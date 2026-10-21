China amenință Marea Britanie privind tarifele pentru mașinile electrice: "Să nu urmeze exemplul UE. Vom riposta cu fermitate!"

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China a îndemnat Marea Britanie să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului și a avertizat-o să nu copieze abordarea Bruxelles-ului, argumentând că tarifele pentru vehiculele electrice chinezești ar fi discriminatorii.

Beijingul a amenințat că va lua măsuri dacă Marea Britanie va majora tarifele pentru vehiculele electrice chinezești, aliniindu-se la Uniunea Europeană, potrivit Politico.

"China va riposta cu fermitate"

Ca răspuns la articolul publicației citate, potrivit căruia Marea Britanie ar fi încercat să acționeze "în paralel" cu blocul comunitar pentru a contracara dominația Chinei pe piața mașinilor electrice, un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China a declarat că, "dacă Marea Britanie insistă să impună restricții asupra vehiculelor electrice chinezești, China va riposta cu fermitate și va proteja drepturile și interesele legitime ale industriilor chineze".

Se încearcă evitarea unei taxe de 10%

Regatul Unit lucrează în prezent cu partenerii săi europeni pentru a evita o taxă de 10% pentru vehiculele electrice, de la începutul anului viitor, când vor intra în vigoare reguli mai stricte în temeiul acordului comercial Brexit.

Guvernul britanic face, de asemenea, lobby pentru a fi inclus în politicile UE "fabricat în Europa", care acordă produselor fabricate la Bruxelles un tratament preferențial în anumite proiecte de achiziții publice.

"Cu cât Regatul Unit și UE colaborează și acționează mai mult în armonie, cu atât este mai bine atât pentru Regatul Unit, cât și pentru Uniunea Europeană.

Sectorul auto și parteneriatul rămân puternice, dar trebuie să ne confruntăm cu provocarea care vine din expansiunea rapidă din China? Desigur că trebuie", a declarat, săptămâna trecută, ministrul britanic al Comerțului, Anas Sarwar, pentru Politico, în marja summitului de afaceri germano-britanic de la Mansion House.

"Să nu urmeze exemplul UE"

China a îndemnat Marea Britanie să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului și a avertizat-o să nu copieze abordarea Bruxelles-ului, argumentând că tarifele pentru vehiculele electrice chinezești ar fi discriminatorii.

"China îndeamnă Regatul Unit să respecte regulile OMC, să se gândească cu atenție și să nu urmeze exemplul Uniunii Europene. China va monitoriza îndeaproape evoluțiile din Regatul Unit", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerțului din China.

În prezent, în Marea Britanie, producătorii auto chinezi nu se confruntă cu tarifele suplimentare aplicate vehiculelor electrice importate în UE. Mai mult de una din cinci mașini noi vândute pe piața britanică provine din China, bucurându-se de succes în rândul consumatorilor.

Majoritatea mașinilor electrice din UE, importate din China

Recent, un raport Eurostat arăta că vânzările autoturismelor electrice și hibride au crescut, în 2025, China fiind principalul furnizor pe piața UE.

"China a fost principalul partener de import al UE, cu 42 % din totalul importurilor de mașini electrice, urmată de Coreea de Sud (27 %) și Japonia (9 %). Primii trei parteneri de export pentru mașinile electrice au fost Regatul Unit (35%), Statele Unite și Norvegia (ambele cu 14%)", se precizează în documentul citat.