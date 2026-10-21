Donald Trump, ce spune despre Marine Le Pen: ”Vocea conservatoare” a Franței - VIDEO

Lidera franceză de extremă dreaptă, Marine Le Pen

Donald Trump, a prezentat-o marți pe Marine Le Pen drept 'vocea conservatoare' a Franței în contextul violențelor care afectează țara, fără a merge însă până la a-și exprima oficial susținerea pentru aceasta.

Președintele american s-a folosit de mai multe ori în ultimele zile de jafurile și revoltele care au zguduit Franța pentru a-și amplifica retorica anti-imigrație înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, care se anunță dificile pentru Partidul Republican din cauza inflației ridicate.

”Nu o cunosc, nu am întâlnit-o, dar cred că a fost tratată prost. Acest lucru mă face să mă gândesc la o instrumentalizare”, a răspuns el în Biroul Oval când un jurnalist de la AFP l-a întrebat dacă îi oferă sprijinul său Marinei Le Pen, potrivit AFP.

Condamnată în martie 2025 la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani pentru deturnare de fonduri publice, Marine Le Pen și-a văzut de atunci pedeapsa redusă la 15 luni (deja ispășite), ceea ce îi permite să candideze la alegerile prezidențiale din 2027, pentru care este ultra-favorită în sondaje.

”Mi se pare, știți, că era în frunte. Dar după asta (violențele), ea este clar... ea este vocea conservatoare”, a adăugat președintele american.

Miliardarul, care de la revenirea sa la putere a lansat operațiuni masive de expulzare, nu a încetat să pună violențele din Franța pe seama imigrației.

La un miting desfășurat luni în Kansas, el a început cu o lungă expunere dedicată Franței care, în opinia sa, este ”luată cu asalt, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști”.

”Migranții au cucerit Franța. Trebuie să ÎNCHIDÃ FRONTIERELE, ȘI REPEDE”, scrisese el anterior, tot luni, pe rețeaua sa Truth Social, precizează Agerpres.