Zelenski îi răspunde lui Trump, după ce acesta a cerut un nou președinte pentru Ucraina: Este treaba ucrainenilor să-și aleagă un lider sau altul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Volodimir Zelenski a respins apelurile lui Donald Trump pentru schimbarea conducerii Ucrainei.

"Este treaba ucrainenilor să-şi aleagă liderul", a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat duminică la postul ABC, ca răspuns la apelurile preşedintelui american Donald Trump pentru o schimbare de şef de stat în Ucraina, informează AFP.

"Cu tot respectul cuvenit preşedintelui Trump, este treaba societăţii noastre, a poporului nostru, să aleagă un lider sau altul", a afirmat Zelenski, care a remarcat să şi preşedintelui rus Vladimir Putin i-ar plăcea să-l schimbe pe cel care conduce în prezent Ucraina.

Zelenski a afirmat că este uşor ca Ucraina să fie învinuită pentru preţurile mai mari la combustibil, "când toată lumea din lume înţelege că, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, preţurile cresc".

"Oferiţi-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului şi vom organiza alegeri"

Şeful statului ucrainean a reiterat totodată că va organiza alegeri în ţara sa dacă preşedintele rus este de acord cu un armistiţiu de 60 de zile.

"Vă rog să-i transmiteţi lui Putin: oferiţi-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului - 60 de zile - şi vom organiza alegeri", a declarat Zelenski pentru emisiunea "This Week" a postului ABC. "Desigur, vom fi gata să acceptăm orice alegere a poporului nostru", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean a subliniat, de asemenea, că ţara sa a trecut printr-o "săptămână dificilă", menţionând un total de 196 de atacuri aeriene ruseşti împotriva infrastructurii energetice ucrainene şi moartea a 153 de civili.

În ciuda remarcilor lui Trump, Zelenski a declarat că el continuă "să conteze pe Statele Unite pentru a ne ajuta" să punem capăt războiului, care va intra în al cincilea an în februarie anul viitor.

"Contăm pe angajamentul preşedintelui (Trump) şi al echipei sale de a-l opri pe Putin (...) Aceasta este principala problemă pentru a pune capăt acestui război şi contăm pe sprijinul american", a insistat preşedintele ucrainean, adăugând că speră "că vom putea păstra această unitate între Europa şi Statele Unite".

Trump a îndemnat Ucraina să-şi găsească un alt preşedinte

Într-o declaraţie acordată sâmbătă presei, Trump a îndemnat Ucraina să-şi găsească un alt preşedinte, reproşându-i lui Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor ruseşti, cât şi lipsa voinţei de a încheia un acord de pace cu Rusia, acord despre care preşedintele american a susţinut că este dorit de Putin.

Zelenski "vrea să le creeze probleme fermierilor noştri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume", a argumentat liderul de la Casa Albă, avertizându-l pe preşedintele ucrainean că "are interesul să se oprească" din atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.

"Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte", a concluzionat Trump, adăugând că Zelenski a perturbat aprovizionarea globală cu motorină prin aceste atacuri. De când SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie, preţurile la combustibil au crescut în SUA, spre nemulţumirea cetăţenilor americani, care s-ar putea "răzbuna" la urne împotriva republicanilor lui Trump la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

"Le sugerez (ucrainenilor) să-şi găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord" cu Rusia, a mai spus Trump, care avusese anterior o convorbire telefonică cu Putin şi a afirmat despre acesta că doreşte un acord care să încheie războiul. "Rusia ar dori să încheie un acord (...), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord", a remarcat preşedintele SUA, conform Agerpres.