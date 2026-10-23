Polițist american, acuzat că i-a furat identitatea unui bărbat mort și s-a mutat în casa lui. Banii cheltuiți pe renovarea locuinței, ceruți moștenitorilor legali

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Un ofițer de poliție din Florida a fost acuzat că i-a furat identitatea unui bărbat pe care l-a găsit mort, în timpul unui apel de verificare a stării de sănătate, iar apoi s-a mutat în casa acestuia.

Brian Louis Sguros, în vârstă de 35 de ani, ofițer de poliție în Lauderhill, Florida, a fost arestat, săptămâna aceasta, de către Biroul Șerifului din Comitatul Broward, potrivit BBC.

Anchetatorii susțin că s-a dat drept bărbatul decedat, Dennis West, s-a mutat în casa în care l-a găsit și ulterior a renovat locuința cu două etaje din sudul Floridei. Poliția spune că el a locuit acolo timp de mai mulți ani fără a fi detectat.

Sguros nu a făcut niciun comentariu cu privire la acuzațiile aduse. Nu se știe încă dacă are un avocat. El a fost suspendat din funcție de către Departamentul de Poliție din Lauderhill.

În 2022, poliția a fost chemată pentru a verifica starea unui rezident de 71 de ani din Lauderhill, Florida, Dennis West. Ofițerul Brian Louis Sguros a fost chemat pentru această verificare.

Când l-a găsit pe West decedat din cauze naturale, el ar fi "creat o schemă complexă pentru a prelua controlul asupra casei individului", a declarat Biroul Șerifului din Comitatul Broward într-un comunicat de presă.

S-a dat drept prietenul persoanei decedate

Anchetatorii spun că Sguros a declarat biroului de medicină legală că era prietenul lui West, deși autoritățile nu au găsit niciun indiciu că cei doi se cunoșteau.

Potrivit documentelor instanței, ofițerul apare în imaginile de pe camera corporală (body cam) din timpul verificării și nu părea să aibă o relație anterioară cu bărbatul.

De asemenea, el i-ar fi spus medicului legist din comitat că West nu avea rude în viață, lucru care, potrivit autorităților, a fost de asemenea fals. Sguros a dispus apoi incinerarea corpului lui West, conform CBS.

A vrut să împiedice oamenii să ocupe ilegal acasă

Potrivit unei investigații comune a biroului șerifului și a Biroului de Evaluare a Proprietăților din Comitatul Broward, Sguros a intrat în posesia casei în august 2022, când s-a și mutat în ea. Autoritățile spun că, în 2025, el ar fi depus documente, în acest sens, la biroul de evaluare a proprietăților.

Sguros a declarat că a preluat casa pentru că a vrut să împiedice oamenii să o ocupe ilegal, conform documentelor instanței. Acesta a susținut că a crescut valoarea proprietății, cheltuind peste 214.000 de dolari pentru casă, potrivit biroului șerifului.

Ce acuzații i se aduc

Bărbatul este acuzat de abuz în serviciu, utilizarea ilegală a actului de identitate al unei persoane decedate, utilizarea ilegală a datelor de identificare personale, infracțiune împotriva unui utilizator de computer și utilizarea ilegală a unui dispozitiv de comunicații bidirecționale.

A fost eliberat din închisoare pe o cauțiune de 25.000 de dolari.

Banii cheltuiți pe renovare, ceruți moștenitorilor legali

Autoritățile locale au fost alertate despre situație atunci când moștenitorii lui West au încercat să vândă proprietatea.

După ce Sguros a returnat, în cele din urmă, cheile proprietarilor de drept ai imobilului, el ar fi cerut rambursarea îmbunătățirilor pe care le-ar fi adus proprietății.

Departamentul de Poliție din Lauderhill a declarat pentru BBC News că Sguros a fost eliberat din funcție și a fost plasat în concediu administrativ plătit.