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Trump anunță că renunță la eoliene: Germania a fost la două zile de colaps

Autor: Irina Constantin
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donald trump sua
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump, președintele american, susține că tranziția la energia verde din Europa era să îngenuncheze Germania. Acesta a anunțat renunțarea la turbinele eoliene.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut, în cadrul unui miting electoral desfăşurat în weekend, că tranziţia energetică a adus Germania aproape de pragul colapsului, relatează duminică dpa, conform Agerpres. 

El l-a avertizat pe preşedintele francez Emmanuel Macron cu tarife vamale de 250% şi a făcut remarci denigratoare la adresa unui candidat democrat musulman.

Trump susține că energia verde bagă țările în faliment

Sâmbătă, Donald Trump a vorbit mai bine de o oră într-un discurs electoral amplu, susţinut în statul american Tennessee.

"Renunţăm la turbinele eoliene... Arătaţi-mi o ţară care mizează pe energia verde şi vă voi arăta o ţară falimentară... Ştiţi, Germania a încercat asta. Au fost la vreo două zile de colaps", a spus Trump.

Cum a ”negociat” prețul la medicamente Trump cu Macron

Donald Trump a mai spus că Emmanuel Macron este "un tip de treabă, de fapt", afirmând totodată că l-a ameninţat, într-o convorbire telefonică, cu tarife suplimentare de 250% dacă firmele farmaceutice franceze nu-şi vând medicamentele la preţuri mai mici în SUA.

"Am să impun un tarif de 250% pe vinul vostru blestemat şi pe toate porcăriile pe care ni le trimiteţi. Am să impun un tarif de 250% pe vinul vostru, pe şampania voastră şi pe tot ce ne trimiteţi, Emmanuel", a susţinut Trump că i-ar fi transmis lui Macron.

De asemenea, Donald Trump a făcut remarci dispreţuitoare la adresa politicianului musulman Abdul El-Sayed, care candidează din partea democraţilor în alegerile pentru Senat.

"Eu îi spun Muhammad. Cineva a zis că nu-l cheamă Muhammad. Îl cheamă Abdul... Eu sunt preşedintele. Pot să-i spun cum naiba vreau eu. Pentru mine, el este Muhammad. Şi e un jihadist radical", a declarat Trump. 

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donald trump
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energia verde
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Comentarii (1)

Vlad Tepes   •   11 Octombrie 2026   •   22:46

''Trump susține că energia verde bagă țările în faliment''
Amice spune-i asta si agentei CIA, ginecoloaga Ursula !

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