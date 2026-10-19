Donald Trump vrea ca statul New Mexico să îşi schimbe numele

Donald Trump, președintele american.Sursa foto: Agerpres

Din articol Donald Trump, acuzat că împinge Ucraina să capituleze

Donald Trump a cerut, pe reţeaua sa de socializare, ca statul New Mexico să îşi schimbe numele.

Preşedintele SUA spune că numele nu este potrivit, din moment ce Statele Unite ale Americii nu este Mexic.

"New Mexico ar trebui să îşi schimbe imediat numele în New America. Nu suntem Mexic, suntem Statele Unite ale Americii. Numele acesta ar adăuga o valoare şi un prestigiu imens statului.

Valoarea locuinţelor, dar şi veniturile, ar creşte, iar oamenii ar fi şi mai mândri să salute frumosul nostru steag american.

Poate chiar şi alegerile escrocate, pentru care New Mexico este cunoscut, ar deveni din nou oneste", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Donald Trump, acuzat că împinge Ucraina să capituleze

SUA iau măsuri pentru a forţa Ucraina să capituleze, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunţat întârzierile Washingtonului în autorizarea livrării de rachete antibalistice deja plătite, de care armata ucraineană are nevoie urgentă pentru a proteja populaţia şi infrastructura de atacurile ruseşti, informează luni EFE.

"Cred că s-au făcut paşi pentru a convinge Ucraina să capituleze", a declarat liderul ucrainean, de la Kiev, într-un interviu pentru Bloomberg. "Nu spun că partenerii noştri americani cred că războiul împotriva Rusiei se poate încheia mai repede pe cheltuiala Ucrainei. Dar cu asta seamănă", a adăugat el.

Zelenski a mai afirmat că Washingtonul nu a autorizat livrarea unora dintre rachetele antibalistice pentru sistemul Patriot - singurele capabile să contracareze în mod fiabil rachetele balistice ruseşti - pentru care partenerii săi europeni, care finanţează achiziţionarea de armament american pentru Ucraina, au plătit deja.

"Unele dintre livrări au fost autorizate", a declarat el, "în timp ce restul nu". "Şi aceasta nu este o problemă tehnică", a subliniat Zelenski, dezvăluind că Ucraina primeşte doar 12 rachete antibalistice pe lună din SUA, în timp ce Rusia foloseşte cu regularitate zeci de rachete balistice - la care armata ucraineană este extrem de vulnerabilă de luni de zile - într-un singur atac.

Preşedintele ucrainean a mai afirmat că în ultima sa propunere adresată administraţiei preşedintelui Donald Trump, ca răspuns la solicitările republicanului ca Ucraina să înceteze unilateral atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, a promis oprirea bombardamentelor asupra instalaţiilor legate de producţia şi exportul de motorină din Rusia, cu condiţia ca SUA să furnizeze Ucrainei rachete antibalistice suplimentare pentru sistemele Patriot.

"Dar ei vor doar să încetăm să atacăm motorina. Şi dacă o atacăm, ne taie accesul la ceva", a acuzat Zelenski, care în ultimele zile a denunţat restricţiile privind conexiunea la internet pe care armata sa o primeşte de la compania americană SpaceX, deţinută de aliatul lui Trump, Elon Musk, precum şi întreruperile în transferul de intelligence care permit Ucrainei să se pregătească pentru lansările de rachete balistice ruseşti.

Preşedintele ucrainean a atribuit măsurile luate de administraţia Trump campaniei electorale a preşedintelui SUA pentru alegerile intermediare care vor avea loc pe 3 noiembrie.

"Politica este foarte agresivă în perioada alegerilor", a apreciat Zelenski, care şi-a exprimat totuşi speranţa că relaţiile cu Washingtonul se vor îmbunătăţi după alegeri. "Cred că acum este agonie, dar după alegeri viaţa va merge mai departe şi cred că totul va fi mai calm", a afirmat el, citat de Agerpres.