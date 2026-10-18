Donald Trump anunță susținere totală pentru Netanyahu la alegerile din Israel: A fost un prim-ministru războinic remarcabil

Premierul israelian Benjamin Netanyahu (s) și președintele american Donald Trump (d)/ Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a anunțat sprijinul său deplin și total pentru realegerea premierului Benjamin Netanyahu la scrutinul din 27 octombrie.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis duminică un apel către alegătorii israelieni cărora le-a cerut să îl realeagă pe Benjamin Netanyahu în scrutinul parlamentar programat pe 27 octombrie 2026.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social și adresat „marelui popor israelian”, Donald Trump a lăudat rezistența premierului în fața contestatarilor interni și a presiunilor internaționale.

„Această scrisoare să fie o dovadă a sprijinului meu deplin şi total pentru Bibi Netanyahu în candidatura sa pentru realegerea în funcţia de prim-ministru al Israelului”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Liderul american a subliniat calitățile pe care le apreciază la șeful guvernului israelian.

„Bibi Netanyahu a dat dovadă de forţă, curaj şi o inteligenţă sclipitoare în faţa unei opoziţii uriaşe, venite inclusiv din interiorul Israelului. Cu toate acestea, el a rezistat şi, mai mult, a prosperat! L-am urmărit pe Bibi în cele mai dificile momente. Oamenii obişnuiţi ar fi cedat sub o asemenea presiune - dar Bibi nu a cedat. Dimpotrivă, a devenit şi mai puternic, menţinându-şi această forţă până astăzi. Acesta este genul de partener pe care Statele Unite ale Americii îl doresc din partea Israelului, o ţară pentru care SUA au făcut atât de multe”, a mai scris Trump.

Avertisment dur: „Dacă Israelul va avea un lider nepotrivit, ne ocupăm singuri”

Președintele Statelor Unite a legat viitorul parteneriatului militar dintre Washington și Tel Aviv de victoria lui Netanyahu și a spus că Teheranul a fost slăbit masiv în ultimii ani.

„Netanyahu a fost un prim-ministru războinic remarcabil şi un partener pentru pace şi mai valoros în lupta împotriva Republicii Islamice Iran, un stat care, de 51 de ani, scandează: 'Moarte Israelului, moarte Americii! Vom distruge Micul Satan şi Marele Satan'. Ce ţară ar putea supravieţui dacă astfel de afirmaţii ar fi tolerate? Deoarece, în cele din urmă, ele tind întotdeauna să devină realitate. Era doar o chestiune de timp până când Iranul ar fi pus în aplicare această ameninţare sinistră, însă ei au fost distruşi sistematic - atât militar, cât şi financiar -, iar dacă nu îşi schimbă rapid atitudinea, vom duce treaba până la capăt. Dacă Israelul va avea un lider nepotrivit - adică pe oricine altcineva în afară de Bibi -, atunci America va fi nevoită să se ocupe singură de această sarcină, lucru pe care nu îmi doresc să-l fac”, a adăugat Trump.

Răspunsul lui Netanyahu: „Vom duce această misiune până la capăt!”

La scurt timp după postarea lui Donald Trump, premierul Benjamin Netanyahu a reacționat pe platforma X: „Vă mulţumesc, domnule preşedinte Trump, pentru sprijinul dumneavoastră extraordinar şi pentru colaborarea noastră. Împreună, vom duce această misiune până la capăt!”

Alegerile din 27 octombrie sunt privite drept cele mai tensionate din istoria modernă a Israelului. Scrutinul pune față în față linia dură de securitate promovată de coaliția de dreapta condusă de Netanyahu și blocul partidelor de centru, care promit o reformă a statului și o resetare a relațiilor internaționale după anii lungi de conflict armat în Orientul Mijlociu.