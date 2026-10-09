Scleroza multiplă: Cum se schimbă viața unui tânăr diagnosticat cu această boală. Simptomele "invizibile" care le complică viața

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Eduard Pletea, președintele APAN România, a explicat cum se schimbă viața unui tânăr în momentul în care primește diagnosticul de scleroză multilplă și care sunt acele simptomele "invizibile" care afectează profund viața pacienților cu această boală.

Scleroză multiplă este o boală cronică imprevizibilă care apare frecvent la adulți tineri, iar diagnosticul poate veni într-un moment total neașteptat, exact atunci când aceștia abia încep să-și construiască viitorul și cariera. Pentru cineva care abia a primit acest diagnostic, întrebările despre evoluția bolii, capacitatea de a-și continua munca, posibilitatea de a avea copii sau riscul de a deveni dependent de ajutorul celorlalți pot deveni copleșitoare.

În acest context, Eduard Pletea, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România (APAN), a explicat, pentru DC NEWS, cum se schimbă viața unui tânăr în momentul în care află că are scleroză multiplă și care sunt acele simptomele "invizibile" care afectează profund viața pacienților cu această boală, dar nu sunt ușor de înțeles de cei din jur.

Cum se schimbă viața tânărului diagnosticat cu scleroză multiplă

"Diagnosticul vine, de cele mai multe ori, într-o perioadă în care viața adultă abia se construiește. Ai 20 sau 30 de ani, termini facultatea, începi o carieră, devii independent financiar, poate începi o relație sau te gândești la o familie. Și, dintr-odată, trebuie să introduci în toate aceste planuri o variabilă pe care nu ai ales-o: scleroza multiplă.

Primele temeri sunt deseori foarte dure: „Voi ajunge în scaun rulant?”, „Voi mai putea munci?”, „Voi putea avea copii?”, „Voi deveni dependent de ceilalți?”, „Cât de repede va evolua boala?”.

Una dintre cele mai dificile confruntări este cu incertitudinea. Scleroza multiplă nu evoluează la fel pentru toată lumea și nu poți lua povestea unui alt pacient și să presupui că va deveni povestea ta, de aceea cred că momentul diagnosticului este extraordinar de important. Omul are nevoie de informație corectă și de perspectivă, nu doar de un diagnostic scris pe o hârtie și nici de scenarii catastrofale găsite pe Internet", ne-a spus Eduard Pletea.

Simptomele "invizibile". Ce este fatigabilitatea

Una dintre cele mai mari probleme ale sclerozei multiple sunt simptomele "invizibile", adică acele trăiri ale pacientului simțite din plin de el, dar greu înțeles de oamenii din jur, atrage atenția Eduard Pletea.

"Aceasta este una dintre marile probleme ale sclerozei multiple: foarte mult din ceea ce trăiește pacientul nu se vede. Fatigabilitatea este probabil cel mai bun exemplu. Nu înseamnă "am avut o zi grea și sunt obosit". Poate fi o epuizare profundă, disproporționată față de efort, care îți poate reduce dramatic capacitatea de a funcționa.

Există apoi ceea ce oamenii numesc "ceață mentală": probleme de concentrare, memorie, atenție sau viteză de procesare. Poți intra într-o ședință știind perfect ce vrei să spui și, la un moment dat, să nu mai găsești cuvântul potrivit. Sau să citești aceeași pagină de mai multe ori pentru că nu reușești să păstrezi informația.

"Un paradox dureros"

La acestea se pot adăuga durerea, amorțelile, tulburările de somn, problemele urinare, dificultățile sexuale și multe alte simptome despre care se vorbește foarte puțin.

Datele internaționale privind simptomele invizibile la care a contribuit și comunitatea noastră arată o medie de aproximativ 14 astfel de simptome raportate de o persoană cu SM. Asta spune foarte mult despre diferența dintre ceea ce vedem din exterior și ceea ce trăiește omul în realitate. În plus, pare un paradox dureros: cu cât boala ta este mai puțin vizibilă, cu atât uneori trebuie să explici mai mult că ea există", a mai spus Eduard Pletea.

