Democrații recrutează observatori pentru alegerile de la jumătatea mandatului președintelui Donald Trump

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Din articol Temeri că Donald Trump ar putea decide să interfereze în procesul electoral

Oficialii democrați din Senat au anunțat că au recrutat și instruit peste 100 de asistenți parlamentari ca observatori electorali înaintea alegerilor legislative.

Democrații invocâ temeri că administrația Trump ar putea perturba scrutinul, relatează AFP.

Observatorii vor fi desfășurați în nouă state ale căror rezultate din 3 noiembrie vor fi monitorizate cu deosebită atenție, precum Ohio, Georgia sau Michigan, au anunțat presei senatorii democrați Chuck Schumer și Alex Padilla.

'Rolul lor este foarte clar: să observe, să documenteze și să raporteze faptele', a declarat Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat.

Ei vor trebui în special să raporteze orice tentativă de intimidare în preajma secțiilor de votare, în special din partea autorităților, precum și amenințările la adresa agenților responsabili cu desfășurarea alegerilor sau neregulile în numărarea voturilor.

Temeri că Donald Trump ar putea decide să interfereze în procesul electoral

Inițiativa vine pe fondul temerilor tot mai mari în rândul opoziției democrate și al asociațiilor pentru drepturile civile că administrația Trump ar putea decide să interfereze în procesul electoral. De mulți ani, președintele republican repetă obsesiv, dar fără temei, acuzații de înșelăciune și fraudă electorală comise, în opinia sa, de către democrați.

Președintele Donald Trump a lăsat astfel să se înțeleagă că ar putea fi luate măsuri extraordinare în cadrul viitoarelor alegeri.

'Nu exclud nimic. Vom vedea', a declarat el într-un interviu acordat revistei Time în septembrie.

Pentru Chuck Schumer, 'Donald Trump nu are dreptul să decidă cine votează'.

Observatorii ar putea rămâne la fața locului câteva zile, sau chiar câteva săptămâni dacă va fi necesar, a afirmat senatorul californian Alex Padilla, potrivit căruia democrații se pregătesc ca rezultatele electorale să fie contestate de către republicani.

La rândul său, Departamentul de Justiție asigură că guvernul dorește să își sporească supravegherea procesului de vot cu unicul scop de a se asigura de respectarea legilor electorale și de a proteja integritatea alegerilor.

Organizațiile americane pentru drepturile civile au început recent să trimită voluntari în jurul secțiilor de votare, de teama unei mobilizări a agenților federali care i-ar putea descuraja pe alegători să vină la vot.

Chuck Schumer a dat asigurări în fața presei că alegerile din Statele Unite rămân sigure, dar că democrații se pregătesc să se asigure că acestea vor rămâne așa, potrivit Agerpres.