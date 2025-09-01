Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor

Un copil de 11 ani a fost împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor.

Un băiat de 11 ani din Houston, Texas, SUA, care făcea o farsă sunând la ușile vecinilor, a fost împușcat mortal în timp ce fugea din preajma unei case.

Proprietarul casei a tras focuri de armă către copii

Autoritățile au declarat că băiatul a fost lovit de mai multe ori în timp ce el și câțiva prieteni făceau „ding-dong ditch” (bați și fugi), un joc care presupune sunatul la ușa unei case și fuga imediată. Incidentul a avut loc într-un cartier din Eastside, transmite The Guardian.

Departamentul de poliție din Houston nu a dezvăluit identitatea băiatului sau a locatarului casei, dar a precizat că un bărbat de vârstă mijlocie a fost arestat, iar mai multe arme au fost ulterior confiscate din locuință.

Poliția a menționat că un martor a văzut băiatul sunând la ușă și părăsind proprietatea înainte de a fi împușcat. „Un martor a declarat că băiatul fugea de la o casă, după ce a sunat la ușă, imediat înainte de a fi rănit de un glonț”, se arată într-un comunicat oficial.

Vecinii au relatat ulterior pentru KPCR 2 că un bărbat a fost scos încătușat dintr-o mașină de poliție și dus la casa unde a avut loc incidentul.

Detectivul de omucideri Michael Cass a relatat pentru KHOU, afiliatul CBS News, că un martor a povestit cum o persoană a ieșit din casa unde avea loc farsa și a deschis focul asupra copiilor care alergau pe stradă. Din nefericire, unul dintre băieți, în vârstă de 11 ani, a fost împușcat în spate, a adăugat Cass.

Nu e primul caz de acest fel

Această farsă a dus la decese și în trecut. În 2023, un bărbat din California a fost găsit vinovat de crimă pentru că a lovit intenționat cu mașina șase adolescenți care sunaseră la ușa lui, ucigând trei dintre ei.

În mai, un bărbat din Virginia a fost acuzat de crimă de gradul II după ce a împușcat și a ucis un adolescent care filma un videoclip TikTok în care făcea farsa cu sunatul la ușă la casa bărbatului, la ora 3 dimineața, potrivit rapoartelor poliției locale.

Citește și: Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News