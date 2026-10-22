Trump l-a sunat pe Elon Musk și i-a cerut să ridice restricțiile asupra utilizării Starlink în Ucraina

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Donald Trump i-a solicitat proprietarului SpaceX Elon Musk să ridice restricțiile asupra folosirii Starlink în Ucraina, deoarece operațiunile armatei ucrainene cu drone sunt afecatate în mod direct.

Conform publicației The Wall Street Journal, președintele american Donald Trump l-a sunat pe Elon Musk și și-a exprimat nemulțumirea față de limitarea vitezei.

De asemenea, săptămâna aceasta, Trump le-a spus consilierilor săi că dorește să anuleze restricțiile asupra funcționării sistemului în Ucraina.

Unii oficiali ucraineni au declarat pentru publicația americană faptul că terminalele au început deja să funcționeze mai rapid, însă restricțiile nu au fost încă ridicate complet.

Viteza terminalelor Starlink din Ucraina, scăzută drastic. Motivele



În ultima perioadă, Elon Musk a impus o limitare drastică a vitezei de deplasare la care terminalele de internet prin satelit Starlink pot rămâne conectate în Ucraina. Practic, s-a deconectat automat orice echipament cee depășește 160 km/h. Măsuraa a fost implementată la mijlocul lunii octombrie 2026 și a stârnit controverse majore, pentru că afectează direct operațiunile armatei ucrainene cu drone.

Cine ar fi ordonat limitarea vitezei Starlink în Ucraina



Situația a cauzat speculații politice și acuzații în lanț. Inițial, miliardarul Elon Musk a zis că sistemul utilizat de militari este controlat de guvernul Statelor Unite, iar hotărârea ar aparține Pentagonului ori Casei Albe. Totuși, secretarul de stat american Marco Rubio și președintele Donald Trump au negat că administrația de la Washington ar fi cerut aceste restricții.

„Nu știu care este teoria lor, dar situația nu a avut nicio legătură cu Casa Albă. Am văzut zilele trecute o informație în acest sens și este categoric falsă. Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza conexiunii pentru ca anumite drone să nu îl poată utiliza. Din câte am înțeles, serviciul a fost restabilit și funcționează din nou. Asta am citit și asta ni s-a comunicat în urmă cu două zile”, a declarat Marco Rubio, la vremea respectivă.

Apoi, o investigație publicată de The Wall Street Journal a arătat că Elon Musk a ordonat personal limitarea vitezei.