"Scleroza multiplă poate deveni foarte repede o problemă de autonomie financiară"

Întrebat apoi cum influențează, concret, această boală cariera, relațiile de cuplu, viața socială și planurile de viitor ale unui tânăr, acesta a explicat: "Poate influența toate aceste lucruri, dar este foarte important să nu transmitem ideea că diagnosticul le anulează. Problema este că SM apare tocmai în anii în care omul ar trebui să își construiască independența, iar dacă boala începe să afecteze capacitatea de muncă, apare foarte repede și o problemă economică.

Într-un chestionar realizat de APAN România în comunitatea noastră, aproximativ o treime dintre respondenți spuneau că nu lucrează din cauza sclerozei multiple, iar 27,7% se aflau în pensie medicală. În același timp, 45% raportau venituri sub 4.000 de lei lunar, iar 32% sub 2.000 de lei. Aceste cifre ne spun ceva esențial: scleroza multiplă nu este doar o problemă medicală, poate deveni foarte repede o problemă de autonomie financiară.

Astfel, apare un nou paradox: exact în momentul în care veniturile unui om pot scădea, costurile pentru a rămâne activ pot crește, asta pentru că sunt necesari bani pentru recuperare, investigații, transport, servicii sau alte nevoi care nu sunt întotdeauna acoperite. Tocmai din acest motiv trebuie să facem tot posibilul să păstrăm oamenii în câmpul muncii atât timp cât starea lor le permite și ei își doresc acest lucru. Uneori un program flexibil, posibilitatea de a lucra de acasă sau câteva adaptări rezonabile pot face diferența între continuarea unei cariere și ieșirea prematură din piața muncii.

În viața personală apar alte întrebări: "Când îi spun partenerului?", "O să mă mai privească la fel?", "Pot avea copii?", "Dacă boala se agravează, va rămâne lângă mine?". Scleroza multiplă poate cere adaptarea unor planuri. Nu trebuie însă să îi ia omului dreptul de a avea planuri".

Ce înțeleg oamenii cel mai greu despre scleroza multiplă

Ulterior, Eduard Pletea ne-a vorbit și despre prejudecățile întâlnite în societate, explicând ce anume este greu de înțeles pentru oamenii sănătoși care se află în preajma unui pacient cu scleroză multiplă.

"Există două extreme. Prima este: "Arăți bine, deci nu ai nimic". Dacă mergi, lucrezi, călătorești sau dansezi, oamenilor le poate fi greu să înțeleagă că te confrunți cu fatigabilitate severă, durere sau probleme cognitive.

Cealaltă extremă este: "Ai scleroză multiplă, deci inevitabil vei ajunge într-un scaun rulant și nu vei mai putea avea o viață normală".

Ambele sunt prejudecăți, pentru că încearcă să pună aceeași poveste peste oameni foarte diferiți. Mai există și tendința de a confunda adaptarea cu privilegiul. Dacă o persoană solicită flexibilitate la serviciu, nu înseamnă neapărat că dorește să muncească mai puțin. Poate cere exact condiția care îi permite să continue să muncească. Cred că trebuie să învățăm să nu stabilim noi limitele unui om doar pentru că îi cunoaștem diagnosticul", a mai declarat președintele APAN România.

Președintele APAN România, mesaj pentru tinerii diagnosticați cu scleroză multiplă

"Ce i-ați spune unui tânăr care tocmai a primit diagnosticul de scleroză multiplă și se teme că viața îi va fi dată peste cap?", l-am întrebat apoi pe Eduard Pletea.

"I-aș spune, în primul rând să nu încerce să trăiască astăzi toți următorii 30 de ani. După diagnostic este foarte ușor să cauți compulsiv informații, să găsești cele mai dificile povești și să începi să trăiești anticipat un viitor care poate nu va exista niciodată în forma aceea. Ia lucrurile pas cu pas. Găsește un neurolog în care ai încredere. Pune întrebări. Informează-te din surse corecte. Cere o a doua opinie dacă simți că ai nevoie. Ai grijă de corpul tău și caută oameni care înțeleg prin ce treci.

Și, în primul rând, nu renunța preventiv la viața ta. Nu renunța la facultate pentru că te temi că într-o zi poate nu vei putea munci. Nu renunța la carieră pentru că ai citit povestea altcuiva. Nu renunța la o relație sau la dorința de a avea copii pentru un scenariu care nu s-a întâmplat. Scleroza multiplă va deveni o parte din viața ta și va trebui să înveți să trăiești cu ea. Dar diagnosticul nu trebuie să devină întreaga ta identitate", este mesajul lui Eduard Pletea.