Arabia Saudită redeschide parțial aeroportul din Riad. Rebelii Houthi susținuți de Iran amenință însă cu noi atacuri

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Arabia Saudită a anunţat reluarea parţială a operaţiunilor aeroportului din Riad, lovit de rebelii yemeniţi Houthi, deşi aceştia ameninţă cu noi atacuri.

Agențiile Agerpres și Reuters amintesc că au fost redeschise două terminale - numărul 1 pentru zboruri interne şi numărul 2 pentru curse internaţionale.

Saudiţii au interceptat încă un val de rachete şi drone lansate de yemeniţi şi continuă să lupte cu rebelii care atacă zilnic regatul, cel mai mare exportator de petrol din lume. Arabia Saudită, aliată a Statelor Unite, este supusă unor presiuni destabilizatoare de Houthi, grupare susţinută de Iran.

După ce autorităţile de la Riad au anunţat redeschiderea aeroportului internaţional Khalid, purtătorul de cuvânt militar al Houthi, Yahya Saree, a avertizat din nou companiile aeriene, personalul aeroportului şi călătorii să evite obiectivul, pe care rebelii îl consideră în continuare o "ţintă militară" care "nu va fi niciodată sigură".

În ciuda anunţului de la Riad, datele de monitorizare a zborurilor de pe site-ul Flightradar24 arătau duminică un trafic foarte redus pe aeroportul închis din 10 octombrie după un atac revendicat de Houthi şi soldat cu 13 morţi şi peste 300 de răniţi.

Atacul respectiv a fost cel mai sângeros din Arabia Saudită în mai mult de zece ani. Coaliţia condusă de saudiţi împotriva Houthi a comunicat că în perioada 1-10 octombrie rebelii yemeniţi au atacat de 20 de ori aeroportul Khalid.