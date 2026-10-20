Eolienele câștigă teren în UE în detrimentul panourilor solare. Importuri majore din China - Eurostat

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Comerțul cu turbine eoliene al Uniunii Europene a crescut, în timp ce situația panourilor solare a cunoscut o scădere. UE se bazează masiv pe importurile din China.

"În 2025, UE a importat produse de energie verde (panouri solare, biocombustibili și turbine eoliene) în valoare de 11,4 miliarde EUR și a exportat în valoare de 4,6 miliarde EUR.

În 2025, valoarea panourilor solare importate în UE a scăzut cu 27,7%, ajungând la 8,0 miliarde EUR. Volumul importurilor a scăzut cu 4,0%, ceea ce sugerează că prețul mediu al panourilor solare importate a scăzut, potrivit unui raport Eurostat.

Importul de turbine eoliene, mai mare cu 40,6%

De asemenea, "importurile UE de biocombustibili au avut o valoare de 2,7 miliarde EUR, în scădere cu 7,9% față de anul precedent. Volumul importurilor a scăzut, de asemenea, cu 11,6%.

Pe de altă parte, valoarea importurilor de turbine eoliene a crescut cu 40,6%, ajungând la 0,7 miliarde EUR, iar volumul importurilor a crescut și mai accentuat, cu 69,0%, se mai arată în documentul citat.

Cea mai mare valoare la export

În ceea ce privește exporturile, "UE a exportat panouri solare în valoare de 0,5 miliarde EUR în 2025. Valoarea exporturilor a scăzut cu 23,6%, în timp ce volumul a crescut cu 2,6%.

Exporturile UE de biocombustibili au fost evaluate la 1,0 miliard EUR, în urma unei scăderi de 45,9% în valoare și a unei reduceri de 46,2% în volum comparativ cu anul precedent.

Dintre cele trei grupuri de produse, turbinele eoliene au avut cea mai mare valoare la export (3,1 miliarde EUR). Față de anul precedent, s-a înregistrat o creștere atât a valorii (10,8%), cât și a volumului (9,5%)."

China, principalul furnizor

"În 2025, China a fost de departe cel mai mare furnizor de panouri solare, reprezentând 98,6% din totalul importurilor și continuând să domine importurile.

Pentru biocombustibilii lichizi, Malaezia a condus importurile cu o cotă de 21,9%, urmată de Statele Unite (16,1%), Argentina (12,4%) și Regatul Unit (12,3%).

China nu se mai află printre principalii parteneri comerciali, deoarece importurile de biocombustibili din această țară au scăzut de la 24,2% din total în 2024 la doar 1,3% în 2025, în timp ce Malaezia și Statele Unite și-au crescut exporturile către UE de la 15,3% și, respectiv, 8,4% în 2024.

În 2025, importurile de turbine eoliene au provenit în principal din China (59,6%) și India (22,2%). Comparativ cu 2024, China și-a mărit cota de la 41,3% și a înlocuit India ca principal furnizor", se mai arată în raportul Eurostat.

"Politicile verzi au trecut printr-o fază de excese"

În contextul energiei verde, recent, la DCNews TV, ambasadorul Ovidiu Dranga a pus pe tapet modul în care alegerile intermediare din SUA ar putea influența major schimbările energetice la nivel global și a vorbit despre acest ping-pong din zona energetică - energia verde - combustibilii fosili - de la nivelul UE.

"Așa-numitele politici verzi din ultima perioadă - și aceasta este o opinie personală - au trecut printr-o fază de excese. Excese care au fost sancționate de piețe, de contribuabili și de companiile care au văzut cum cresc prețurile la energie în mod nefiresc, având efecte foarte grave asupra economiei mondiale.

Ca întotdeauna, adevărul este undeva la mijloc. Sigur că este necesar să ne preocupe încălzirea globală și tot ce ține de diminuarea poluării și a emisiilor de carbon. Pe de altă parte, aceste lucruri trebuie să fie sustenabile.

Aceste politici verzi trebuie să asigure un echilibru în dezvoltarea economică la nivel global, mai ales acum, când situația este deosebit de tensionată la nivelul lumii, în multe zone de posibil conflict.

Înarmarea are nevoie de o industrie pe măsură, care să producă instrumentele cu care să ne apărăm în cazul în care situația escaladează. Cum împăcăm politica verde, necesară altminteri, și necesitatea reluării unei înarmări consistente, care să ne permită să ne protejăm teritoriile și modul de a ne organiza?", a spus Ovidiu Dranga, la DCNews TV.

Reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, președintele american Donald Trump susținea că tranziția la energia verde din Europa era să îngenuncheze Germania și a anunțat renunțarea la turbinele eoliene.