Marco Rubio neagă implicarea Casei Albe în scăderea vitezei Starlink pentru Ucraina

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Secretarul de stat american Marco Rubio a reacționat la controversa privind funcționarea serviciilor Starlink și Starshield în Ucraina, după ce Elon Musk a susținut că orice încetinire a rețelei militare Starshield ar fi responsabilitatea guvernului american, nu a companiei sale, SpaceX.

Elon Musk a declarat că eventualele restricții privind funcționarea Starshield în Ucraina sunt legate de deciziile autorităților americane și nu de compania pe care o conduce.

Declarația a ridicat întrebări privind rolul Washingtonului în utilizarea sistemelor de comunicații prin satelit de către Ucraina, în special în contextul operațiunilor militare desfășurate împotriva Rusiei.

Întrebat despre această situație, Marco Rubio a explicat că există o diferență importantă între Starlink și Starshield, două servicii dezvoltate de SpaceX, dar destinate unor utilizări diferite.

Marco Rubio explică diferența dintre Starlink și Starshield

Secretarul de stat american a precizat că Starlink este un serviciu comercial, în timp ce Starshield este destinat sectorului militar și funcționează în baza unor contracte cu armata Statelor Unite.

„Da, știu că este confuzie. Starlink este un produs comercial și, prin urmare, este reglementat și administrat ca atare.

Starshield, în schimb, este un produs destinat apărării, un produs militar. Așa cum am spus, este un sistem utilizat de armata americană, care, în acest moment, nu este disponibil Ucrainei.

În prezent, există discuții despre modul în care Ucraina ar dori să îl utilizeze”, a explicat Marco Rubio.

Rubio neagă implicarea Casei Albe în încetinirea conexiunilor Starlink

Secretarul de stat a fost întrebat dacă Statele Unite au avut vreo implicare în problemele de funcționare a serviciului Starlink în Ucraina, amintind că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi susținut că întreruperile au fost intenționate.

Marco Rubio a respins această ipoteză și a afirmat că autoritățile americane nu au ordonat reducerea vitezei conexiunilor.

„Nu știu ce a spus Zelenski. Nu sunt sigur că Zelenski știe despre ce vorbește, dar nu a fost ceva intenționat. Noi nu am avut nicio legătură cu asta. Nimeni din Statele Unite nu a ordonat reducerea vitezei serviciului Starlink. Pur și simplu s-a întâmplat. Din câte am înțeles, serviciul a fost restabilit și funcționează din nou la nivelul anterior”, a declarat Rubio.

Ucraina a cerut acces la Starshield pentru atacuri în interiorul Rusiei

Întrebat dacă și serviciul Starshield a fost restabilit, în condițiile în care Ucraina utilizează comunicații prin satelit pentru dronele sale, Marco Rubio a insistat că cele două sisteme nu trebuie confundate.

Oficialul american a dezvăluit că Ucraina a solicitat acces la Starshield pentru a putea desfășura atacuri în adâncimea teritoriului rus, însă această solicitare nu a fost aprobată până în prezent.

„Starshield este un produs complet diferit. Starshield face obiectul unui contract cu armata Statelor Unite și nu are nicio legătură cu Ucraina. Știu că Ucraina dorește să aibă acces la Starshield, dar în prezent nu beneficiază de acest sistem. Ucrainenii au solicitat acces la Starshield pentru a putea efectua atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei. În acest moment, nu au acces la el. Vorbim despre două produse diferite”, a explicat secretarul de stat american.

„Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat încetinirea internetului”

Marco Rubio a fost întrebat și despre întreruperile raportate de autoritățile ucrainene și despre posibilitatea ca acestea să fi fost provocate în urma unei decizii luate la Washington.

Secretarul de stat a respins categoric informațiile potrivit cărora administrația americană ar fi intervenit pentru a împiedica utilizarea anumitor drone ucrainene.

„Nu știu care este teoria lor, dar situația nu a avut nicio legătură cu Casa Albă. Am văzut zilele trecute o informație în acest sens și este categoric falsă. Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza conexiunii pentru ca anumite drone să nu îl poată utiliza. Din câte am înțeles, serviciul a fost restabilit și funcționează din nou. Asta am citit și asta ni s-a comunicat în urmă cu două zile”, a declarat Marco Rubio.

Declarațiile secretarului de stat american vin în contextul unor întrebări privind accesul Ucrainei la tehnologiile de comunicații prin satelit și rolul pe care acestea îl au în operațiunile militare.

Volodimir Zelenski a mulţumit SUA pentru deblocarea informaţiilor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, într-un interviu acordat postului american de televiziune NBC, că este "recunoscător" că schimbul de informaţii a fost deblocat de Washington după "trei zile" fără acesta, ceea ce a slăbit Ucraina în faţa atacurilor ruseşti, relatează AFP şi Reuters.

Schimbul de informaţii "a fost blocat o vreme. Apoi a fost deblocat de partea americană. Suntem recunoscători pentru asta. Acum funcţionează", a spus Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, acest schimb de informaţii a lipsit "timp de trei zile de atacuri cu rachete balistice (ruseşti)".

"Avem zeci de ţări care ne ajută. Dar doar Statele Unite au datele necesare pentru a ne informa când Rusia foloseşte rachete balistice", a adăugat el, conform Agerpres.