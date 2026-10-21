Iranul refuză să renunțe la uraniul îmbogățit de pe teritoriul său: „Nici măcar o cantitate infimă nu va părăsi țara”

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Iranul exclude orice posibilitate de a renunța la uraniul îmbogățit de pe teritoriul țării sale.

Conducătorul celui mai înalt organism de securitate din Iran i-a transmis şefului armatei pakistaneze, a cărui ţară acţionează ca mediator în războiul dintre Iran şi SUA, că Teheranul nu va autoriza în niciun caz ieşirea uraniului îmbogăţit de pe teritoriul iranian, relatează AFP.

Uraniul va rămâne în Iran, anunță Teheranul

„Nici măcar o cantitate infimă de materii nucleare îmbogăţite nu va părăsi Iranul. Ele constituie un atu major şi o bogăţie naţională pentru poporul iranian", a afirmat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională, Mohsen Rezai, potrivit televiziunii de stat.

Problema nucleară şi în special aspectul legat de viitorul stocurilor iraniene de uraniu puternic îmbogăţit reprezintă un subiect major de dezacord între Iran şi SUA: Washingtonul a cerut în primăvară ca acestea să părăsească teritoriul iranian, în timp ce Teheranul apreciază că singura soluţie este diluarea stocurilor pe propriul teritoriu.

„Nu va exista nicio negociere, atât timp cât SUA nu vor lua măsuri pentru instaurarea încrederii, un proces care trebuie să înceapă cu respectarea condiţiilor puse de Iran”, a adăugat Mohsen Rezai.

Iranul condiționează reluarea negocierilor

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi şeful parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf au subliniat, şi ei, poziţia iraniană în cadrul discuţiilor purtate cu şeful armatei pakistaneze Asim Munir, prezent la Teheran în cadrul unei noi tentative de mediere pentru a se ajunge la un acord de pace între Republica islamică şi SUA.

„Americanii trebuie mai întâi să ridice ameninţările şi sancţiunile. Abia atunci vom putea angaja un dialog”, a declarat Masoud Pezeshkian. „Astăzi, naţiunea noastră nu are încredere în America. Ea este convinsă că dacă începem negocierile, ei (n.r. americanii) ne vor ataca din nou”, a adăugat el.

„Nu avem nimic nou de spus. SUA vor putea câştiga încrederea Iranului doar dacă îndeplinesc condiţiile iraniene”, a insistat la rândul său Mohammad Ghalibaf.

Iranul a amenințat, pe 18 octombrie, întreg Orientul Mijlociu cu „daune considerabile” în cazul unor noi atacuri americane.

În iunie, Iranul şi SUA au încheiat un protocol de acord destinat să deschidă o perioadă de negocieri de 60 de zile pentru a pune capăt definitiv războiului în Orientul Mijlociu şi a rezolva un set de puncte, inclusiv problema nucleară iraniană.

În acest text, Teheranul se angaja să dilueze uraniul îmbogăţit sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul viitoarelor negocieri, în schimbul ridicării sancţiunilor impuse de Washington. Însă ostilităţile au fost reluate în iulie, spulberând protocolul.

Teheranul îşi revendică dreptul de a îmbogăţi uraniu în scopuri civile şi susţine că nu doreşte să se doteze cu arma nucleară, aşa cum suspectează ţările occidentale.

În iunie, în cadrul războiului de 12 zile declanşat de un atac israelian asupra Iranului, SUA au bombardat trei situri nucleare: la Fordo, Natanz şi Ispahan. Preşedintele american Donald Trump declarase atunci că programul nuclear al Iranului fusese „distrus”.

Soarta a peste 400 kg de uraniu puternic îmbogăţit, văzut ultima dată de inspectorii AIEA pe 10 iunie 2025, rămâne incertă până în ziua de azi, notează AFP, potrivit Agerpres.