Iranul amenință întreg Orientul Mijlociu cu „daune considerabile” în cazul unor noi atacuri americane

Rol ilustrativ/ Sursa foto: Agerpres

Noul ministru al Apărării din Iran, Mehrdad Akhlaqi, care şi-a preluat funcţia duminică, 18 octombrie, în urma unui vot în parlament, a avertizat că, în cazul unor noi atacuri americane, Iranul va riposta provocând „daune considerabile" în tot Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Fiţi siguri: ei (americanii) cu siguranţă nu vor îndrăzni să ne atace. Dar, dacă o vor face, vor suferi daune semnificative, şi la fel întreaga regiune”, a afirmat noul ministru, în timpul unei discuţii cu presa.

Iranul anunță SUA că oferta sa privind Strâmtoarea Ormuz rămâne valabilă

Tot duminică, ministrul de Externe iranian, Abbas Araqchi, a declarat presei iraniene că oferta adresată Statelor Unite de Teheran în septembrie privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de şapte zile rămâne valabilă.

„Poziţia noastră este clară şi se bazează pe propunerea celor şapte zile, înaintată SUA. Ei au transmis observaţii pe care le analizăm, dar propunerea noastră rămâne pe masă. Dacă ar exista vreo urmă de sinceritate din partea SUA - ceea ce nu este cazul -, calea către redeschiderea strâmtorii Ormuz ar fi evidentă”, a afirmat Araqchi, aflat la Bagdad pentru o reuniune a Organizaţiei Cooperării Islamice.

Condiţiile Iranului includ, printre altele, ridicarea blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene, eliminarea sancţiunilor americane care vizează exporturile de petrol, precum şi încetarea ostilităţilor pe toate fronturile regionale.

Dacă Washingtonul acceptă condiţiile Teheranului, strâmtoarea ar putea fi redeschisă în termen de şase zile, iar negocierile s-ar putea relua a doua zi, a precizat Araqchi.

În ce îl priveşte, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la începutul acestei luni că Iranul trebuie să reducă „semnificativ” capacitatea sa de îmbogăţire a uraniului pentru a satisface cerinţele americane şi a pune capăt conflictului care durează deja de opt luni.

Teheranul susţine că negocierile ar trebui să se concentreze, în primă fază, pe redeschiderea strâmtorii Ormuz- prin care, înainte de război, tranzita aproximativ o cincime din comerţul mondial cu petrol şi gaze naturale lichefiate - şi pe restabilirea securităţii pe această rută maritimă.

Cine este noul ministru iranian al Apărării

Mehrdad Akhlaqi Kebatchi, la opt luni de la moartea predecesorului său, ucis la sfârşitul lunii februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP şi Reuters.

Mehrdad Akhlaqi a primit duminică votul de încredere al Parlamentului; conform sistemului iranian, legislativul trebuie să îşi dea acordul înainte ca un ministru să preia funcţia, având totodată puterea de a revoca un ministru din post.

În vârstă de 68 de ani şi fără o formaţie militară, acesta a lucrat timp de 42 de ani în cadrul ministerului pe care îl va conduce acum, iar din 2013, a condus Organizaţia industriilor de apărare din Iran, organism aflat în subordinea Ministerului Apărării, responsabil cu proiectarea şi fabricarea echipamentelor militare.

El face obiectul unor sancţiuni ONU încă din 2007, în legătură cu programul balistic şi nuclear al Iranului, program care timp de decenii a alimentat tensiunile cu naţiunile occidentale, în special cu Statele Unite şi aliatul acestora, Israelul, inamicul declarat al Republicii Islamice.

În perioada intermediară, funcţia strategică de ministru al Apărării a fost deţinută de un general din cadrul Gărzilor Revoluţionare, Majid Ebnelreza, care era adjunct al fostului ministru, generalul Aziz Nassirzadeh, ucis pe 28 februarie, potrivit Agerpres.