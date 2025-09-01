Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT

Un băiat de 11 ani din Sălaj care a dispărut de acasă este căutat cu un elicopter și câini de urmă.

Poliţiştii din Sălaj desfăşoară căutări ample, cu un elicopter, câini de urmă şi mesaje RO-ALERT, pentru găsirea unui copil de 11 ani, din comuna Someş-Odorhei, sat Domnin, dispărut sâmbătă după-amiază, transmite Agerpres.

Rostaş Mădălin Cosmin a plecat voluntar de la domiciliu în jurul orei 14:30 şi nu a mai revenit, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj. Cazul a fost preluat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale.

Au fost emise mai multe mesaje RO-ALERT





Pentru localizarea copilului a fost constituită o echipă operativă, fiind mobilizate efective din mai multe structuri ale Poliţiei, jandarmi şi voluntari. De asemenea, au fost angrenaţi un elicopter dotat cu cameră de termoviziune şi câini de urmă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj.



Autorităţile au emis, duminică şi luni, mai multe mesaje RO-ALERT în zonele de interes, pentru a sprijini căutările, care sunt în desfăşurare.



Minorul are 1,20 m înălţime, aproximativ 40 de kilograme, ochi căprui şi păr şaten, tuns scurt. La momentul dispariţiei, purta un tricou alb, pantaloni albaştri şi papuci de aceeaşi culoare. Copilul este cunoscut cu deficienţe locomotorii.



Persoanele care pot oferi informaţii sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

