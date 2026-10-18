Ovidiu Dranga: Politicile verzi au trecut printr-o fază de excese. Ce urmează pentru România și UE

foto Agerpres

Ambasadorul Ovidiu Dranga a pus pe tapet modul în care alegerile intermediare din SUA ar putea influența major schimbările energetice la nivel global. Am putea vorbi despre a treia revoluție? Trecem de la green deal, la trumpism și înapoi la politicile green?

Plecând de la schimbările politice de la Washington care influențează major economia pe plan global, Ovidu Dranga a vorbit despre acest ping-pong din zona energetică - energia verde - combustibilii fosili - de la nivelul UE. De exemplu, dacă alegerile din SUA îi aduc la putere pe democrații, poate se pune frână politicilor actuale și ne întoarcem din nou la electrificare.

"Politicile verzi au trecut printr-o fază de excese"

"Așa-numitele politici verzi din ultima perioadă - și aceasta este o opinie personală - au trecut printr-o fază de excese. Excese care au fost sancționate de piețe, de contribuabili și de companiile care au văzut cum cresc prețurile la energie în mod nefiresc, având efecte foarte grave asupra economiei mondiale.

Ca întotdeauna, adevărul este undeva la mijloc. Sigur că este necesar să ne preocupe încălzirea globală și tot ce ține de diminuarea poluării și a emisiilor de carbon. Pe de altă parte, aceste lucruri trebuie să fie sustenabile. Aceste politici verzi trebuie să asigure un echilibru în dezvoltarea economică la nivel global, mai ales acum, când situația este deosebit de tensionată la nivelul lumii, în multe zone de posibil conflict.

"Cum împăcăm politica verde și reluarea unei înarmări consistente?"

Înarmarea are nevoie de o industrie pe măsură, care să producă instrumentele cu care să ne apărăm în cazul în care situația escaladează. Cum împăcăm politica verde, necesară altminteri, și necesitatea reluării unei înarmări consistente, care să ne permită să ne protejăm teritoriile și modul de a ne organiza?", a spus Ovidiu Dranga, la DCNews TV.

"Mixul energetic al României este foarte echilibrat"

Ovidiu Dragna spune că politica verde de la nivelul UE probabil va suferi nişte schimbări, iar România ar putea fi una dintre ţările afectate, având în vedere că depindem foarte mult de combustibilul fosil.

"O să vedem ce se va întâmpla în următorii ani. Această politică verde la nivelul UE a cunoscut deja câteva modificări. Se pare că cei care au promovat-o își dau seama că trebuie să se schimbe ceva în această abordare. Să vedem cum se va reflecta această abordare în următorul cadru financiar 2028-2031, ceea ce va ridica iarăși probleme pentru țările ca România, care depind foarte mult de combustibilul fosil.

Văd și salut punerea în funcțiune a primei turbine de la Mintia. Asta ne deschide calea către consolidarea securității energetice. Dacă nu mă înșel, centrala de la Mintia va depăși, în ceea ce privește producția, cele două reactoare de la Cernavodă - cea privată.

Este un pas foarte important pentru că arată că mixul energetic al României este foarte echilibrat. În curând, vor fi repuse în funcțiune cele două reactoare. În perspectiva următoarelor 4-5 luni, mă aștept la o scădere a prețului energiei", a punctat ambasadorul.

Amintim că alegerile intermediare din SUA sunt programate pentru data de 3 noiembrie 2026 și sunt cruciale deoarece vor determina configurația legislativă și majoritatea din Congres pentru ultimii doi ani ai mandatului actualului președinte, Donald Trump