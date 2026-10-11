Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Reacția lui Zelenski și mesajul Ursulei von der Leyen

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Președintele american vine cu o nouă surpriză pentru Volodimir Zelenski. A anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, despre care liderul ucrainean spune că nu știa.

Președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic, cu efect „imediat”, iar Volodimir Zelenski a fost surprins.

„Ambele părți au convenit. Nu-l încălcați!”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Zelenski: Dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, și Ucraina va fi de acord

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ulterior pentru Axios că „armistițiul energetic” anunțat de Trump este „o noutate” pentru el.

„Dar dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, și Ucraina va fi de acord”, a adăugat el.

Trump anunțase în septembrie că Moscova și Kievul au convenit să se abțină de la atacuri asupra instalațiilor energetice, dar ambele părți și-au continuat ulterior atacurile asupra infrastructurii energetice, relatează Axios.

Ucraina, pregătită să organizeze alegeri, dar cu o condiție

Noul anunț făcut de Trump a venit după o serie de neînțelegeri cu Zelenski. Președintele american îi ceruse chiar demisia, iar liderul ucrainean a fost vizibil deranjat de asta.

Sâmbătă, ABC News a difuzat un interviu cu Zelenski, în care acesta a declarat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri dacă Rusia acceptă un armistițiu de 60 de zile. Președintele ucrainean a menționat, de asemenea, că, „cu tot respectul cuvenit președintelui Trump”, alegerea unui lider este responsabilitatea poporului ucrainean.

Trump îl criticase vineri pe Zelenski și i-a cerut demisia. Potrivit președintelui SUA, actualul lider ucrainean ar fi putut ajunge la o înțelegere cu Rusia „de multe, multe ori”, dar alege să nu o facă. Trump a mai spus că SUA au îndemnat Kievul să nu atace rafinăriile de petrol rusești, dar Zelenski vrea „să creeze probleme pentru lume”, scrie Forbes.

Atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, un alt subiect de dispută

În dimineața zilei de 11 octombrie, Zelenski a scris pe canalul său de Telegram că Kievul era pregătit să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Moscova, la rândul ei, înceta atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Potrivit președintelui ucrainean, orice măsuri de dezescaladare „trebuie să fie reciproce și însoțite de garanții reale”.

Pe 14 septembrie, Trump a anunțat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra instalațiilor energetice. Zelenski a clarificat apoi pe canalul său de Telegram că este pregătit să abandoneze atacurile dacă partenerii Ucrainei ar putea garanta încetarea atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Pe 15 septembrie, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, declarase că Kremlinul a susținut în general ideea lui Trump privind un armistițiu energetic. Cu toate acestea, orice aparent armistițiu a dispărut a doua zi după declarația lui Trump din septembrie.

Preşedinta Comisiei Europene îşi exprimă sprijinul deplin pentru Zelenski

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a exprimat duminică sprijinul pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după criticile lansate de Donald Trump la adresa acestuia, şi a susţinut apelurile Kievului pentru un armistiţiu energetic cu Rusia.

Von der Leyen a declarat că susţine "pe deplin apelul preşedintelui Zelenski pentru un armistiţiu care să protejeze aprovizionarea globală cu alimente şi infrastructura energetică din Ucraina şi Rusia. (...) Şi tot sprijinul meu preşedintelui Zelenski, care conduce lupta pentru libertatea poporului său", într-un mesaj postat pe X după ce a vorbit cu şeful statului ucrainean, transmite Agerpres.

Macron: Franţa susţine "un armistiţiu energetic autentic", pe care Rusia "continuă să-l refuze"

Franţa "susţine pe deplin apelul la un armistiţiu energetic autentic, la care Ucraina este dispusă", a reacționat și preşedintele francez Emmanuel Macron.

"În această etapă, Rusia continuă să-l refuze, intensificându-şi atacurile împotriva infrastructurii ucrainene în ultimele ore", a spus Macron.

"Franţa va continua să fie alături de Ucraina şi de preşedintele Zelenski", a adăugat preşedintele francez, fără a face o referire directă la apelurile lui Donald Trump pentru o schimbare de preşedinte în Ucraina şi la acordul său cu Rusia pentru livrările de motorină.

Precizăm că și Germania și-a reafirmat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, anunțând că menține sancțiunile împotriva Rusiei, în pofida deciziei lui Donald Trump de a încheia un acord cu Moscova privind motorina rusească.

Ce își dorește, de fapt, Donald Trump

Potrivit Axios, administrația Trump speră să realizeze o „descoperire diplomatică” în privința Ucrainei înainte de alegerile intermediare din noiembrie - și înainte ca ucrainenii să se confrunte cu frigul iernii. O idee, relatează publicația, este de a obține un armistițiu parțial care ar include oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și a transporturilor de cereale. Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a face un astfel de pas, deși Rusia nu a demonstrat încă o astfel de intenție, adaugă publicația.

O sursă Axios a relatat că trimișii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar putea călători din nou în Rusia în octombrie pentru discuții cu Putin. Vizita lor anterioară la Moscova a avut loc pe 5 septembrie, urmată de o vizită la Kiev în ziua următoare, unde au purtat discuții cu oficiali ai guvernului ucrainean.