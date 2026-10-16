O asistentă medicală a furat 750.000 de lire sterline de la o femeie de 99 de ani: "Aproape că o șantaja". I-a luat până și casa, iar ea a iertat-o

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O asistentă medicală a furat 750.000 de lire sterline de la o femeie în vârstă de 99 de ani și i-a cheltuit pe mașini, intervenții estetice și renovarea casei.

Rebecca Louise Burwood a profitat de femeia care locuia în azilul de bătrâni Bryn Yr Haul din Mold, Flintshire, Țara Galilor, unde era manager adjunct, pentru propriul câștig. Cu banii furații, în perioada 2017-2023, și-a cumpărat o mașină și o autorulotă, scrie BBC. De asemenea, a reușit să obțină dreptul de proprietate asupra casei femeii.

Fusese eliminată din registrul asistenților medicali

O audiere a Consiliului pentru Asistență Medicală și Moașe (NMC) a constatat că aptitudinea lui Burwood de practica a fost afectată din cauza unei abateri disciplinare și a impus eliminarea sa din registrul asistenților medicali.

Comisia a aflat că pensionara nu avea familie și era vulnerabilă, după o căzătură. Ea depindea de Burwood pentru prietenie și contact social.

S-a constatat că, între 2017 și 2023, Burwood a abuzat de o poziție de încredere și putere, devenind împuternicitul permanent al acesteiai, ocupându-se totodată de îngrijirea sa.

Rebecca Louise Burwood ar fi retras bani din contul bancar al femeii, a devenit proprietara casei acesteia și a primit mii de lire sterline, pe care le-a folosit în beneficiul său, inclusiv pentru diverse lucrări și achiziționarea de vehicule.

Peste 370.000 de lire sterline, retrase din contul femeii, pe parcursul a cinci an

Dovezile prezentate au arătat că peste 370.000 de lire sterline au fost retrase din contul femeii, pe parcursul a cinci ani, dintre care 160.000 de lire sterline au provenit din retrageri mari de numerar de la bancomate. De asemenea, asistenta a dus-o la un avocat și a convins-o să-i transfere dreptul de proprietate asupra casei sale de 400.000 de lire sterline.

S-a spus în cadrul audierii că există "dovezi care arată că doamna Burwood a folosit fondurile pentru îmbunătățiri ale locuinței, facturi la utilități și impozit" și că au existat "acuzații că doamna Burwood a folosit o parte din fonduri pentru intervenții chirurgicale estetice personale".

Ea a convins-o pe femeia de 99 de ani să plătească 20.000 de lire sterline pentru o mașină și 9.000 de lire sterline pentru o autorulotă, despre care a spus că a fost cumpărată pentru ca cele două să poată ieși în excursii.

Renovarea casei, făcută pentru... pensionară, în caz de COVID

Asistenta a susținut că lucrările făcute la casa ei au fost cu scopul ca pensionara să poată locui cu ea în cazul unui alt focar de Covid - cu toate acestea, lucrările au fost plătite înainte de orice carantină impusă de Covid în Marea Britanie.

Burwood a declarat tribunalului că femeia i-a cerut să retragă numerar din contul bancar și să facă donații către organizații caritabile în fiecare săptămână. Ea a susținut că donațiile, care se ridicau de fiecare dată la sume între 250 și 500 de lire sterline, erau de obicei direcționate către organizații caritabile care sprijină nevăzătorii sau pe cei cu probleme cardiace.

"Aproape că o șantaja"

Reprezentanta sa legală, Victoria Rees, a declarat că femeia i-a spus "că nu vrea să rămână nimic până la moartea ei, deoarece nu voia ca guvernul să-i ia banii", adăugând că Burwood "nu a ținut nicio evidență a sumei de bani pe care a retras-o sau a sumei de bani pe care a donat-o".

Banca a sesizat problema Poliției din Nordul Țării Galilor, iar aceasta a lansat o anchetă. Contul bancar al femeii de 99 de ani a fost blocat din cauza îngrijorărilor legate de cheltuieli, dar Burwood a încercat să ridice restricțiile și a dus-o pe femeie la o sucursală bancară. Angajații băncii au susținut că Burwood "aproape că o șantaja" pe femeie și i-au spus să ceară deblocarea conturilor.

Comisia a constatat că Burwood i-a spus femeii că nu o va putea scoate în excursii dacă nu va avea acces la banii ei. Femeia i-ar fi spus, ulterior, personalului de pază că a fost șocată de suma de bani care fusese cheltuită din contul ei.

O altă asistentă a mai spus că l-a auzit pe Burwood spunându-i femeii: "Îți voi da banii înapoi" și "semnează aici", apreciind momentul drept un abuz financiar. Burwood a susținut că i-a cerut pensionarei doar să "semneze o carte de condoleanțe" și că "nu avea legătură cu semnarea unui document".

Ea a susținut că vederea femeii de 99 de ani era "foarte slabă", așa că i-a ținut cardul, i-a arătat unde trebuia să semneze și a împiedicat-o să semneze peste cuvintele tipărite de pe card.

Victima a iertat-o și, între timp, a murit

Poliția a investigat cazul, dar femeia nu a vrut să ia alte măsuri, deoarece a descris-o pe Burwood drept o prietenă și credea că "a învățat din greșelile sale".

Burwood a spus că "regretă profund acțiunile sale", adăugând că "o vede pe pensionară ca pe bunica ei”, motivându-și decizia de a depăși limitele profesionale.

Victima a murit între timp și a mai avut bani doar pentru a plăti 23 de luni de îngrijire.