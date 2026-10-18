Netflix obține drepturile de difuzare a Cupei Mondiale de Fotbal din 2030 în Spania și Andorra

Imagine cu rol ilustrativ Netflix / Sursa foto: Pexels

Netflix a achiziționat drepturile de difuzare a Cupei Mondiale de Fotbal FIFA din 2030 în Spania și Andorra, a anunțat marți platforma de streaming.

Netflix va transmite toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale din 2030

Potrivit acordului, Netflix va transmite în direct toate cele 104 meciuri ale turneului. Cupa Mondială din 2030 urmează să se desfășoare în Maroc, Portugalia și Spania. De asemenea, trei meciuri speciale, organizate pentru a marca centenarul competiției, vor avea loc în Argentina, Paraguay și Uruguay.

Această decizie reprezintă un pas important în strategia Netflix de a-și extinde oferta de evenimente sportive transmise în direct și de a concura cu posturile tradiționale de televiziune.

Ce meciuri de la Cupa Mondială 2030 vor putea fi urmărite gratuit

În Spania, telespectatorii vor putea urmări gratuit cel puțin un meci din fiecare zi în care sunt programate partide. În plus, un post de televiziune cu acoperire națională, care transmite gratuit, va avea dreptul să difuzeze toate meciurile echipei naționale a Spaniei, cele două semifinale și finala competiției.

„Puține evenimente reușesc să unească oamenii așa cum o face Cupa Mondială”, a declarat Bela Bajaria, directorul de conținut al Netflix, potrivit Tudum, platforma oficială de știri a companiei.

„Anul acesta am fost în tribune când Spania a ridicat trofeul și am fost martoră la pasiunea, mândria și poveștile din jurul acestui moment. Toate acestea devin parte din cultura unei națiuni și rămân în memoria oamenilor generații întregi”, a adăugat aceasta.

FIFA salută parteneriatul cu Netflix: „Vrem să aducem suporterii mai aproape de fotbal”

La rândul său, Mattias Grafstrom, secretarul general al FIFA, organismul care conduce fotbalul mondial, a salutat continuarea colaborării cu Netflix.

„Ne bucurăm să dezvoltăm în continuare parteneriatul cu Netflix, în perspectiva Cupei Mondiale FIFA din 2030.

Ambiția noastră comună este să îi aducem pe suporteri mai aproape de fotbal și să le oferim cât mai multor oameni posibilitatea de a trăi emoția acestei competiții”, a declarat Mattias Grafstrom.