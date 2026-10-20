Fost inginer OpenAI, acuzat de spionaj. Ar fi avut sprijinul Arabiei Saudite: "Un pericol pentru securitatea națională a Statelor Unite"

Un cetățean saudit, acuzat că a instalat în secret un dispozitiv de înregistrare într-una dintre sălile de ședințe ale OpenAI, ar fi beneficiat de un "sprijin considerabil” din partea guvernului saudit.

Procurorii americani au susținut că Abdulrahman Alfozan, care lucra pentru compania de inteligență artificială, se afla în "comunicare frecventă... cu un membru al familiei regale saudite" și afirmă că un membru al armatei saudite ar fi plătit un bilet doar dus către Arabia Saudită pentru soția și fiul acestuia, după arestarea lui, scrie BBC.

Microfon, plasat în spatele unui televizor

Inginerului în vârstă de 35 de ani i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune, existând riscul ca acesta să fugă, în așteptarea procesului. Guvernul saudit nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea BBC.

Abdulrahman Alfozan lucrase la OpenAI timp de aproximativ un an înainte de a încerca, se pare, să plaseze microfonul. Compania de AI a descoperit dispozitivul, care era amplasat în spatele unui televizor dintr-o sală de conferințe și acoperit cu hârtie igienică, pe data de 30 septembrie.

Pe 5 octombrie, Abdulrahman Alfozan a fost filmat în timp ce se uita în spatele televizorului. El a fost arestat de FBI pe 9 octombrie, iar contractul său cu OpenAI a fost reziliat.

"Un pericol pentru securitatea națională a Statelor Unite"

Potrivit documentului depus în instanță, acțiunea suspectului ar putea reprezenta "un pericol pentru securitatea națională a Statelor Unite", după cemai muți directori ai companiei s-au întâlnit cu oficiali guvernamentali în acea sală, în zilele în care se crede că dispozitivul a fost instalat.

Se menționează că arestarea lui Alfozan a avut loc cu trei zile înainte ca acesta să aibă programat un zbor de la San Francisco la Riad, pe un itinerar doar dus, alături de soția și fiul său.

În urma arestării, soția inculpatului le-a spus agenților FBI care au intervievat-o că "viza ei pentru SUA expira" și, prin urmare, ea și fiul ei "se mutau definitiv înapoi în Arabia Saudită", iar soțul ei intenționa să facă același lucru.

Pe 10 octombrie, la o zi după arestarea lui Alfozan, soția și fiul său au zburat de la San Francisco la Doha, Qatar. Aceștia au călătorit cu un bilet la clasa business, doar dus, rezervat și plătit de un oficial militar saudit.

"Există un risc semnificativ de neprezentare"

"În cele din urmă, inculpatul are puține motive să rămână în Statele Unite pentru a asista la finalizarea acestui caz”, au argumentat procurorii.

Judecătorul districtual american Alex Tse a respins cererea avocaților lui Alfozan de eliberare pe cauțiune, afirmând că "există un risc semnificativ de neprezentare". Investigația FBI este în desfășurare.

Abdulrahman Alfozan riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

Concedieri și acuzații grave la OpenAI

Reamintim că, de curând, trei foști cercetători de la OpenAI, au fost concediați pentru că ar fi gestionat greșit informațiile sensibile. Ulterior, aceștia au susținut că, de fapt, ar fi fost dați afară după ce au ridicat semne de întrebare privind siguranța în cadrul firmei tehnologice.

"Cred că am fost concediați pentru că am prioritizat siguranța în fața intereselor pe termen scurt ale OpenAI", a postat Mikita Balesni pe platforma X, alături de o scrisoare deschisă adresată creatorului ChatGPT, scrisă împreună cu ceilalți foști angajați, potrivit BBC.

Pe 2 octombrie, un purtător de cuvânt al firmei de AI a declarat pentru BBC că investigația sa "a confirmat că aceste persoane au gestionat greșit informații sensibile în afara procedurilor stabilite ale companiei".