Copil din Tulcea, ÎMPUȘCAT din greșeală pe stradă de un polițist. Mătușa băiatului: A fost îngrozitor! A ajuns acasă pe piciorușele lui

Un copil în vârstă de 13 ani a fost internat sâmbătă la Spitalul orăşenesc din Măcin, judeţul Tulcea, după ce a fost rănit de un glonţ tras de un poliţist care urmărea un şofer care conducea fără permis pe raza localității Turcoaia ( Vezi știrea AICI). Mătușa băiatului a vorbit la România Tv despre acest incident.

"A fost îngrozitor. Am trei copilași, mai am un bebeluș acum, a fost îngrozitor, a trebuit să le explic și celor mari, deși sunt un pic mai mici decât verișorul lor care iată că acum, la 13 ani este în spital și a fost împușcat. Mi-a trebuit ceva timp să îmi revin și să le explic. Mi s-a părut înfiorător că a trebuit să le explic acum la vârsta lor, la 7 și la 10 ani că în momentul în care aud împușcături pe stradă, iată, să se ascundă și să nu rămână în zonă că se poate întâmpla orice. Mi se pare incredibil că se poate întâmpla asta. Am văzut imagini de pe străzile unde am copilărit și eu, de pe strada principală, o localitatea foarte liniștită în care și eu îmi permiteam să ies la vârsta nepoțelului meu fără niciun fel de probleme și acum să se ajungă la așa ceva.

"Mami, s-ar putea să fi fost împușcat"

Că este o greșeală sau nu, că polițiștii au procedat sau nu corect, asta se va stabili, dar cred că este îngrozitor să ne lăsăm copiii pe stradă la o simplă plimbare cu bicicleta, sunt voci care spun că s-a oprit să filmeze, nu avea cum, filmarea este făcută de cu totul altcineva. Un copil de 13 ani care a ieșit pe stradă să se plimbe cu bicicleta și a ajuns acasă la părinți, pentru că a ajuns pe piciorușele lui, pentru că glonțul a rămas în interior și să spună așa ceva: "Mami, s-ar putea să fi fost împușcat". Este incredibil. Noroc că părinții au avut spirit, mama lui este asistentă și a sunat la 112 și lucrurile au decurs repede și iată spre bine, sperăm noi.", a declarat Izabela Caragea, mătușa băiatului împușcat pe stradă.

Directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), Ali Kilo Salah Eddin, a declarat, pentru Agerpres, că minorul se află în stare stabilă şi a fost transferat la Spitalul de Pediatrie din oraşul Galaţi.