Popularitatea lui Emmanuel Macron, la cel mai scăzut nivel din 2017. Trei figuri de extremă dreaptă, în top cinci al preferințelor francezilor

Președintele francez Emmanuel Macron. Foto: Agerpres

Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron este la cel mai scăzut nivel din 2017. Bardella și Le Pen pierd și ei teren, dar se mențin în top cinci al preferințelor francezilor.

Președintele francez Emmanuel Macron se confruntă acum cu cea mai scăzută popularitate din 2017 încoace, scrie Euronews. Și nu este singurul care pică în sondaje. Potrivit sursei citate, și Marine Le Pen și Jordan Bardella pierd teren.

Aproximativ 82% dintre francezi îl dezaprobă acum pe președinte, scrie sursa citată. Între timp, Marine Le Pen și Jordan Bardella sunt slăbiți de dezvăluirile Mediapart despre textele antisemite atribuite tânărului lider al RN.

Cu protestele elevilor de liceu, o criză a combustibilului și o dezbatere bugetară care a început prost în Adunarea Națională, unde nu există majoritate, guvernul se confruntă cu o serie de dificultăți care se reflectă în sondajele de opinie.

Lovitură pentru Macron, cu șapte luni înainte de sfârșitul celui de-al doilea mandat

Cu șapte luni înainte de sfârșitul celui de-al doilea mandat, popularitatea lui Emmanuel Macron a scăzut la cel mai scăzut nivel de când a intrat la Palatul Elysée, în 2017, potrivit unui nou barometru publicat în weekend.

Conform sondajului Ipsos BVA-Cesi, doar 15% dintre cei chestionați au o opinie favorabilă despre președintele francez, cu un procent mai puțin decât în urmă cu o lună.

Popularitatea premierului Franței a crescut

Reacțiile negative îl afectează mai puternic pe președinte decât pe prim-ministrul său. Popularitatea lui Sébastien Lecornu a crescut ușor, câștigând două puncte procentuale într-o lună: 22% dintre francezi îi consideră acum performanța pozitiv.

Puterea de cumpărare rămâne principala preocupare a publicului francez, fiind menționată de 54% dintre respondenți, o cifră stabilă. Viitorul sistemului de asistență socială se află pe locul al doilea, cu 44% (+4 puncte), înaintea nivelului datoriei publice, care îngrijorează 33% dintre respondenți (+3 puncte).

Trei figuri de extremă dreaptă în top cinci

Printre figurile politice considerate posibili succesori ai lui Emmanuel Macron, liderii de extremă dreaptă Jordan Bardella și Marine Le Pen continuă să domine clasamentul, cu 33%, respectiv 32% opinii favorabile.

Evaluările lor au scăzut însă față de luna precedentă: Jordan Bardella este în scădere cu trei puncte, iar Marine Le Pen cu patru.

Această scădere vine în urma dezvăluirilor Mediapart despre mesajele antisemite și conspiraționiste atribuite lui Jordan Bardella, postate de pe un vechi cont de Facebook. Președintele Rassemblement National a negat acuzațiile.

Sondajul online a fost realizat pe 7 și 8 octombrie pe un eșantion de 1.000 de adulți, la câteva zile după ce Mediapart a publicat primul său articol despre această afacere, pe 28 septembrie.

Edouard Philippe, Sarah Knafo și François Hollande, în topul preferaților

În spatele lui Bardella și Le Pen, fostul prim-ministru Edouard Philippe ocupă locul trei, cu 20% mulțumiți, în creștere cu un punct.

Sarah Knafo, o figură importantă în Reconquête, partidul naționalist condus de Éric Zemmour, și François Hollande, fostul președinte socialist, completează topul primii cinci. Ambii primesc 18% opinii favorabile. Niciunul nu și-a declarat încă o candidatură la președinție.

Jean-Luc Mélenchon, candidatul stângii radicale, este următorul, cu 17% opinii favorabile, la egalitate cu centristul Gabriel Attal și liderul republicanilor, Bruno Retailleau.

Liderul partidului La France Insoumise se remarcă totuși printr-o rată de respingere excepțional de mare. Conform studiului, 69% dintre francezi spun că ar fi nemulțumiți dacă ar ajunge la Palatul Elysée.