrivit televiziunii de stat.

Problema nucleară şi în special aspectul legat de viitorul stocurilor iraniene de uraniu puternic îmbogăţit reprezintă un subiect major de dezacord între Iran şi SUA: Washingtonul a cerut în primăvară ca acestea să părăsească teritoriul iranian, în timp ce Teheranul apreciază că singura soluţie este diluarea stocurilor pe propriul teritoriu.

„Nu va exista nicio negociere, atât timp cât SUA nu vor lua măsuri pentru instaurarea încrederii, un proces care trebuie să înceapă cu respectarea condiţiilor puse de Iran”, a adăugat Mohsen Rezai.

Iranul condiționează reluarea negocierilor



Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi şeful parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf au subliniat, şi ei, poziţia iraniană în cadrul discuţiilor purtate cu şeful armatei pakistaneze Asim Munir, prezent la Teheran în cadrul unei noi tentative de mediere pentru a se ajunge la un acord de pace între Republica islamică şi SUA.