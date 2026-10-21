Băiețel de un an, împușcat mortal de Poliție, în SUA: "Utilizarea forței a fost justificată"

Kohen Kartier Wiley / FOTO: Facebook

Anchetatorii americani au stabilit că gestul unui ofițer de poliție care a deschis focul asupra unei femei și a bebelușului ei a fost "justificat".

Kohen Kartier Wiley, în vârstă de un an, a fost împușcat mortal în această vară de un ofițer de poliție din Mississippi, care intervenea în urma unui apel privind un presupus furt din magazine la o filială Walmart.

Ofițerii de la Departamentul de Poliție din Senatobia au declarat că mama și mătușa băiatului conduceau "în direcția polițiștilor" înainte ca aceștia să deschidă focul.

"Utilizarea forței a fost justificată"

Vellesiya Wiley, mama lui Kohen, a declarat că și-a ridicat copilul în brațe pentru a le arăta polițiștilor că acesta este cu ea, înainte ca aceștia să înceapă să tragă.

"În acest incident, Biroul Procurorului General a constatat că utilizarea forței a fost justificată", a transmis procurorul general din Mississippi, Lynn Fitch. potrivit metro.co.uk.

Biroul de Investigații din Mississippi (MBI) anchetează incdentul în care au fost implicați un ofițer de la Departamentul de Poliție din Senatobia și de la Biroul Șerifului din comitatul Tate, soldat cu moartea unui copil și rănirea critică a unei alte persoane.

Polițiștii au încercat să oprească mașina

Conform MBI, forțele de ordine au intervenit în urma unui apel privind un furt din magazinul Walmart de pe U.S. 51 din Senatobia. Anchetatorii au declarat că polițiștii au dat peste doi adulți și un copil minor care fugeau din magazin și urcau într-un vehicul.

Polițiștii au încercat să oprească mașina, însă șoferul a condus în direcția agenților, fiind la un pas de a-l lovi pe unul dintre ei. Un ofițer a tras cu arma din dotare, conform MBI, iar vehiculul a fugit de la fața locului.

Vehiculul a ajuns ulterior la un spital local, unde un copil mic care se afla în interior a fost declarat decedat. O altă persoană din mașină a suferit răni critice. Membrii familiei au declarat pentru postul WREG că micuțul împușcat mortal avea doar un an.

"Mașina a fost ciuruită și un bebeluș de un an a fost ucis"

"Nu știm cu adevărat nimic, de ce s-a întâmplat sau cum", a declarat o rudă, Carolyn Stokes. "Tot ce știm este că mașina a fost ciuruită și un bebeluș de un an a fost ucis".

Familia spune că mătușa se afla la volan, iar mama se afla pe scaunul din dreapta-față, ținându-și copilul în brațe în momentul în care s-au produs împușcăturile. Niciun ofițer al forțelor de ordine nu a suferit răni fizice grave în timpul incidentului.

"Nu li s-a permis să vadă imaginile"

Avocatul familiei Wiley a cerut insistent statului să publice înregistrările video de pe camerele corporale purtate de polițiști în timpul incidentului.

"Cum poate cineva să accepte această concluzie când familiei lui Kohen și publicului încă nu li s-a permis să vadă imaginile de pe camerele corporale? Dacă imaginile susțin decizia statului, publicați-le. Nu ne vom opri din luptă până când această familie nu va afla adevărul", a spus Benjamin Crump.

Martin Zummach, care îl reprezintă pe ofițerul de poliție ce a tras cu arma, a declarat că șoferul "a încercat să-l ucidă" pe clientul său, lăsându-l fără altă opțiune decât aceea de a folosi arma din dotare.

Acuzații la adresa Poliției

Carolyn Stokes, străbunica bebelușului Kohen, declarase anterior pentru WREG: "Departamentul de Poliție din Senatobia scapă basma curată cu prea multe lucruri. Aud despre asta tot timpul, este mereu la știri [...] este pur și simplu prea mult."

Anul trecut, presa locală a relatat cazul unei femei care ar fi fost electrocutată și pusă la pământ după ce polițiștii au văzut că "parcase ilegal pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități". Femeia a declarat că își lăsa bunica acolo.