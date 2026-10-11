Germania își menține susținerea pentru Zelenski după acordul lui Trump cu Rusia privind motorina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Germania își reafirmă sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski și menține sancțiunile împotriva Rusiei, în pofida deciziei lui Donald Trump de a încheia un acord cu Moscova privind motorina rusească.

Ministrul de externe german Johann Wadephul a reafirmat duminică sprijinul Berlinului pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după apelul preşedintelui american Donald Trump privind înlăturarea acestuia, şi a cerut exercitarea unor presiuni sporite asupra Rusiei pentru reluarea negocierilor de pace, informează Reuters.

Wadephul a declarat că Germania rămâne alături de Ucraina şi de guvernul acesteia şi "îl susţine pe deplin pe preşedinte în îndeplinirea dificilelor sale responsabilităţi".

Declaraţiile - făcute în cadrul unei reuniuni a conducerii partidului conservator al cancelarului Friedrich Merz, Uniunea Creştin-Democrată (CDU) - au venit după ce Trump a cerut sâmbătă înlocuirea lui Zelenski şi au evidenţiat divergenţele tot mai mari dintre Berlin şi Washington, remarcă agenţia de presă britanică.

Germania a anunţat sâmbătă că va menţine sancţiunile împotriva Rusiei

Trump, care la sfârşitul săptămânii trecute a anunţat încheierea unui acord cu Rusia privind furnizarea de motorină, a cerut Ucrainei să-l înlocuiască pe Zelenski şi a criticat vehement atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruseşti.

Germania, cel mai mare donator european pentru Ucraina, a anunţat sâmbătă că va menţine sancţiunile împotriva Rusiei, în contrast cu declaraţia lui Trump conform căreia administraţia sa a ridicat temporar sancţiunile americane asupra combustibilului rusesc.

Wadephul, care s-a întâlnit cu omologul său rus Serghei Lavrov pe marginea Adunării Generale a ONU de la New York, luna trecută, a declarat că este nevoie de "coerenţă şi claritate" pentru a sprijini Ucraina şi a determina Moscova să negocieze.

"Nu avem nevoie de mai puţină presiune, ci de mai multă presiune asupra lui Putin pentru a-l face dispus să negocieze", a spus Wadephul. "De acest lucru este nevoie în acest moment şi aceasta este poziţia guvernului."

Premierul britanic Andy Burnham a discutat sâmbătă cu Zelenski şi i-a transmis că Regatul Unit va continua să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt de la Downing Street, conform Agerpres.

Decizia lui Trump privind motorina rusească provoacă reacția UE

Șefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, avertizează că suspendarea sancţiunilor americane asupra motorinei ruse are ca efect susținerea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei.

"Suspendarea sancţiunilor asupra motorinei ruse îi oferă Moscovei venituri suplimentare

pentru a-şi duce războiul. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru", a scris Kaja Kallas pe social media.

Loviturile ruse au ucis peste 80 de civili ucraineni în două zile şi Rusia şi-a intensificat atacurile hibride contra Europei, atât împotriva statelor membre ale UE, cât şi contra aliaţilor din NATO, a adăugat ea.

La începutul lunii octombrie UE a respins o eventuală interdicţie privind motorina.

Administrația americană urmărește să crească disponibilitatea motorinei și să limiteze presiunile asupra prețurilor. Totuși, efectul concret al livrărilor asupra costurilor la pompă rămâne incert.

În ceea ce o priveşte, Uniunea Europeană a promis să-şi consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei.

Luni, miniştrii de externe ai ţărilor UE urmează să adauge oficial aproximativ circa 1.600 de nume pe lista neagră cu persoanele şi entităţile vizate de sancţiunile europene legate de războiul din Ucraina.

Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial. Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile ce subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică acum pentru aproximativ 3.000 de persoane şi entităţi.

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), la invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).