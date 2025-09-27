€ 5.0772
Data actualizării: 17:29 27 Sep 2025 | Data publicării: 17:26 27 Sep 2025

Reacția Iranului în fața cererii SUA de a-i preda uraniul îmbogăţit
Autor: Andrei Itu

israel-iran-noi-atacuri_10964600 Foto: Agerpres
 

Preşedintele Iranului, Massoud Pezeshkian, a vorbit sâmbătă despre soliticările "nerezonabile" ale Washingtonului, care a cerut Teheranului să-i predea tot stocul de uraniu îmbogăţit în schimbul suspendării sancţiunilor pentru numai trei luni.

Preşedintele iranian a afirmat că ţara sa preferă mai degrabă sancţiunile decât să accepte astfel de "solicitări iraţionale", pe care chiar dacă le-ar accepta ar fi urmate apoi de alte cereri şi condiţionări, consemnează agenţiile AFP şi EFE.

"Viziunea SUA este diferită"

"Cu omologii noştri europeni am ajuns la concluzii, dar viziunea SUA este diferită, şi este firesc să nu fi ajuns la o înţelegere", întrucât "ei vor să le cedăm tot uraniul nostru îmbogăţit", a declarat Pezeshkian la televiziunea de stat iraniană, vorbind de la New York, înainte de a se întoarce la Teheran după participarea la Adunarea Generală a ONU.

El a precizat că Statele Unite au cerut Iranului să le predea peste 400 de kilograme de uraniu îmbogăţit la 60% - foarte aproape de nivelul de 90% necesar pentru uz militar - în schimbul unei amânări cu numai trei luni a restabilirii sancţiunilor internaţionale care au fost aplicate Teheranului înainte de acordul nuclear din 2015, acord din care Statele Unite s-au retras în primul mandat al preşedintelui Donald Trump.

Cerere "inacceptabilă"


Preşedintele iranian a subliniat că această cerere este "inacceptabilă" şi că "dacă ar trebui să alegem între cererile lor nerezonabile şi o restabilire rapidă (a sancţiunilor), am alege o restabilire rapidă" a sancţiunilor.

Preşedintele Pezeshkian a estimat că inclusiv în eventualitatea în care Iranul ar accepta o asemenea solicitare, americanii ar veni în câteva luni cu o altă cerere însoţită de ameninţarea restabilirii sancţiunilor.

Consiliul de Securitate al ONU a respins un proiect de rezoluţie înaintat de Rusia şi China

Aceste declaraţii survin după ce Consiliul de Securitate al ONU a respins vineri un proiect de rezoluţie înaintat de Rusia şi China, care solicita o prelungire cu şase luni a restabilirii sancţiunilor internaţionale împotriva Teheranului.

Franţa, Germania şi Regatul Unit au activat mecanismul de restabilire automată a sancţiunilor internaţionale împotriva Iranului pe 28 august, mecanism care va intra în vigoare la miezul nopţii în această seară.

Respectivele trei state europene consideră că Teheranul nu şi-a îndeplinit angajamentele de a-şi limita programul nuclear în baza acordului din 2015, care a restricţionat activităţile nucleare ale Iranului în schimbul ridicării sancţiunilor internaţionale.

Acuzațiile Iranului la adresa SUA

De partea sa, Iranul acuză Statele Unite pentru retragerea din acordul nuclear în 2018 şi le reproşează de asemenea europenilor că nu şi-au îndeplinit partea din înţelegere.

Statele europene care sunt parte a acordului din 2015 au pus Iranului mai multe condiţii pentru amânarea activării mecanismului de sancţiuni, respectiv să reia cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), cooperare suspendată de Teheran după războiul de 12 zile cu Israelul din iunie şi după bombardamentele americane asupra principalelor sale instalaţii nucleare, să reia negocierile cu Washingtonul şi să dezvăluie locul unde a ascuns 400 de kilograme de uraniu îmbogăţit la 60%, uraniu pe care bombardamentele israeliene şi americane nu au reuşit să-l distrugă.

Iranul le-a permis săptămâna aceasta inspectorilor AIEA să reia limitat inspecţiile la instalaţiile sale nucleare, fără a le oferi însă accesul prevăzut în procesul cuprinzător de monitorizare cerut de statele occidentale pentru a împiedica Teheranul să producă o armă nucleară, notează Agerpres.

