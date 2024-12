Fotografia soților Georgescu, viralizată pe internet. George Buhnici: E share-uită obsesiv de cei din tabăra dumneavoastră. Poate vă gândiți puțin și la asta

George Buhnici a reacționat într-o postare pe o rețea socială, după ce o fotografie cu soții Georgescu s-a viralizat în mediul online, subliniind că deși s-a aflat printre cei care au distribuit respectiva fotografie, nu de la el ”a erupt” valul de ură și instigare la violență.

”Am fost atacat din toate părțile, sub toate formele, de la amenințări pe telefon, nu doar eu, soția mea în mod special. Copiii mei, la școală. Au venit cu această poză, pe care v-am rugat, și vă mulțumesc pentru amabilitate, să o treceți pe ecran, care de fapt ne amenințau, în toate formele, în ultima săptămână a fost ceva revoltător, că vom avea sfârșitul familiei Ceaușescu.

Iar aceste amenințări au continuat în modul cel mai brutal cu putință”, a mărturisit Călin Georgescu, joi seară, în emisiunea ”Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus.

”Domnule Călin Georgescu, v-am jignit cu un share și îmi cer scuze pentru asta. Am și șters postarea după jumătate de oră când mi-am dat seama că nu era OK. Avea doar vreo 2-3 mii de afișări. Nu la mine a erupt. E drept că poza circula deja masiv pe Reddit, Instagram și Facebook de pe conturi mult mai mari ca al meu, dar asta nu e o scuză.

Acum, hai să vorbim puțin despre cum funcționează internetul în 2024:



Aici nu e TikTok. X (fostul Twitter) e cea mai mică rețea socială din România și, după cum spune @elonmusk, e un loc al libertății de exprimare. Meme-urile și glumele fac parte din cultura internetului. Nu poți să le oprești, așa cum nu poți opri ploaia”, a scris George Buhnici într-o postare făcută pe platforma X.

Domnule Călin Georgescu, v-am jignit cu un share și îmi cer scuze pentru asta. Am și șters postarea după jumătate de oră când mi-am dat seama că nu era OK. Avea doar vreo 2-3 mii de afișări. Nu la mine a erupt.



Buhnici: Poate vă gândiți puțin și la asta

Mai mult decât atât, Buhnici a ținut să sublinieze că susținătorii candidatului independent la alegerile prezidențiale sunt cei care îl caută ”de sănătate” în mediul online.

”Ce mă intrigă e că, deși sunt vocal și despre alți politicieni (Ciolacu, Ciucă, Iohannis), doar susținătorii dumneavoastră mă caută de sănătate zilnic în online. Ceilalți aleg doar să ne ignore. Acum nu știu cine e mai înțelept dintre dvs.



Și da, și despre mine circulă tot felul de meme-uri și diplome mai mult sau mai puțin amuzante. Nu am fugit la poliție și nici nu am cerut să fie șterse amenințările zilnice. Pentru că așa e pe internet - dacă ești persoană publică, trebuie să accepți că vei fi și subiect de meme-uri.



Întrebarea e: chiar credeți că amenințările și victimizarea la TV în fața a sute de mii de oameni sunt soluția? Ce mesaj transmiteți susținătorilor când transformați o memă într-un război personal?



Nu am gărzi de corp și nici nu vreau să am. Cred în dialog și în puterea argumentelor, nu în intimidare. Iar dacă vreți să discutăm serios despre ce s-a întâmplat, sunt aici. Dar hai să o facem civilizat, că doar nu suntem pe vremea lui Țepeș.



PS: Ironic e că poza aia circulă acum mai mult ca niciodată tocmai pentru că e share-uită obsesiv de cei din tabăra dumneavoastră, care vor să demonstreze cât de atacat sunteți. Poate vă gândiți puțin și la asta”, a concluzionat George Buhnici.

