A început votul anticipat în Texas, stat-cheie în alegerile de la mijlocul mandatului lui Donald Trump

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Votul anticipat pentru alegerile americane de la mijlocul mandatului a început luni în Texas, iar democrații speră la victorii istorice în acest bastion tradițional republican, scrie AFP.

Mai devreme în cursul zilei s-au format cozi în fața unei secții de votare din Houston. Texanii au timp până pe 3 noiembrie să aleagă între candidații democrați, care își axează campania pe preocupările economice, și cei republicani, aliniați în spatele președintelui american Donald Trump.

Alegătorii vor trebui, de asemenea, să își aleagă următorul guvernator: republicanul Greg Abbott, 68 de ani, care candidează pentru al patrulea mandat, sau democrata Gina Hinojosa, o avocată de 52 de ani, pe care sondajele o indică ușor în avantaj.

În cursa pentru Senat, democratul James Talarico, un fost profesor de 37 de ani, a reușit să mobilizeze alegătorii, ceea ce i-a permis să obțină un ușor avans în fața lui Ken Paxton, 63 de ani, actualul procuror general al statului și aliat al lui Donald Trump.

Gina Hinojosa și James Talarico întruchipează amândoi o nouă generație de democrați care încearcă să atragă alegătorii independenți, precum și pe americanii dezamăgiți de războiul nepopular purtat de Donald Trump în Orientul Mijlociu și de explozia prețurilor.

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De asemenea, ei speră să recâștige electoratul latino — atras de miliardar în 2024 —, nemulțumit de operațiunile de represiune împotriva imigranților ce zguduie țara de la începutul celui de-al doilea mandat al acestuia.

În ceea ce îi privește pe candidații republicani, ei mizează din plin pe sprijinul alegătorilor care îl susțin pe Donald Trump.

'Vreau ca Donald Trump să meargă până la capăt (...) Vreau să pună în practică ceea ce a promis că va face', mărturisește Rose Mary Cuevas, 64 de ani.

Atât Greg Abbott, cât și Ken Paxton au evitat dezbaterile pe măsură ce se apropie scrutinul.

Acesta din urmă încearcă să depășească ani de controverse, inclusiv acuzații de fraudă, speculații răsunătoare de infidelitate legate de destrămarea căsniciei sale sau semne de întrebare privind legăturile strânse menținute cu anumiți donatori.

În 2023, Camera Reprezentanților din Texas, controlată de republicani, a inițiat o procedură de 'impeachment' împotriva sa — adică punerea sub acuzare în vederea unei potențiale demiteri — pentru corupție și abuz de putere. Ulterior, el a fost achitat de către Senatul local. (Agerpres)