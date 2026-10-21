Christina Applegate nu are scleroză multiplă. Actrița a anunțat că a fost diagnosticată greșit: "Nu am fost deloc fericită. Starea mea s-a înrăutățit"

Christina Applegate / FOTO: captură video WFTV Channel 9 (YouTube)

Actrița Christina Applegate a dezvăluit că nu are scleroză multiplă, în ciuda diagnosticului primit în anul 2021.

Actrița din serialul Familia Bundy, în vârstă de 54 de ani, s-a luptat timp de câțiva ani cu o boală debilitantă, crezând că este vorba despre scleroză multiplă. Acum, ea a spus că s-a întors "de unde a plecat", după ce un medic i-a confirmat că nu suferă de această afecțiune a creierului și a măduvei spinării.

"Starea mea s-a înrăutățit"

"A intrat în camera mea și mi-a spus: "Felicitări, nu ai scleroză multiplă. Nu am fost deloc fericită. Toți ceilalți erau atât de bucuroși. Dar nu funcționează așa: nu primești un diagnostic greșit și apoi, dintr-odată, te faci bine.

Eu nu m-am făcut bine! Ba din contră, starea mea s-a înrăutățit. Așa că m-am întors de unde am plecat, fără să știu ce se întâmplă cu mine", a povestit Christina în cadrul podcastului său, Messy, pe care îl realizează alături de Jamie-Lynn Sigler, diagnosticată și ea cu această boală la vârsta de 20 de ani.

"Medicii vor începe o investigație amănunțită"

Din cauza bolii, Christina a fost nevoită să folosească un scaun cu rotile și un baston, dar și să se retragă din cariera de actriță.

"Medicii mei vor începe o investigație amănunțită doar pentru a afla ce s-a întâmplat din 2021 încoace și de ce s-a ajuns aici”, a adăugat ea.

Scleroza multiplă este o afecțiune incurabilă în care sistemul imunitar atacă organismul și provoacă leziuni ale nervilor, afectând creierul și măduva spinării, scrie metro.co.uk. Printre simptome se numără oboseala accentuată, dificultățile la mers, problemele de vedere, amorțeala și dificultățile cognitive, intensitatea acestora variind de la un caz la altul.

"Viața mea s-a oprit în loc. Nu s-a întâmplat nicio minune"

Christina a mărturisit că starea ei de sănătate a împins-o spre "o depresie majoră "și că a "pierdut totul".

"Mi-am pierdut locul de muncă. Am pierdut... îmi pare rău. Ce poți să-i spui cuiva care trăiește cu asta de șase ani? Doamne, îmi pare atât de rău, pentru că viața mea s-a oprit în loc. Nu s-a întâmplat nicio minune, încă folosesc scaunul cu rotile. Încă trebuie să folosesc scaunul cu rotile când merg la cabinetul medicului.

Nu pot merge de la mașină până în cabinet. Sunt încă în aceeași situație. Nu s-a întâmplat nicio minune când doctorița mi-a spus: "Nu ai scleroză multiplă". Nu s-a întâmplat nicio minune", a spus ea.

"Simt că i-am dezamăgit pe toți"

Pentru vedeta din serialul Dead to Me, schimbarea diagnosticului a adus și o anxietate suplimentară, deoarece devenise o imagine reprezentativă a acestei boli.

"Este ciudat, pentru că simt că i-am dezamăgit pe toți. E un sentiment bizar, fiindcă eu și cu tine devenisem imaginile reprezentative pentru scleroza multiplă. Și pentru tot ceea ce făceam, aveam un motiv.

Aveam o explicație pentru faptul că fiecare zi din viața mea era groaznică. Iar acum nu mai am o explicație, ceea ce este foarte tulburător și derutant pentru mine”, i-a mărturisit Christina colegei sale de podcast.

Ea a adăugat că se află încă "într-o stare de șoc", la cinci ani după ce își făcuse public diagnosticul inițial.

În 2023, Christina și-a anunțat retragerea din activitatea de pe ecran, dezvăluind că nu mai poate juca în fața camerei din cauza bolii sale. Cu toate acestea, la momentul respectiv, a precizat că rămâne deschisă pentru proiecte de dublaj de voce și a lansat o carte de memorii intitulată "You With the Sad Eyes" (Tu, cel cu ochi triști).